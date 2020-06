Alianzas francesas de Latinoamérica y el Caribe celebran la 'Fiesta de la Música'

Cienfue Cedidas

La 'Fête de la Musique', impulsada por Francia desde hace más de 20 años, se celebra en unos 120 países y 700 ciudades. Esta festividad popular y gratuita que atrae cada año a millones de personas a las calles, se celebrará hoy de forma diferente.

“Es una edición única, excepcional, y la primera de muchas que le seguirán”, asegura Juliette Ozanne, responsable del Servicio Cultural de la Alianza Francesa de Panamá. “Es la primera edición online de la Fiesta de la Música”, agrega.

“Los centros culturales tenemos que tener muy claro que la sociedad no solo va a poder vivir de comer y curarse, así que va a haber que inventar circuitos de difusión, de creación y de apoyo, porque no sabemos en qué condiciones están los artistas”

SYLVIA BENASSY

DIRECTORA DE LA ALIANZA FRANCESA DE PANAMÁ

Y es que con los protocolos sanitarios a los que nos ha abocado la pandemia de covid-19, hubo sencillamente que plantear la celebración de una forma diferente, pero no olvidarla.

“Las alianzas francesas quisieron ser solidarias, unirse”, explica Ozanne. La convocatoria logró agrupar a más de 200 alianzas francesas en 21 países de la región, lo que representa, en términos de alcance, una oportunidad enorme.

José Yau

“Les decía a mis artistas cuando los contacté, que la visibilidad y la repercusión que se tendrá este año va a ser mucho más importante que la que se ha tenido regularmente, aunque no se trata de un evento presencial”, cuenta la organizadora.

Cada país, a través de sus alianzas, debió proveer 15 minutos de música local y 15 minutos de música francesa. Esto para Panamá no fue tan complicado, pues cuenta con dos alianzas, mientras que, por ejemplo, Brasil, tiene 37 sedes, y entre todas ellas debieron hacer una selección.

Mathieu des Longchamps

Debido a las circunstancias especiales que vivimos, no se optó por hacer una convocatoria y la selección se dio de forma autónoma.

“Participarán tres artistas panameños: José Yau, del movimiento Tocando Madera; el percusionista Eric Blanquicet, quien trabaja con la Fundación Danilo Pérez, y Cienfue, quien cuenta con una carrera un poco más reconocida.

El artista francés que representará a la Alianza Francesa de Panamá es Mathieu des Longchamps, quien hace unos meses ofreció un concierto con los temas de su primera producción, algunos inspirados en su niñez vivida en el poblado de La Guaira, en la costa atlántica.

Eric Blanquicet

“Es una seguridad para nosotros tratar con artistas que ya conocemos, o con quien hemos organizado eventos”, dice Ozanne; también influyó en la decisión, la diversidad de géneros a presentar.

“Yau, por ejemplo, tiene un estilo acústico, forma parte de la fundación Tocando Madera, y hemos colaborado muchísimo con artistas de esa fundación, y ese estilo de solo voz y guitarra representa a bastantes músicos emergentes panameños”, comenta.

En cuanto a Eric Blanquicet, “habíamos colaborado con él en la fiesta de la música previa, y sabemos que siempre tiene una energía, una onda muy positiva que se percibe en el primer segundo de sus videos o sus fotografías; eso es importante cuando quieres hacer destacar a un artista entre lo demás, porque en la actividad van a haber artistas de 20 países”, explica Ozanne. Eric Blanquicet se acompaña de la baterista inglesa Jas Kayser.

En el caso de Cienfue, influyó el gusto personal de Ozanne, además del hecho de que “es muy popular en Panamá y me parece que no tiene el reconocimiento que merece fuera de Panamá. Me comuniqué con él, le encantó el proyecto y concretamos su participación”, explica.

“Son artistas que me proveyeron también otro tipo de contenidos para la promoción del evento y los seleccioné porque son accesibles, los conozco personalmente y para nosotros toda la coordinación de logística es mucho mejor si conocemos a los artistas.

Una tarde de música

La primera edición virtual de la Fiesta de la Música ofrecerá unas 6 horas de transmisión a través de un Facebook Live.

“Teníamos muchísimo contenido musical y la problemática fue cómo darle orden a toda esa música, fue muy complicado”, relata Ozanne. “La Alianza Francesa de Santo Domingo es la que ha estado coordinando todo a nivel global y la verdad es que han hecho un trabajo estupendo. Ellos se encargaron de armar la programación alternando géneros musicales y países, de la manera más equitativa posible. Fue muy interesante”, agrega.

Para evitar contratiempos, ya sea por la calidad de las señales o por las diferencias de horario en la región, todas las participaciones han sido pregrabadas. “Los países ya han entregado a la coordinación general su material, que ha sido dividido en bloques de 20 minutos.

Y toda esta programación de más de 60 artistas se transmitirá desde las 3:00 de la tarde hasta aproximadamente las 9:00 de la noche, en un evento Facebook cuyo público se estima en unos 5 millones de personas.

“La idea es que la gente entre a Facebook, ponga el evento y deje correr la música a lo largo de la tarde para descubrir docenas de artistas”, sugiere.

Esta edición virtual de la Fiesta de la Música es una respuesta a la pandemia, de parte de las alianzas francesas, de acuerdo con Ozanne, “una ola de solidaridad de las alianzas de la región. La verdad, el proyecto me encanta y estoy un poco sorprendida del éxito que ha tenido la idea. De seguro va a ser algo que perdurará en el tiempo, así que muy probablemente el próximo año tendremos que mantener esa edición online, y eso está genial también”, asegura.

Programación de la Alianza Francesa

La Alianza Francesa de Panamá, como otras organizaciones ha tenido que adaptarse a los cambios que ha supuesto la crisis de la pandemia. “Estamos sometidos a la situación local y, aunque no somos un colegio, recibimos muchos estudiantes, así que hemos presentado la opción de cursos en línea y nos va bien afortunadamente. El público está contento y nosotros también, porque podemos seguir difundiendo el idioma, aunque esto nunca va a reemplazar un curso presencial porque la Alianza quiere ser un lugar de encuentro”, dice Sylvia Benassy, directora de la Alianza Francesa de Panamá.

En cuanto a la programación cultural, están conscientes de la falta que estas actividades hacen en la comunidad, pues los espacios culturales continúan cerrados. “A nosotros nos toca inventar todos los días y me parece que la Fiesta de la Música es un evento realmente muy lindo porque podemos lograr la dimensión internacional que no teníamos en los años anteriores, y lo interesante es que se logra a pesar de la situación que me parece muy grave para el mundo de la cultura, para los artistas”, indica la directora.

“Estamos felices de ofrecer esta oportunidad, claro, no son muchos, pero les vamos a dar una dimensión internacional que hoy día es muy complicado lograr. Podemos compensar la situación pues al final, con tantos países participando, esto se vuelve una plataforma cultural que espero sea el inicio de intercambios y que pueden surgir de allí algunos proyectos”, agrega Benassy.

“Y siempre nos va a tocar trabajar para que la cultura exista, cuando vuelva cierta normalidad. Es complicado, pero creo que por lo menos los centros culturales tenemos que tener muy claro que la sociedad no solo va a poder vivir de comer y curarse, así que va a haber que inventar circuitos de difusión, de creación y de apoyo, porque no sabemos en qué condiciones están los artistas; es nuestro grano de arena a un sistema que hay que apoyar mucho, aunque no sea vital, pero sí es importante que no se pierda; la cultura la vamos a necesitar”, concluye.

Disfrute de la Fiesta de la Música en la página Facebook oficial del evento Fête de la Musique 2020 Édition Amérique Latine et Caraïbes o en las redes sociales de las alianzas francesas participantes: en Panamá, encuéntranos en Facebook, Alianza Francesa de Panamá, y en Instagram, @alianzafrancesadepanama.