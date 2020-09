Luis Casal: “Ha sido como magia, el Festival Alfredo Saint Malo presentará a más de 140 músicos”

Terence Ford en una de las presentaciones del Campamento Musical Cedida

Religiosamente, entre los meses de mayo y junio, la Fundación Sinfonía Concertante ha organizado por los últimos 13 años, el Festival Alfredo Saint Malo, evento que se ha convertido en cita obligada de los amantes de la música erudita. Pero este atípico 2020 estuvo a punto de crear un bache en esa organización.

“La Orquesta de las Américas iba a ser el invitado principal, pero llegó la pandemia y nos planteamos cancelar el festival”, recuerda Luis Casal, violinista y uno de los directivos de la fundación sinfonía Concertante.

Miami String Quartet Cedida

Sin embargo, los hermanos Casal empezaron a ver cómo se mantenían festivales, claro, a modo virtual y surgían nuevas iniciativas online. Por otra aprte, estaba el compromiso de honrar el trabajo de Terence Ford, director de la Asociación Nacional de Conciertos y principal impulsor de los campamentos musicales en El Valle, que apoyó a estudiantes de música por tantos años y quien falleció a finales del año pasado.

“Todos estos profesionales estuvieron dispuestos a donar su música en formato de video para honrar al Sr Terry Ford”,

LUIS CASAL

VIOLINISTA Y VIOLISTA

“Algunas personas se comunicaron con nosotros y nos manifestaron su sentir de que se debía hacer algo ya que no se le había despedido como realmente lo merecía y mi hermano, Isaac, dijo que él iba a echar adelante el festival. Yo no estaba muy convencido, pero le dije, 'si crees que se puede, lo intentamos”, recuerda.

Ensemblast Cedida

Una reunión clave fue con los exalumnos del Conservatorio de Oberlin, uno de los más antiguos de Estados Unidos y cuyos estudiantes participaron activamente en los campamentos musicales en Panamá.

“Los campamentos se iniciaron en 1985 pero desde principios de la década del 90, los estudiantes de Oberlin han participado. Han pasado tres décadas d ese convivio y de esta experiencia ha habido exalumnos bastante prominentes, no solo panameños que fueron a estudiar al extranjero y regresaron, o que continúan en el extranjero, sino también los propios exalumnos de Oberlin”, relata Casal.

Grupo de Música de Cámara Clarinon Cedida

En la reunión, los hermanos Casal invitaron al proyecto a aquellos participantes de la década de los noventa, que participaron con ellos en los campamentos y y algunos de otras generaciones. Todos estuvieron de acuerdo en participar. “entonces anunciamos 'Sí hay festival', todos estos profesionales estuvieron dispuestos a donar su música en formato de video para honrar al Sr Terry Ford”, asegura.

Lo más importante de todo esto, considera el violinista, “es que pese a que no hay fondos estatales para el festival, hay festival. Ha sido como magia... y tenemos programados más de140 artistas, desde panameños que viven en Bélgica, en Italia, jóvenes que están estudiando una maestría, panameños que viven en Estados Unidos o que viven en otros países de Latinoamérica, mas los exalumnos, hoy día, profesionales de Oberlin”, cuenta. “Ves con esa convocatoria, con esa reacción que hay gente que se siente muy comprometida con el trabajo que realizó el Sr. Ford, persona que aportó tanto a esos muchachos, incluido yo y muchos otros, gente que se siente muy agradecida y está dando, de vuelta”, destaca.

Manos a la obra

“Los participantes hemos donado videos de nuestras presentaciones, más del 90% de ellos han sido realizados recientemente y para la ocasión. No queríamos presentar música que ya hubiese sido publicada”, sostiene el músico. El resto, son donaciones de grupos que no se pudieron reunir y nos ofrecieron material de sus archivos, lo que sí dejamos pro sentado es que queríamos que fueran piezas que no fuesen fáciles de encontrar en internet, y ellos nos donaron conciertos o temas que fueron interpretados hace poco y no han salido al aire”, explica.

Pero aunque parezca que de manera virtual las cosas son más fáciles, en realidad, no lo son. “Además de tocar, hay que hacer un trabajo grande de edición de video, entonces estás practicando, grabando y haciendo cosas administrativas, no ha sido fácil, pero la gente va a estar muy agradecida, porque va a estar bien bonito; el fruto va a estar bueno”, afirma.

Manuel Ruíz Cedida

Los videos fueron agrupados por tema estableciéndose así siete noches con repertorio específico: Noceh de solos y dúos, Noche de artistas internacionales, Noche de artistas nacionales, compositores panameños, Beethoven 250 años, Orquesta de las Américas: Las raíces del (Nuevo) Mundo y la clausura, Celebrando a Don Terence Ford.

El programa del domingo incluirá la participación de la Orquesta Gonzalo Brenes, con estudiantes del programa de filarmónicas, la Orquesta de ex campistas, organizada por la Dra. Nell Flanders que interpretará la obertura de los Maestros Cantores de Núermberg de Wagner y un documental con más de 40 testimonios de músicos a quienes impactó el trabajo por más de 34 años del Sr. Ford. (Para más información sobre el programa de los conciertos, lea mañana La Estrella de Panamá o acceda a www.funsincopa.org).

Janice Bishop

Los conciertos serán gratuitos y abiertos al público. Serán transmitidos alas 6:00 pm por Plus radio, 89.9 FM, en Panamá Chiriquí y Bocas del Toro y Plus TV canal 46 en Cableonda y 35 en Cable & Wireless, a través del programa “Somos Cultura 247”. Y a las 7:00 pm, a través de la página web de Sinfonía Concertante que a través de un enlace, le conectará con el canal de Youtube de la fundación.

El programa del festival se completa con una serie de webinars que se dictarán a las 10:00 am través de la plataforma Zoom con temas relacionados con el oficio de la música y la nueva realidad que plantea la pandemia. Los seminarios son gratuitos y abiertos. Para el webinar El músico emprndedor, dictado a las 2:00 pm, es necesario inscribirse (más información en www.funsincopa.org)

Coro Polifónico de Panamá

La Fundación agradece igualmente el apoyo a sus actividades y anima al público a ofrecer sus donaciones. “el hecho de que el festival sea virtual hace que en él hayan colaborado una serie de personas de distintas profesiones. El Festival Alfredo Saint Malo, es costoso debido a lo que conlleva: los músicos que participan, el hospedajes, el transporte, teatro, todas esas cosas. Y ahora tenemos un festival que cuantitativamente es costoso desde el punto de vista de que presenta muchos artistas que actualmente tienen manager, una carrera establecida, cobran por presentarse. El monto realmente no lo hemos medido y todos los músicosos participando ad honorem; es una trementa felicidad que se esté llevando a cabo a este nivel, porque si fuera presencial, no habría fondos suficientes para pagar un festival de esta magnitud”, sopesa Casal.

Hay que contar en este grupo a productores audiovisuales, locutores, relacionistas y otros.

“Sería bonito que estatalmente se dieran cuenta de la inversión, pero a nosotros sí nos está costando desde el punto de vista de la organización. Tenemos un equipo de trabajo pequeño, pero hemos recibido bastante ayuda de toda esta gente que se reúne con nosotros para poder darle seguimiento a todo”, agrega.

Pero además, están los otros proyectos de la Fundación Sinfonía Concertante que se han mantenido aunque de forma virtual, como el programa de Filarmónicas Infantiles y Juveniles de Panamá, del que se benefician 125 jóvenes y la escuela de música virtual que abrió la fundación como una manera de generar empleo para los profesores que perdieron su trabajo debido a la pandemia. Por ello, el llamado es a la donación voluntaria.