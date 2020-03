Vargas Llosa acusa a China por el coronavirus y esta censura sus obras

Mario Vargas Llosa ha sido tachado de publicar "opiniones irresponsables" por el Gobierno de la República Popular China tras expresar en una columna escrita para el diario español El País, que "el espanto que causa ese virus proveniente de China ocupa todos los noticiarios y radios y periódicos" y denunciar sin escrúpulos los métodos que se llevaron a cabo para "silenciar" las primeras denuncias de la presencia del coronavirus en el país asiático.

La tribuna titulada '¿Regreso al Medioevo?' presenta una estocada por parte de Vargas Llosa hacia las decisiones que había tomado este Gobierno en las primeras fases del Covid-19. "Nadie parece advertir que nada de esto podría estar ocurriendo en el mundo si China Popular fuera un país libre y democrático y no la dictadura que es", señaló el escritor peruano.

Las palabras de Vargas Llosa llegaron a ser suficientes para que la Embajada de China en Lima (Perú) tomara acción y enviara un comunicado contra él alegando que en su columna habían "críticas absurdas y sin fundamento contra China", además de presentar razones por las cuales no se puede "dar origen" al coronavirus en suelo chino.

"La Organización Mundial de Salud (OMS) expresó claramente que no se ha logrado identificar el origen del Covid-19 hasta el momento", explicó el comunicado oficial.

Comunicado de la Embajada de #China en el #Perú sobre declaraciones irresponsables del Sr. Vargas Llosa @el_pais pic.twitter.com/Rb80bZyErw — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) March 16, 2020

El autor de 83 años fue eliminado de manera inmediata de las estanterías de las principales librerías chinas y sus sitios en internet. Ahora, da lo mismo si Llosa —como se le conoce en el país asiático— ha visitado varias veces su suelo y ha sido muy admirado por sus pobladores, ya que en el sitio web de DangDang aparecen pocos de sus títulos, mientras que en el sitio de Taobao (uno de los principales sitios de China) el apellido aparece solo en obras antiguas y en muy poca disponibilidad.

"Por lo menos un médico prestigioso, y acaso fueran varios, detectó este virus con mucha anticipación y, en vez de tomar las medidas correspondientes, el Gobierno intentó ocultar la noticia, y silenció esa voz o esas voces sensatas y trató de impedir que la noticia se difundiera, como hacen todas las dictaduras", destacó Vargas Llosa en su escrito.

El hijo del Nobel peruano, Álvaro Vargas Llosa, respondió a un tuit comentando acerca del cariño que guarda su padre por el pueblo chino: "Gracias. Recuerdo bien el impresionante recibimiento del público y los escritores chinos en uno de los viajes que hicimos juntos allí. Nada de lo que haga Pekín mermará el cariño de mi padre, a quien he transmitido la información, por los lectores, escritores y editores chinos".

Gracias. Recuerdo bien el impresionante recibimiento del público y los escritores chinos en uno de los viajes que hicimos juntos allí. Nada de lo que haga Pekín mermará el cariño de mi padre, a quien he transmitido la información, por los lectores, escritores y editores chinos. — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) March 16, 2020

"Si el Sr. Vargas Llosa como figura pública no está dispuesto a colaborar (en la lucha contra la epidemia), al menos que no difunda opiniones irresponsables y prejuiciosas que no sirven para nada", rebatió el comunicado de la embajada china.

Con una punzada directa, Vargas Llosa remató en su texto: "¿Lo entenderán de una vez esos insensatos que creen que el ejemplo de China, es decir, el mercado libre con una dictadura política, es un buen modelo para el tercer mundo? No hay tal cosa: lo ocurrido con el coronavirus debería abrir los ojos de los ciegos".