Meduca paga $5 millones anuales en subsidio a colegios particulares

'El Ministerio de Educación, como ente rector del Sistema Educativo Nacional, tiene por mandato de la ley orgánica de educación la obligación de administrar y dirigir el servicio educativo a nivel nacional. Y de acuerdo con el artículo 8 de la ley, también debe proveer el financiamiento, aunque eso no incluya el sustento económico total de los centros educativos particulares', señaló Jaime Castillo, asesor del Despacho Superior del Meduca. Detalló que el Decreto Ejecutivo 279 del 4 de mayo del 2011 establece la figura del subsidio.El decreto establece que el subsidio estatal se entiende como 'toda suma de dinero, valores o bienes, destinados al pago de personal docente, administrativo o técnico, así como para la ejecución de proyectos educativos y/o tecnológicos'.De acuerdo a Castillo, los subsidios están enfocados a centros educativos que atienden a población vulnerable, ubicados en comunidades con difícil condición económico. Resalta que el subsidio no siempre se paga como una suma de dinero, sino que también se nombra personal docente para atender las aulas en los centros escolares.El centro educativo que recibe el monto más elevado en subsidio es el Centro Escolar San Miguel Febres Cordero, con 1,3 millones de dólares. Este colegio, a pesar privado, tiene una modalidad gratuita. Se mantiene gracias a un convenio entre el Colegio La Salle y el Meduca. Los estudiantes deben cumplir estrictos requisitos para poder matricularse como presentar comprobantes que residen en Nuevo Tocumen, así como una prueba psicológica.El siguiente centro educativo en la lista es la Escuela San José de Malambo, que recibe 850 mil dólares anuales. Esta escuela, afiliada al Hogar San José de Malambo de dónde vienen la mayoría de sus estudiantes, está dirigida a personas en riesgo social y da clases desde maternal hasta bachillerato.Otros centros educativos reciben subsidios de cuantía significativamente menor. El Instituto Panameño Educación por Radio, por ejemplo, recibe 5 mil dólares en subsidios, el Centro Vocacional Agropecuario 10 mil dólares, y la Escuela Hogar de la Infancia 20 mil dólares anuales.