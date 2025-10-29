Proyecto de ley que vincula ProPanamá al MICI pasa el segundo debate

La propuesta también responde a la necesidad de racionalizar el gasto público. Según el proyecto, la creación de ProPanamá como autoridad autónoma implicó una estructura administrativa costosa. Al integrarla al MICI, se busca reducir duplicidades, mejorar la supervisión y asegurar que los recursos se traduzcan en beneficios tangibles para el país. También contempla la creación de una Mesa de Alto Nivel ad honórem, conformada por representantes del MICI, la Cancillería, PromturPanamá, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría de Asuntos Económicos de la Presidencia y líderes del sector privado. Este espacio servirá como órgano consultivo para definir las estrategias nacionales de atracción de inversiones y promoción internacional, garantizando continuidad y visión de largo plazo sin generar nuevos costos para el Estado.