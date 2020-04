Premios Hugo 2020: el homenaje a la ciencia ficción liderado por mujeres

La ceremonia de los Premios Hugo de este año se llevará a cabo el 1 de agosto, según confirma su sitio web thehugoawards.com, una noche para homenajear al género de ciencia ficción y las obras que lo plasman. Pero, ¿qué son estos premios? Nacidos en California, EEUU, en 1953, los Premios Hugo son un compendio de galardones que se entregan a las mejores obras de cada año sobre ciencia ficción y fantasía; su nombre se debe a su creador —y “padre” del término de ‘ciencia ficción’ y fundador de la revista pionera en el género Amazing Stories— Hugo Gernsback.

Desde su primera edición en los años 50 en el 11vo World Con, los premios han quedado en manos de la Sociedad Mundial de Ciencia Ficción (WSFS), que los otorga cada año a las obras más representativas del género publicadas en inglés y por primera vez un año antes de la ceremonia. En la edición 2020 —destinada a celebrarse en Nueva Zelanda y contando con el escritor George R. R. Martin como presentador— la abundancia de autoras femeninas hace que sea el segundo año consecutivo donde, en las 16 categorías que incluyen los premios, los hombres sean minoría en la lista de nominados.

Es tanta la presencia de mujeres que en la categoría más importante, Mejor Novela, no se presenta ningún autor masculino. Entre las nombradas se encuentra: Middlegame, de Seanan McGuire (seudónimo de la californiana Mira Grant), The City in the Middle of the Night, de Charlie Jane Anders, The Ten Thousand Doors of January, por Alix E. Harrow, A Memory Called Empire, por Arkady Martine, The Light Brigade, por Kameron Hurley, Gideon the Ninth, por Tamsyn Muir.

Todas ellas ya han sido galardonadas por diversas obras, pero en esta ocasión se disputan el más importante de todos, considerado "uno de los mayores honores que se pueden alcanzar en literatura de ciencia ficción y fantasía", por el panel de expertos de la Convención Mundial de Ciencia Ficción (World Con). En el 2019 este galardón fue para la obra Hacia las Estrellas de Mary Robinette Kowal.

Las tramas de las obras nominadas desafían la imaginación desde la presencia de una sociedad totalitaria en la que el tiempo no cambia (The City in the Middle of the Night), un par de gemelos que no son enteramente humanos ni dioses, pero tienen poderes sorprendentes (Middlegame); una emperadora que debe salvar a su pueblo de una aniquilación alienígena (A Memory Called Empire) y la búsqueda de un nuevo mundo a través de un tomo que contiene pasajes secretos (The Ten Thousand Doors of January).

La obra de Alix E. Harrow es su debut en el género de fantasía. Goodreads

Una vez más, los autores masculinos han sido la minoría en casi todas las categorías de los prestigiosos premios, excepto en el de Mejor Novela Corta donde aparece Ted Chiang con su obra Anxiety Is the Dizziness of Freedom, y The Deep, escrita por Rivers Solomon, con Daveed Diggs, William Hutson y Jonathan Snipes.

En la sección de sagas que están activas en publicación existe un número par entre sexos, con la representación masculina a cargo de James S. A. Corey (The Expanse), Ian Mcdonald (Luna) y Tade Thompson (The Wormwood Trilogy); mientras que por el lado femenino se encuentra nuevamente Seanan McGuire (InCryptid), Emma Newman (Planetfall) y Katherine Arden (Winternight Trilogy). En la categoría de Cuentos Cortos se nombra a Shiv Ramdas por su obra And Now His Lordship is Laughing, el único hombre en la lista de seis nominaciones.

En el área audiovisual compiten los renombrados Avengers: End Game y Star Wars: El ascenso de Skywalker, la adaptación para televisión Buenos Presagios —escrita por Neil Gaiman y Terry Pratchett—, y la serie disponible en Netflix, Muñeca Rusa. En los Retro Hugo (un premio especial para lo mejor del pasado), que este año se basan en destacar las obras de 1945, se encuentran: I, Rocket (Ray Bradbury), The Traders (Isaac Asimov), The Wind on the Moon (Eric Linklater) y Arena (Fredric Brown), entre otros autores.