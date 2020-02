Tiempos locos

Treinta y cinco años de carrera artística no se logran con improvisación, aunque esto parezca contradictorio en una banda de jazz. Con un mundo tan cambiante, sobre todo para la industria musical, hay que ingeniárselas para mantener la vigencia. Tal vez en esto pensó la banda canadiense Shuffle Demons cuando bautizaron a su novena producción Crazy time, en español, Tiempo loco.

Ya la banda había adelantado algo de su trabajo cuando visitaron Panamá el años pasado, ocasión que coincidió con el V centenario de fundación de la ciudad de Panamá en agosto pasado.

En ese momento daban a conocer algunas de las piezas de Crazy Time, una producción en gran mayoría de repertorio instrumental y un par de piezas vocales como “Have a good one”, muy al estilo “Spadina Bus”, una de las piezas fundamentales de la agrupación; “Crazy time”, que le da nombre a la producción, en la que el estribillo dice “We live in a crazy town, in a crazy world, in a crazy time” (vivimos en una ciudad loca, en un mundo loco, en un tiempo loco) y “Let it go”, un tema muy fresco que invita al oyente a dejarse ir, “let it go and feel the flow”.

Crazy-time-cover Cedida

Se trata de un material completamente compuesto por miembros de la banda y que empezó a sonar justamente para su 35 aniversario.

Con una configuración cargada de energía, con tres saxofones, bajo y batería, la agrupación se mantiene en su ya conocida fusión de jazz , funk, rap y blues, pero que no deja de sorprender.

Crazy time suma 10 temas con un sonido muy limpio, por parte de los saxofones y un enérgico beat que no decae hasta la última pieza, aun con diferentes tempos y ritmos y con el mejor de los sentidos del humor.

En la producción participan Richard Underhill (saxo alto y barítono y voz principal), Stich Wynston (batería, percusión y vocales), Kelly Jefferson (saxo tenor y vocales), Matt Lagan (saxo tenor en las pistas 1,2,3,4, 7 y vocales) Mike Downes (saxofón bajo en las pistas 1,2,3,4 7 y vocales), Mike Murley (saxo tenor en las pistas 5, 6, 8, 9, 10) y Jim Vivian (bajo en las pistas 5,6,8,9,10).

Lista de temas

Cat Walk 03:47

Makin' It Right 04:00

Have a Good One 03:32

Wandering Heart 04:44

Good Karma 04:06

Crazy Time 03:26

Even Demons Get the Blues 06:59

Turbulence 04:21

Let it Go 03:20

Blue Chameleon 04:49