Restaurantes: 'La solidaridad de todos los panameños es la que nos permitirá seguir adelante'

Con un panorama incierto los restaurantes de Panamá se preparan para reabrir sus puertas al público, por lo que trabajan diferentes protocolos de bioseguridad que se deben de cumplir para dar mayor confianza a los clientes y mantener las operaciones bajo una nueva normalidad. Los restaurantes panameños han visto caer sus ventas en un 80%, según la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP).

De los restaurantes agremiados solo el 40% está abierto haciendo reparto por delivery. Pixabay

De acuerdo con Domingo de Obaldía Esquivel, miembro de ARAP, los restaurantes están más preparados que cualquier otra industria para su reapertura. “En nuestros restaurantes no hemos tenido que cambiar absolutamente nada de lo que veníamos haciendo antes de la cuarentena, a excepción de verificar todos los días el estado de salud de los colaboradores y que porten su mascarilla. Nosotros hemos usado guantes toda la vida, limpiamos la superficie de trabajo tres veces al día (llegada y salida) y dependiendo de la producción que se efectúa durante la jornada se limpia nuevamente”, aseguró de Obaldía Esquivel, a este medio.

“Para que no haya contaminación cruzada de los diferentes productos, contamos con puntos de lavado de manos (agua, jabón, papel toalla) en todos los restaurantes, y ahora con la crisis hemos colocado una sola área de acceso al personal para verificar la limpieza de calzado, remarcó el también dueño del restaurante El Trapiche.

Panorama postCovid-19

Basado en su experiencia, de Obaldía Esquivel, afirmó que la situación postCovid-19 se vislumbra bastante difícil. “Dependerá mucho de la actitud de la gente o del público en general, si quieren salir o no, y ante eso no se puede hacer mucho. Lo que sí podemos hacer como empresa responsable es seguir los protocolos que se vayan a dictar una vez volvamos a la nueva normalidad”, expresó el miembro de la ARAP.

“Ahora mismo hay cosas que no se han establecido oficialmente y no te puedo decir que cuando los restaurantes abran las cosas serán de una forma u otra, porque no lo sabemos”, detalló.

El empresario añadió que “nos podemos preparar todo lo que sea necesario para reabrir, sin embargo, la preocupación verdadera no son los protocolos sino nuestros colaboradores. Ahora mismo no sabemos quién va a regresar”, reconoció de Obaldía Esquivel,

Ante este panorama puntualizó que están conscientes de que su capacidad se verá reducida por temas de control de vectores. “Damos por hecho que tendremos que quitar la mitad de la cantidad de mesas, eso de una vez reduce el personal necesario; es lo que me quita el sueño todas las noches”, comentó el empresario.

Reiteró además que para los restaurantes responsables de Panamá, los que “llevamos años haciendo esto y sabemos lo que hacemos, realmente no es nada nuevo las medidas de bioseguridad, aunque nos está saliendo un poco más caro ya que estamos colocando desinfectante a todo”, dijo jocoso.

Estudios demuestran que las entregas a domicilio son 99% seguras. Archivo | La Estrella de Panamá

Según de Obaldía Esquivel, con las entregas a domicilio (delivery) no tienen contacto con el exterior, salvo los proveedores, y estos no entran al restaurante porque entregan en la puerta y lo recibe el personal interno.

Merma económica

De los restaurantes agremiados, solo el 40% está abierto haciendo reparto por delivery a día de hoy, afirmó de Obaldía Esquivel.

Para el empresario, la situación es difícil porque las pérdidas económicas han sido muchas y “realmente no se puede sobrevivir de entregas a domicilio solamente. Estamos viendo cómo se les puede dar trabajo a los compañeros, ya que nuestra empresa emplea más de 150 personas y las que tenemos trabajando son apenas más de 20”.

ARAP agrupa 250 de los cerca de 2,600 de estos negocios que hay en el país y que generan unos 39,000 empleos directos.

En ese sentido, de Obaldía Esquivel, comentó que de esas miles de personas, más de la mitad están ahora mismo sin empleo. “Esto será una tragedia para la industria, ya que muchas de esas personas no van a poder regresar a trabajar; estamos hablando de quienes laboran en restaurantes, así como también en hoteles y sitios de ocio. La crisis económica y laboral es muy fuerte”, estimó de Obaldía Esquivel,

“De momento, nosotros como miembros de la Asociación de Restaurantes estamos esperando que el gobierno nos diga cómo se va a proceder, cuáles son las medidas de bioseguridad específicas a implementar para poder reabrir. Aunque ya nos han dicho algunas que ya teníamos instaladas antes de la pandemia”, señaló de Obaldía Esquivel,

“El llamado que hago a la gente es que no tenga miedo de pedir su comida, y que de vez en cuando salga a comer algo, porque los panameños dependemos de la solidaridad de nosotros mismos. Tenemos que apoyar a los demás negocios locales, porque si nosotros mismos no nos solidarizamos será difícil que las personas de otros lados consuman”, destacó.

Solidaridad con los demás

Esta fundación sin fines de lucro se dedica a recolectar alimentos en buen estado, pero que no se consideran aptos para la venta.

Según de Obaldía Esquivel,, antes de la pandemia se botaban tres toneladas de comida al día solamente en el Mercado de Abastos. “Recogemos todos esos alimentos y los donamos. Ahora mismo hay una gran cantidad de productores que están cosechando y no tienen a dónde llevar sus productos, porque no hay mercado. Hay tantos panameños con hambre y nosotros estamos trabajando para alimentar a quienes lo necesitan. Actualmente en el país se desperdicia mucha comida, porque no hay como hacerla llegar a quienes la necesitan, así que es como una catástrofe social sobre otra”, remarcó.

En el país, tanto los restaurantes como los hoteles y el transporte aéreo –empresas que se encuentran en el bloque 4 de desescalada– preparan una ruta hacia la nueva normalidad, ya que de momento están suspendidas sus actividades así como lo está también la educación, los eventos deportivos y culturales, y todos aquellos que involucren aglomeraciones de personas.