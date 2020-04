La oportunidad ventajosa de acceder a formación 'online'

La extraordinaria situación, producto del brote de Covid-19, ha llevado al replanteamiento de nuevas alternativas de entretenimiento y educación.

Internet cuenta con decenas de cursos en diferentes áreas de especialización, y algunos son dictados por las mejores universidades del mundo. pixabay

El encierro por la cuarentena obligatoria supone tiempo para leer más libros, ver más series, comunicarse más con los afectos, hacerse un tanto más creativo y, por supuesto, alimentar el intelecto.

Los centros de formación académica han cerrado sus puertas poniendo sobre la mesa la necesidad de considerar el e-learning como la mejor alternativa, en una sociedad en la que el flujo de información obliga a que el sector educativo se adapte a los nuevos mecanismos bajo los cuales debe desplegar su labor.

Como un motivo de celebración para todos, y en especial para quienes nos leen, es evidente que con la tecnología, el conocimiento está cada vez más democratizado. La oferta de contenidos educativos en línea sigue escalando en la medida en que se confirman los países en cuarentena y el aprendizaje a través de internet se impone como alternativa de continuidad para la formación de jóvenes y adultos.

“Al estudiar 'online' se obtienen beneficios como el desarrollo de un trabajo colaborativo donde la enseñanza se realiza en un espacio global y se adquieren competencias y habilidades digitales y de trabajo en conjunto, vitales para adaptarse a las transformaciones y asumir los retos de la sociedad del conocimiento”.

Así que, ya que nunca es tarde para estudiar, hacerlo desde casa también es posible, en medio de una realidad en la que la adaptación es fundamental. De hecho, en este momento, según datos reseñados por la BBC, el 87% de los estudiantes del mundo está sin clases. Así lo aseguró la Organización de Naciones Unidas el 30 de marzo; una realidad que se traduce en 1,500 millones de estudiantes sin clases en 165 países del mundo debido al impacto del coronavirus.

Lo bueno de esta historia es que internet cuenta con decenas de cursos en diferentes áreas de especialización, y algunos son dictados por las mejores universidades del mundo y de forma gratuita.

La educación online es entendida como el tipo de enseñanza a distancia con un carácter abierto, interactivo y flexible. Se desarrolla a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aprovechando, sobre todo, las bondades que ofrece la red internet.

La enseñanza a distancia con un carácter abierto, interactivo y flexible se desarrolla a través de las nuevas tecnologías. Pixabay.

La BBC recopiló algunos cursos entre las universidades mejor calificadas este año por los dos rankings más conocidos, QS y Times Higher Education (THE), seleccionando aquellos a los que puede accederse sin costo alguno y en español. A continuación compartimos el listado.

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

Entrepreneurship 101: ¿Quién es tu cliente?, Entrepreneurship 102: ¿Qué puedes hacer por tu cliente?, Evaluación de impacto de programas sociales.

Universidad de Stanford

Aprendizaje automático, Cómo aprender matemáticas: para estudiantes, Introducción a la alimentación y salud, Introducción a la lógica, Nutrición infantil y cocina, Salud en el espectro de género.

Universidad de Princeton

Altruismo efectivo, Budismo y psicología moderna.

Universidad de Yale

Arquitectura romana, Era de las catedrales, Fundamentos morales de la política, Introducción a la música clásica, Introducción a la psicología, La ciencia del bienestar, Mercados financieros, Un viaje a través del cristianismo occidental: de la fe perseguida a la religión global (200-1650).

Escuela Imperial de Londres

Matemáticas para el aprendizaje automático: cálculo multivariante

Tomar estudios en línea puede representar ventajas valiosas –además del desestrés–, como el desarrollo de un trabajo colaborativo donde la enseñanza se realiza en un espacio global y se adquieren competencias y habilidades digitales y de trabajo en conjunto, vitales para adaptarse a las transformaciones y asumir los retos de la sociedad del conocimiento, el fomento de la responsabilidad y la autonomía, un alto nivel de disciplina, responsabilidad y organización, cualidades muy valoradas en el mercado laboral y en la vida en general y el acompañamiento del profesorado especializado que tiene como funciones principales el diseño, la orientación, la dinamización y la evaluación de todo el proceso.

Y... ¿qué hay de Youtube?

Un estudio de Google sobre YouTube indicó que el 47% de la 'Generación Z' (nacidos desde 1995) pasa más de tres horas en YouTube y el 22% de los 'Millennials' (nacidos entre 1980 y 1990) también.

Contrario a lo que algunos creerían, esta plataforma sigue perfilándose como una de las favoritas para adquirir nuevos conocimientos, además de ser un sano entretenimiento.

Por otra parte, una investigación realizada en Estados Unidos, en 2018, por Harris Poll para Pearson Education, 'Beyond Millennials: The Next Generation of Learners', sustentó que el 59% de los estudiantes que pertenecen a la 'Generación Z', prefiere estudiar en YouTube en lugar que con los libros escolares.

En el mismo informe se estableció esta tendencia entre los que pertenecen a la generación 'Millennial': el 55% de ellos encuentra que YouTube es una fuente adecuada para su estudio. El informe fue elaborado a partir de las respuestas de 2,587 personas de entre 14 y 40 años.

Otro dato interesante es que el 47% de la 'Generation Z' pasa más de tres horas al día en YouTube, mientras que solo el 22% de los 'Millennials' transcurre un tiempo análogo en la plataforma. Estos datos también reflejan el uso que la 'Generación Z' y los 'Millennials' hacen de las redes sociales. Los más jóvenes prefieren plataformas visuales como YouTube (82%), Instagram (70%) y Snapchat (69%); mientras que los 'Millennials' usan más Facebook (83%).

Lo cierto es que en Youtube confluye el trabajo valioso de numerosos conferencistas, académicos, investigadores, artistas, científicos, que se han dedicado a compartir contenidos de manera abierta en esta plataforma y que son de gran potencial como aporte a la cultura, la educación y el entretenimiento, hoy más que nunca, durante el confinamiento.

En este universo digital es posible hallar tutoriales, cursos, documentales y conferencias, sobre temáticas como negocios, mercadeo, social media, historia, ciencia, recursos humanos, conducta organizacional, programación, branding, oratoria, cocina, música, idiomas, arquitectura, diseño gráfico y más.

Pasos estratégicos

Ahora bien, para darle un mayor aprovechamiento al tiempo destinado a la “nutrición intelectual” es preciso considerar algunos elementos que permitan optimizar la aventura y sacar lo mejor de esta.

Es necesario organizar el tiempo en base a horarios que se puedan cumplir e investigar, antes de iniciar la formación, las horas que debe de dedicar al estudio; luego será necesario buscar el equilibrio para el resto del día entre familia, ocio y alimentación. Lo importante es ser realista y no marcar objetivos que no va a cumplir.

Marcar y reconocer las prioridades es esencial; una vez que se cuenta con el material, los calendarios, las fechas de entrega o exámenes del curso, deben identificarse las tareas más urgentes para iniciarlas.

Además, es importante tomar apuntes como en una clase presencial y evitar las distracciones como música, familia, o quehaceres de la cocina. Lo ideal es destinar un lugar apto para las horas dedicadas al estudio, con una mesa despejada y cualquier recurso necesario para apuntar aquello que se considere relevante. También es recomendable consultar y ampliar las informaciones con otras fuentes.

En nuestra edición digital podrán hacer clic para acceder directamente a los portales de los cursos citados.