Videojuegos, un aliado para pasar la cuarentena

En tiempos de coronavirus no es una opción permanecer en casa, es una acción indispensable para salvaguardar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Con esta pandemia nos toca modificar nuestra rutina diaria. Y al estar mucho tiempo bajo encierro de acuerdo con psicólogos puede desencadenar episodios de ansiedad y estrés, para evitar esto recomiendan integrar actividades de ocio entre las que se destacan los videojuegos.

Los videojuegos pueden llegar a ser una buena opción para conectar con otras personas de manera virtual.

Carlos González Tardón, doctor en psicología, ocio y desarrollo humano con una tesis doctoral sobre 'Videojuegos para la Transformación Social' mencionó durante una entrevista que practicar esta actividad puede ayudar de manera positiva a la sociedad. “Al jugar de forma intergeneracional con los abuelos, padres e hijos, incentiva y fortalece la convivencia. Estas acciones hacen una gran diferencia”.

Los videojuegos pueden llegar a ser una buena opción para conectar con otras personas, aunque sea de modo virtual. Juegos como Stardew Valley, Final Fantasy XV y Call of Duty Warzone permiten interactuar online, ya sea por micrófono o por chat.

“Estoy en la onda de los videojuegos desde pequeño. Ahora tengo 18 años. Me encanta porque me distraigo sobre todo ahora que debo estar en casa”, comparte Pablo Saldaña.

La consola portátil de Nintendo Switch permite modalidad multijugador. Cedida

No cabe duda del fuerte impacto que está generando las medidas de prevención contra la propagación del coronavirus que están repercutiendo en el ámbito sociocultural y económico. Pese a que esta situación que ha perjudicado a diversas industrias, la de los videojuegos parece estar favorecida. Esto es lo que ha señalado Infobae en su artículo, el cual indica que el estudio efectuado por la compañía sueca Redeye, el cual apunta a que el mercado gamer tendrá una resiliencia que le permitirá no sufrir los efectos colaterales del actual panorama económico.

La compañía prevé que en esta época de aislamiento surgirá un nuevo público de consumo constante. El informe contempla que las empresas y desarrolladoras se irán beneficiando a medida que más países pongan a su población en cuarentena, ya que serán potenciales jugadores.

Para evitar el aburrimiento

Si desea conocer algunos de los videojuegos más destacados para pasar esta cuarentena a continuación le adjuntamos algunos de ellos.

Stardew Valley está disponible en pc, PS4, Xbox One, Nintendo Switch. Este juego arranca cuando se hereda la granja del abuelo. Los jugadores deben cuidarla en todos los aspectos. Y está repleto de pequeñas tareas. Además, tiene función online-cooperativa y se puede conocer gente a través del juego. La opción de este juego es multiplayer para armar la granja junto a otros tres participantes.

Call of Duty permite hasta 150 jugadores simultáneos. Cedida

Otra de las opciones es Playerunknown's Battlegrounds. El juego tiene un componente aleatorio de las armas. Está disponible en PC, PS4, Xbox One.

En la lista se suma Divinity: Original Sin 2, este juego agrupa a los usuarios en equipos de 3 o 4 y desarrolla una historia medieval en la cual se destacan elementos fantásticos. El grado de complejidad es alto en cuanto a las actividades que se pueden hacer. Se trata de un juego creativo y complejo a la vez. Esta disponible en pc, PS4 y Xbox One.

Por otro lado, se encuentra Final Fantasy XIV online disponible en pc, PS4 y Xbox One. Este juego es multijugador que se enmarca en el clásico mundo de Final Fantasy. Aquí los participantes interactúan con otros jugadores con los que pueden combatir con bestias mitológicas.

Uno de los preferidos por excelencia es Call of Duty: Modern Warfare's Warzone, este juego en su lanzamiento sumó más de 10 millones de jugadores en menos de un día. Call of Duty permite hasta 150 jugadores simultáneos. Está disponible en pc, PS4 y Xbox One.

Otro videojuego que no se queda atrás es League of Legends disponible en pc. Aquí la modalidad es de multijugador en línea y cuenta con torneos por todo el continente. Está inspirado en un mapa personalizado de Warcraft III.

El juego posee tres modalidades y cuenta con un grado de complejidad. Es uno de los juegos que más cooperación demanda, por lo que interactuar y socializar con otros participantes es esencial.

Para los amantes del fútbol se encuentra FIFA 20 disponible en pc, PS4 , Xbox One y Nintendo Switch.