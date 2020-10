Presentaciones culturales se tomanlos espacios del Casco Antiguo

Con la aplicación LiveWalk PTY los usuarios podrán seguir las rutas turísticas culturales en el Casco Antiguo. Cedida

El plan de reactivación del Casco Antiguo ya está en marcha. Maru Gálvez, directora de Industrias Creativas del Ministerio de Cultura (MiCultura) manifestó que el programa arrancó el jueves 1 de octubre, a las 6:00 de la tarde en plaza Herrera. “Aquí se llevó a cabo un circuito por parte de artistas panameños, que además se presentaron en plaza Bolívar y plaza Santa Ana, aproximadamente por 20 minutos. El viernes se efectuaron dos presentaciones, la primera fue una obra de teatro en plaza Herrera, dirigida por Producciones Neverland, y la segunda fue un recital de voz y guitarra a cargo del artista Luis Mario”.

Asimismo, Gálvez detalló que este sábado 3 de octubre habrá tres actividades que empezarán a partir de las 7:00 de la noche en la escuela de México, situada en la entrada del Casco Antiguo. “Aquí tendremos a Dj Fiti X, quien animará el ambiente con música lounge hasta las 10:00 de la noche. Posteriormente, seguiremos en plaza Santa Ana con un show de magia close up, y a las 8:00 de la noche se realizará un recital de ópera en plaza Bolívar”.

El Casco Antiguo es el segundo sitio más visitado después del Canal de Panamá, según datos oficiales. Cedida

En total serán seis los eventos que habrá cada fin de semana como parte del plan de reactivación económica del centro histórico.

Involucrados

La directora de Industrias Creativas puntualizó que la cantidad de artistas locales que participarán, estará sujeta al tamaño del evento; sin embargo, el número oscila entre 20 y 25 artistas, dependiendo de si son orquestas, solistas u otros. “La idea de la actividad no es solo impactar al sector cultural y artístico del país, sino también a los que están detrás de estos shows , como los productores, técnicos de sonido y luces, entre otros, que también son contratados. Esta actividad se ha realizado también con el fin de impactar positivamente a la población”.

En tanto, indicó que la entidad cultural continuará realizando 'MiCultura en casa' para enriquecer los contenidos de SerTv. Hasta el momento, el ministerio acumula casi 150 programas que han beneficiado a más de 3 mil artistas nacionales, así como a técnicos de las industrias creativas, dijo.

El Casco Antiguo es uno de los puntos neurálgicos del turismo en la ciudad capital. Cedida

“En este plan de reapertura queremos tomar en cuenta a los artistas de los barrios y los corregimientos aledaños. Buscamos potenciar a través de la cultura, la comunidad donde se ofrecen estos espectáculos de entretenimiento”, arguyó.

De acuerdo con Gálvez, estas iniciativas podrán realizarse en otras áreas del país a medida que vayan transcurriendo los meses; no obstante, todo dependerá de cómo marche la situación con la covid-19. “Para hacer estas actividades primero se deben tener planes, donde estén colaborando todas las instituciones, la comunidad, el sector privado y demás. Es importante que todos estemos alineados bajo un mismo objetivo. No se trata de hacer cosas por hacer, sino de ejecutarlas de manera ordenada para evitar los contagios y no volver nuevamente a la cuarentena. Por ahora nos estamos concentrando solo en los eventos dentro del centro histórico”, destacó.

Según datos de MiCultura, el Casco Antiguo es el segundo sitio más visitado después del Canal de Panamá, y esa fue la razón por la cual se escogió este lugar para iniciar los programas. “Otro factor que tomamos en cuenta fue la reapertura del turismo internacional que será este 12 de octubre. La idea era tener una oferta para los extranjeros que visiten el territorio nacional”.

Seguridad sanitaria y espacios

“El plan de reactivación del Casco Antiguo se está realizando en conjunto con MiCultura, la Autoridad de Turismo (ATP), el Gabinete Turístico, gremios turísticos, el Ministerio de Seguridad (MinSeg), el Municipio de Panamá y agrupaciones vecinales del área”, especificó. En términos de seguridad, la Policía Nacional tiene a disposición más de 66 agentes adicionales que están trabajando todas las noches para asegurar que se cumplan las medidas de bioseguridad y prevención en el área.

“La Autoridad de Aseo se encarga activamente de velar por la limpieza en los predios del Casco. Al igual que el Ministerio de Salud (Minsa), que estará haciendo rondas periódicamente para cerciorarse de que los comercios cumplan con las normas establecidas. Deseamos tener una reapertura ordenada donde la seguridad de los visitantes sea lo primordial”.

Por otro lado, una realidad que aqueja a los turistas y visitantes nacionales es la falta de estacionamientos disponibles en el Casco. En ese sentido, Gálvez sostuvo que uno de los pilares del plan que están llevando a cabo involucra el cambio en el acceso vehicular que se tendrá todos los días. “Esto dio inicio el 28 de septiembre, donde a partir de las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. la entrada de autos no estará permitida y solo se podrá transitar por avenida A y B, las otras calles son para uso exclusivo del peatón”.

Igualmente compartió que para los visitantes se han habilitado estacionamientos en la plaza Quinto Centenario, en plaza Herrera detrás del Banistmo y detrás del Teatro Nacional. “Con la disposición de estos espacios, las personas podrán disfrutar y desplazarse dentro del Casco de forma peatonal”.

A partir de la próxima semana estará disponible la aplicación telefónica LiveWalk PTY, de descarga gratuita, donde los usuarios podrán seguir las rutas turísticas culturales. “La persona solo deberá colocarse sus audífonos y seleccionar la dirección que desee para iniciar su recorrido por el Casco Viejo de una manera diferente. Las giras culturales abarcan museos e iglesias coloniales; también habrá una ruta gastronómica, y la ruta de patrimonios”.

Por último, Gálvez mencionó que la iniciativa traerá beneficios a corto plazo para el sector cultural en el país. “Definitivamente con esta actividad se le está dando seguridad a todas las industrias creativas que están reabriendo, como el sector gastronómico, la danza, el teatro y la música”.

“Además, dentro del arco chato tenemos a 20 artesanos con una oferta que se mantiene durante todo el año. El objetivo es crear suficientes atractivos para que la gente salga de sus casas, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad”, puntualizó.