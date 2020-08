Panamá, pionera en la fiesta virtual de las letras en Centroamérica

“Me gustó mucho la Feria del Libro Virtual. En años anteriores, solo me era posible ir un día por motivos de trabajo. Este año pude ver todos los conversatorios que me interesaban, incluso si eran simultáneos porque quedan guardados en el Canal de Youtube. Aunque extrañé mucho poder hablar directamente con los autores, conversar con mis amigos, y el olor a libro nuevo, fue una excelente alternativa para no dejar pasar esta fecha especial a pesar de las circunstancias”