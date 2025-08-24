EE.UU. no descarta poner sanciones a Rusia para alcanzar la paz en Ucrania

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo este domingo que no está descartado imponer nuevas sanciones a Rusia para presionar al presidente Vladímir Putin a poner fin a la guerra en Ucrania.

“No, las sanciones no están descartadas. Pero tomaremos estas decisiones caso por caso”, dijo Vance en una entrevista al medio NBC.

El vicepresidente anotó que los rusos no quieren un alto el fuego por razones complejas.

“Nosotros, por supuesto, hemos presionado por un alto el fuego. Pero, insisto, no controlamos lo que hace Rusia. Si lo hiciéramos, la guerra habría terminado hace siete meses. Sin embargo, lo que sí creemos es que seguimos teniendo muchas cartas en la mano. El presidente de Estados Unidos tiene muchas cartas por jugar para presionar e intentar poner fin a este conflicto, y eso es lo que vamos a hacer”, añadió.

En este sentido, Vance dijo que sigue confiando en que Estados Unidos puede negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que se han visto “algunas concesiones significativas de ambas partes, tan solo en las últimas semanas”.

El viernes, el presidente de EE. UU., Donald Trump, también reiteró su amenaza de sanciones contra Rusia, una semana después de reunirse en Alaska con el presidente ruso, Volodímir Zelenski, para discutir el fin de la guerra.

El lunes, Trump se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con líderes europeos, tras lo cual anunció que trabajaría en una reunión entre Putin y Zelenski.

Vance, además, dijo en la entrevista que las garantías de seguridad para Ucrania no incluirán la presencia de soldados estadounidenses en el terreno: “El presidente ha sido muy claro. No habrá soldados en el terreno en Ucrania, pero seguiremos desempeñando un papel activo para garantizar que los ucranianos tengan las garantías de seguridad y la confianza que necesitan para detener la guerra”, añadió Vance.

El vicepresidente también opinó sobre un ataque con misiles rusos en el oeste de Ucrania esta semana, que impactó una fábrica de productos electrónicos propiedad de una empresa estadounidense.

“No me gusta”, dijo Vance sobre el ataque. “Pero esto es una guerra, y por eso queremos detener la matanza. Los rusos han hecho muchas cosas que no nos gustan. Han muerto muchos civiles. Hemos condenado esto desde el principio”, dijo.

Por su parte, en otra entrevista con NBC, que también fue publicada hoy, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó no haber oído hablar del incidente, pero dijo que algunas personas son “realmente ingenuas, al ver una máquina de café en el escaparate, y creen que ese es el lugar donde se producen”.

El canciller ruso también dijo que por el momento “no hay ninguna reunión prevista” entre Putin y su homólogo ucraniano para tratar de alcanzar un acuerdo de paz pese a los esfuerzos diplomáticos de la última semana.