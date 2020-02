Joe Kelly: 'EEUU no puede decirle a Europa qué hacer'

Tras la salida triunfal de Gran Bretaña de la Unión Europea (mejor conocida como Brexit) la potencia inglesa dio luz verde a la implementación de la red 5G de Huawei, la más reciente y beneficiosa para la era digital moderna.

Joe Kelly lleva más de 20 años en el campo de la telecomunicación. Cedidas

Aún así, las limitaciones del mercado y la tensión presente con el Gobierno estadounidense, liderado por el presidente Donald Trump, han llevado a la gigante tecnológica china a tomar medidas de prevención e innovación como nunca antes, así lo explicó a La Estrella de Panamá, el vicepresidente de comunicaciones corporativas de Huawei, Joe Kelly, en una amena conversación, que detallamos a continuación:

¿Cómo es la relación de Huawei con el Reino Unido tras el Brexit?

Huawei ha estado activo en el Reino Unido desde 2002 y es una parte importante de nuestra red porque aportamos servicios a sus puertos tecnológicos, y tenemos un largo historial de apoyo, además tenemos una relación de confianza muy fuerte con los operadores telefónicos así que hay un mercado fuerte para nosotros. Estamos complacidos de que el Gobierno inglés tomó la decisión de apoyarnos basados en hechos, en conocimiento acerca de Huawei y en años de cooperación y trabajo conjunto.

¿Cómo se enfrenta Huawei a la presión que ha ejercido el Gobierno de EEUU contra Gran Bretaña?

Lo que hemos venido enfrentando es una reacción y respuesta por parte de diferentes naciones que han sido presionadas por el Gobierno estadounidense para suspender su contacto con Huawei, ese es todo el problema. Y es interesante ver que un país que tiene poca comunicación y no ha trabajado con nuestros sistemas en los principales operadores de su territorio, como lo es EEUU, sea el país que le está diciendo a otros que sí poseen la trayectoria e historial de servicio con nosotros, lo que deberían pensar o hacer respecto a Huawei. Y lo que vemos es una irracionalidad en el mercado competitivo que no habíamos visto antes en EEUU. Vimos cómo los mercados europeos se mantuvieron firmes con nosotros y no se dejaron mandar por otro país de bajo conocimiento, lo que nos complace.

“EEUU es un país que tiene poca comunicación con Huawei y no ha trabajado con nuestros sistemas en los principales operadores de su territorio”

JOE KELLY

VICEPRESIDENTE DE HUAWEI

¿La situación con EEUU es una baja para Huawei?

Hemos tenido conflictos con EEUU desde 2012, y no hemos podido construir un acuerdo de negocios estable con su Gobierno, pese a los incontables intentos que hemos realizado.

A través de nuestra carrera en EEUU hemos sido siempre un cliente distinguido de su tecnología y en 2018 llevamos a cabo una compra valorada en $11 billones. Pero, con las actuales restricciones por su parte, esa compra se ve en riesgo, ya que no sabemos si va a ser posible comprar todo lo que teníamos pensado. Si es nuestra elección, queremos seguir teniendo relaciones fuertes con nuestros proveedores estadounidenses, pero si EEUU decide cerrar las puertas, tendremos que seguir realizando acuerdos con otras empresas.

Ahora, Huawei no depende de un solo país o un solo proveedor tecnológico, así que desde una perspectiva realista, las acciones de EEUU no afectan a Huawei de ninguna forma, ya que nuestra compra de sus productos es menor al 1%. Paralelamente, puede afectar nuestra compra futura en este país y tendremos que buscar nuevas alternativas en Europa, Corea, Japón y China. Lo que significa que, si no encontramos complementos en otros mercados, tendremos que crearlos nosotros mismos. Aún así, tomaremos las medidas necesarias para seguir adelante.

¿Las limitaciones de la UE han afectado la estabilidad de la red 5G?

La primera restricción que la UE implementó es que Huawei no puede operar en los núcleos de redes amplias. Es un acuerdo de núcleo versus acceso. No es un cambio, sino que refuerza lo que ya teníamos acordado. Existe una restricción del mercado, ya que no tenemos permitido proveer más del 35% de la red 5G de Reino Unido. BT Global Services comunicó que, al limitar nuestras decisiones mercantiles se aumentaba el costo unos 5 millones de libras más, a su vez que Vodafone dijo que les costaría un aumento de 2 millones de libras. Aplicar estas restricciones significa que los operadores de teléfono enfrentarán mayor costo para tener acceso a la red 5G, pero no más de lo que les costaría sin la presencia de Huawei en el país. Hay un costo adicional por las restricciones mercantiles, pero sigue siendo una oferta sustentable.

Con la alerta mundial por el coronavirus, ¿cómo está respondiendo Huawei?

Huawei es la compañía más grande de componentes web en China, miles de nuestros empleados están en Barcelona ahora mismo, en cuarentena voluntaria. Nos hemos quedado con la mitad del equipo en China. Vemos el panorama difícil que azota Wuhan y Hubei, que están a dos horas de viaje en avión de la central de Huawei (Shenzhen). Tenemos más de 5 mil empleados allá que no pueden venir a trabajar a la central en este momento, por lo que trabajan en casa. La mayoría hemos podido acudir en condiciones normales las últimas dos semanas, pero tenemos que usar máscaras todo el tiempo.

Gran Bretaña ahora posee acceso a la red 5G de Huawei con un 35% de disponibilidad en sistemas principales. Cedida

Hay exámenes especiales que se debe realizar a todos los empleados, cada vez que salgo y vuelvo a entrar mi temperatura debe ser medida, la compañía nos suple con máscaras y cada día tenemos que reportar dónde estamos, cómo nos sentimos y si estamos bien, ya que la compañía se ha preocupado por proteger a nuestras trabajadores.

La parte que no pueden ver otros, excepto quienes vivimos en China, es la gran dependencia de la población en la tecnología informativa, ya que hay miles de personas en sus casas, pidiendo comida a través de aplicaciones, aprendiendo del virus, tomando información de medios de comunicación digitales. Nosotros hemos estado contribuyendo y hemos desarrollado tecnologías con las que abastecemos al nuevo hospital y proveemos plataformas de colaboración para los médicos. No estamos sentados esperando que todo se resuelva solo, estamos llevando contribución tecnológica preventiva, mientras que, al mismo tiempo, seguimos innovando para la comunidad.