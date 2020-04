Cuarteto de Nos: 'Respetar nuestras decisiones ha sido fundamental para poder subsistir por tantos años'

El conjunto musical Cuarteto de Nos fue fundado en 1984, en Uruguay. Este grupo de rock alternativo y rap rock con elementos pop electrónicos, dio sus primeros pasos en la industria musical gracias a varias presentaciones que realizaron en diversos teatros en Montevideo. Durante su primer recital, el sello Ayuí les propuso grabar un álbum que sería compartido con Alberto Wolf.

Entre sus producciones se destaca 'Soy una arveja', que salió a la venta en 1987 y se presentó ese año en el teatro El Galpón.

La grabación de su siguiente disco Canciones del corazón empezó en 1990. Dicho disco fue uno de los más importantes de su carrera hasta el momento, puesto que contiene algunos de sus mayores éxitos: 'Siempre que escucho al Cuarteto', 'Corazón maricón' y 'Al cielo no'.

En 1994, 'Otra navidad en las trincheras' obtiene por sus ventas los galardones de disco de platino en Uruguay.

En 2004 lanzaron El Cuarteto de Nos, un disco que logra situar al grupo nuevamente dentro de los más escuchados y consiguió atraer la mirada de escenarios internacionales.

En 2017 presentaron 'Apocalipsis Zombi' y en 2019 lanzaron el álbum titulado Jueves que contiene un total de nueve canciones.

Aunque el grupo ha tenido modificaciones, hoy está integrado por Roberto Musso que es vocalista y guitarrista (1984-presente); Santiago Tavella que se desempeña en el bajo y voz (1984-presente) y toca la guitarra rítmica (2009-presente); Álvaro 'Alvin' Pintos se desempeña como baterista y corista (1985-presente); Gustavo 'Topo' Antuña es guitarrista, solista y corista (2009-presente) y Santiago Marrero es tecladista, corista y toca el bajo (2009-presente).

El conjunto uruguayo, que se encontraba de gira, tenía pactado un concierto en suelo panameño el pasado 20 de marzo, sin embargo, por motivos de la pandemia se suspendió. Prometen agendar su show para los próximos meses.

Durante una breve entrevista vía telefónica, Roberto Musso, vocalista y guitarrista de la agrupación nos reveló el secreto de la consolidación del cuarteto. Habló de los próximos proyectos y reflexionó sobre el panorama actual de la música en tiempos de coronavirus.

Con 36 años de trayectoria, ¿cuál es el es secreto para mantener la estabilidad?

Nos conocimos desde que éramos preadolescentes y empezamos a tocar de manera aficionada, en ese entonces dividíamos nuestros compromisos laborales y estudios con la música. Hoy nos estamos dedicamos cien por ciento al cuarteto. Con respecto a nuestra estabilidad, considero que ser amigos a temprana edad, conocernos muy bien y respetar nuestras decisiones ha sido fundamental para poder subsistir por tantos años. En cualquier área, entre esas la música, siempre será complicado mantenerse tanto tiempo, por eso nosotros valoramos el hecho de permanecer unidos y tener una energía renovada. Trabajamos siempre para ser innovadores.

¿Cuál considera que ha sido el reto más grande del conjunto durante su carrera?

¡Wao! Creo que lo más desafiante ha sido formar una banda por tantos años. Estar vigentes hoy por hoy y que estemos en el mejor momento de nuestra carrera, además de seguir atrayendo a ese público joven que corea nuestras canciones.

¿Algún sello que los caracterice como grupo?

Nosotros buscamos no quedarnos en nuestra zona de confort, sabemos que, aunque a nuestros seguidores les encantan las canciones clásicas, siempre procuramos tener un factor sorpresa, un elemento fresco y realizamos nuevas composiciones sin perder la esencia. La gente ya sabe a qué atenerse con nosotros; siempre 'le cambiamos la pisada' como decimos en Uruguay.

De todas sus melodías, ¿cuál considera que ha sido la más difícil de componer?

Es complicado definir cuál ha sido la más difícil. Como responsable de las letras y muchas de las composiciones me gusta partir de un instrumental fuerte con un concepto que no surja en un lugar común. De los integrantes, cada uno tiene una visión distinta. Por mi parte puedo decir que hay una canción que se llama 'No llora', que compuse cuando fui padre por primera vez y en ella hay aspectos muy personales. Confieso que me costó mucho terminar de componerla, ciertamente fue un desafío buscar las frases y las palabras que iban acorde con ella.

Conciertos, el contacto presencial con el público es uno de los aspectos fundamentales en la vida de un músico, ahora se ha visto interrumpido por la pandemia. ¿Cómo cree que ha afectado el Covid-19 a los artistas?

Es indudable que el coronavirus nos ha afectado a todos, en especial a las bandas que hacemos música en vivo y realizamos muchas giras. Vemos que las afectaciones económicas son evidentes y todo lo que está pasando trae consecuencias bastante graves. Nuestra gira inició el mes pasado (suspendida por el coronavirus). Nosotros fuimos a México, Costa Rica, en este recorrido, y era la primera vez que visitamos Panamá, también viajaríamos a República Dominicana. Nuestro propósito, cuando retomemos todo, es brindar un repertorio especial a la gente e interpretar nuestros éxitos más emblemáticos y canciones del último álbum. Nuestros fanáticos nos solicitan muchas melodías en cada concierto y creo que será difícil condensar tantas letras en una sola presentación, pero queremos brindarle lo mejor a ellos.

¿Qué mensaje le da a la nueva generación que está abriéndose paso en los escenarios?

Independientemente del estilo en que deseen incursionar, cada uno sabe lo que quiere transmitir y se va dando cuenta en el camino cuál es su fuerte. Una situación que ocurre con las nuevas generaciones es que esperan un éxito inmediato, ser reconocidos. Mi consejo es que controlen la ansiedad para ir haciendo las cosas bien y obtengan buenos resultados. Hay casos de uno en un millón de grupos que se hacen reconocidos rápidamente, pero no siempre es así, realmente los logros vienen acompañados de un conjunto de cosas como el trabajo, el esfuerzo y la dedicación. A todos los que inician en el camino de la música deben estar claros en los medios, las redes sociales venden un supuesto éxito rápido, pero es como ganarse la lotería (ríe). Hay que ser realistas, que los caminos de la vida son un poco más complicados.

¿Después que pase la pandemia qué proyectos tienen en banco?

Todo depende de qué pasará con el coronavirus, sino nos quedaremos acumulando millas (vuelve a reir). Tenemos programado giras a Perú, Ecuador, Argentina, Colombia e iremos a México de vuelta. Incluso tenemos ganas de hacer doble gira en Latinoamérica y visitar El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Y a fin de año queremos trabajar en otras canciones. Como lo mencioné, me encantan las giras porque la banda se ha hecho más fuerte y conocida en distintos países. Recuerdo cuando empezamos a tocar en los espectáculos, la gente se dio cuenta de que no éramos una banda virtual, sino un conjunto de carne y hueso que rockea de verdad.