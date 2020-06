Turismo sostenible, el nuevo capítulo de viajes responsables con el medio ambiente

Con la llegada de la pandemia por el Covid-19, los planes de viajar de muchos se han postergado o cancelado por completo, lo que no necesariamente significa una pérdida, sino un tiempo para reflexionar acerca de las decisiones que tomamos como viajeros y su impacto en el medio ambiente. El auge del turismo sostenible y amigable con la naturaleza a través de los años ha hecho que las agencias de viajes, aerolíneas y viajeros adopten una actitud de respeto y responsabilidad con mantener la menor contaminación posible a través de los medios de transporte.

El volcán Barú Tritable

Según un estudio realizado por National Geographic y Morning Consult –justo antes del confinamiento por la pandemia y las restricciones de vuelo– sobre si los viajeros considerarían pagar un poco más en viajes que fueran amigables con el medio ambiente, el 53% de los encuestados respondió que no pagaría más (o no opinaron al respecto). “Por mucho que quiera ser ecológico, el coste es un factor más importante”, dijo a National Geographic, Aalia Udalawa, consultora de PKG Hotel Experts.

El movimiento llamado “flight shame” (“vergüenza de volar”), originado en Norteamérica, busca reducir la cantidad de viajeros que aumentan su huella de carbono al utilizar constantemente transportes que no cuentan con protocolos de protección ambiental, lo que había tomado fuerza antes del confinamiento. Sin embargo, activistas ambientales aseguran que no habrá un impacto significativo en la manera de viajar de las personas, hasta que no se eduquen en lo que realmente significa el turismo sostenible en cada país y cómo este lo promociona en su población.

A esto se une una encuesta llevada a cabo por National Geographic en 2019, en la que de los 3,500 adultos, el 42% de los viajeros en Estados Unidos aseguró estar dispuesto a priorizar los viajes sostenibles en un futuro cercano, sin embargo, solo un 15% de estos viajeros conocía o estaba familiarizado con lo que significa el viaje sostenible y sus objetivos: “promover prácticas respetuosas con el medio ambiente, proteger el patrimonio cultural y natural, apoyar el beneficio social y económico de las comunidades locales, entre otros”, como indicó la revista especializada.

Si bien no hay una fecha estimada para cuando los viajeros podrán volver a subirse en aviones o trenes y despegar hacia nuevos destinos con regularidad, el tiempo de espera no se debe ver como algo negativo, puesto que varias agencias se han dedicado a educar a los nuevos viajeros –y aquellos recurrentes– sobre las nuevas medidas no contaminantes que podrán adoptar una vez se flexibilicen las leyes de movilidad en sus respectivos países, priorizando el turismo interno más que el internacional.

Según la OMT, los viajeros frecuentes podrán planear con mayor conciencia sostenible sus próximos viajes postpandemia Pexels

“Es un equilibrio delicado”, explicó Scott Mayerowitz, director editorial ejecutivo del sitio web de viajes The Points Guy, a National Geographic, “los viajes causan emisiones de carbono, pero también enriquecen a las personas y las comunidades”. En este sentido, el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, indicó el pasado abril que se espera que los primeros viajes se realicen en agosto, iniciando con los esfuerzos por fortalecer el turismo interno y proteger los más de 40 mil empleos directos y 100 mil indirectos que dependen de esta arista económica nacional, según recopiló el rotativo Capital Financiero.

Los objetivos que busca afinar la ATP se centran en: Sostenibilidad y conservación, salud, ciencia, viajeros jóvenes y diferenciación con base en lo natural y la cultura patrimonial; además de dar paso a un mayor tráfico de turismo interno en los próximos tres a seis meses. “El mundo y el turismo cambiaron y nosotros como industria tenemos que buscar propuestas innovadoras y aprovechar las últimas tecnologías para estar un paso adelante”, expresó el titular al diario especializado.

Con la mira puesta en un futuro de mayor innovación y prácticas 'verdes' en la industria turística, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, afirmó en una publicación en la página web oficial: “La sostenibilidad no debe ser ya un nicho del turismo, sino que debe ser la nueva norma en todos y cada uno de los segmentos del sector. Es uno de los elementos centrales de nuestras 'directrices globales para reiniciar el turismo'. Está en nuestras manos transformar el turismo y que la superación de la pandemia se convierta en un punto de inflexión para la sostenibilidad”.

Pese a que probablemente los primeros viajeros postpandemia no sean por razones de vacaciones, sino para regresar a sus hogares o cumplir con obligaciones laborales justificadas, el ritmo del turismo sostenible no se desacelerará, sino que a los ojos de los expertos como Shannon McMahon, editora de la revista de viajes en línea SmarterTravel.com “los viajes sostenibles han estado en alza durante años. No solo es improbable que una pandemia mundial cambie eso, sino que incluso podría hacer que el viaje sostenible parezca más importante que nunca”.