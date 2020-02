Encienden los motores para el FAE 2020

El Festival Internacional de las Artes Escénicas de Panamá (FAE) se alista para una nueva edición que condensará la denuncia de temas sociales y políticos en escena.

Del 17 al 23 de marzo, agrupaciones de España, Francia, Portugal, Argentina, Colombia y México, entre otros, realizarán sus presentaciones con la intención de preservar el valor de un discurso artístico con profundidad.

Roberto King, hacedor de la cita cultural, dijo a la agencia EFE que "los contenidos de las obras que traemos están vigentes, de momento, sociales, políticos ... el festival quiere mantenerse en esa dinámica de darle a la gente unas artes escénicas con contenido".

Para esta edición el festival dispone de unas 1,536 butacas en media docena de salas de teatro, en las que también actuarán grupos nacionales, además de las presentaciones al aire libre.

Así como el Panama Jazz Festival, El Festival Internacional de Cine y la Feria Internacional del Libro, el FAE representa una de las apuestas culturales con mayor fuerza en el territorio istmeño.

Según datos de la agencia internacional, España, que abrirá el festival, viene con la compañía teatral Albanta y la pieza "Bendita Gloria", dirigida por Pepe Bablé, hasta hace poco director del Festival de Cadiz.

De Colombia estará el Teatro Petra, que dirige Fabio Rubiano, con la pieza teatral "Yo no soy loca", que se enfoca en la vida de mujeres que "no son mujeres convencionales, que no se quedan calladas".

Por su parte, México traerá auna obra una obra "fuertemente política y social" que se llama "Tijuana", del grupo teatral "Lagartijas tiradas al sol", considerado de los más internacionales del país azteca y "muy cuestionador".

Mientras que Portugal marcará presencia con la compañía teatral Do Chapitô y la tragedia griega "Electra", creación colectiva en clave de comedia basada en el mito griego de Eurípides, dirigida por José Carlos García y Cláudia Novoa.