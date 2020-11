El FAE y su impacto como espacio formativo en la región

La ocasión de emprender el festival de manera virtual, abre también un compás de alternativas para la capacitación en diferentes disciplinas. Cedida

La edición 2020 del Festival de Artes Escénicas (FAE) con el lema 'En Conexión', se llevará a cabo de forma virtual a través de su página web oficial faepanama.org, del 2 al 6 de diciembre, con diversas actividades que destacarán lo mejor del teatro y la danza contemporánea del mundo. La presentación ofrecerá a artistas y estudiantes escénicos diversas actividades formativas con reconocidos especialistas nacionales y extranjeros que traerán conocimiento y experiencias para fortalecer el mercado artístico panameño.

En el programa formativo hay cinco talleres de capacitación en las disciplinas de teatro y danza. Para dramaturgos experimentados y emergentes se presentará el 'Taller de dramaturgia avanzado', dictado por el director y dramaturgo mexicano Jaime Chabaud, que será exclusivamente para dramaturgos en ejercicio y emergentes con obras ya escritas; así mismo, el 'Seminario taller de apreciación teatral', llevado a cabo por la crítica y teatróloga cubana Vivian Martínez Tabares, para teatristas, estudiantes de teatro, periodistas culturales y público teatral interesado.

Para Roberto King, fundador y director del FAE, la formación de los estudiantes y la capacitación de artistas profesionales “ha sido una de las metas del festival desde sus inicios”, por lo que con un amplio menú de actividades –aunque mayormente reducido en comparación con años anteriores por causa de la pandemia por el nuevo coronavirus–, la organización del encuentro cultural se ha preparado para dar una experiencia “lo más cercana” a la presencia de ediciones pasadas.

“Hemos tenido que acogernos a la virtualidad, pero seguimos manteniendo el compromiso con el segmento de actividades formativas, con lo que hemos tratado de conseguir especialistas nacionales e internacionales que ofrezcan sus conocimientos y experiencias a estudiantes y artistas profesionales en Panamá”, expresó King a La Estrella de Panamá. “Muchos festivales internacionales se han llevado a cabo de forma virtual y podemos demostrar que FAE también puede lograrlo y llevar los programas a los artistas en todo el territorio sin limitantes de movilización”.

En el área de danza se empezará con el taller 'Estudios para el cuerpo contemporáneo', impartido por el coreógrafo y bailarín de Brasil Joao Paulo Gross, y la clase de 'Relaciones y acciones: técnica e improvisación', de la mano de la coreógrafa y bailarina panameña Omaris Mariñas. Ambos cursos están dirigidos a bailarines profesionales y estudiantes avanzados de danza contemporánea.

Para quienes se desenvuelven dentro y fuera del escenario se ofrecerá el taller 'Luz, escena y movimiento: pensar la iluminación escénica', dirigido a iluminadores y artistas escénicos, directores y coreógrafos, por el diseñador de iluminación y realizador cinematográfico de Argentina Fernando Berreta.

El domingo 6 de diciembre se presentará el montaje teatral de Chile, 'Preguntas frecuentes' de Producciones GAM y dirigido por Mariana Muñoz. Cedida

Además, dos charlas magistrales serán ofrecidas, una sobre la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas (Redelae), el presente y futuro en pandemia, dictada por el gestor cultural y director del Festival de Teatro de Manizales de Colombia Octavio Arbeláez; una segunda charla magistral será dictada por el crítico y creador de la Escuela de Espectadores a nivel mundial, de Argentina, Jorge Dubatti, seguida de una una charla-presentación de actualización sobre los programas de Iberescena de cara a la pandemia, por el periodista y director de las Artes del Ministerio de Cultura de Panamá (MiCultura), Daniel Domínguez.

Además, después de las cinco obras internacionales y dos nacionales que se presentarán en horario nocturno, habrá un conversatorio sobre cada una de ellas a cargo del director y actor de Colombia, Carlos Algeciras, del Proyecto Actinio, y responsable de la Escuela de Espectadores de Panamá, proyecto auspiciado por el Centro Cultural de España.

Llevándose a cabo a inicios de diciembre, las actividades formativas del FAE serán a precios módicos o gratuitas, “dadas las circunstancias económicas que estamos viviendo a nivel nacional y global”, sin embargo, requieren reserva previa a través de proyectoactinio.com/fae2020, plataforma a través de la que también se podrá cancelar el monto por distintos medios de pago y por medio de la cual se transmitirán estas, lo mismo que los espectáculos. En el caso del Taller de dramaturgia avanzado los interesados deben escribir a labformativofae@gmail.com; son cupos limitados.

El futuro de las artes escénicas

King indicó que las expectativas del festival se centran en traer contenido de calidad y formación para los asistentes, con el fin de “fortalecer el brazo artístico del istmo”, y que aunque sea en una versión virtual “la calidad no ha menguado”, sino que el esfuerzo “ha sido mayor que otros años”.

“El maestro adapta su método de enseñanza a lo virtual en estos momentos y así mismo, hemos tratado de traer clases lo más cercanas posibles a lo presencial”, expresó, “nunca será lo mismo un espectáculo presencial a uno digital, pero en lo digital el propósito es acercarse lo más posible al espectador o alumno y darle una experiencia lo más similar posible a lo que hubiera sido el festival presencial”.

El gestor cultural enfatizó la importancia de que los estudiantes asistentes “aprovechen esta oportunidad” y tomen en cuenta el esfuerzo realizado para brindar talleres, seminarios y clases magistrales para su capacitación profesional “de la mano de los mejores”. Así mismo, señaló que el reto para traspasar el festival de presencial a virtual fue hacer la transición hacia un formato que no estaba en los planes. “Sumado a esto, la pandemia ha venido de la mano de una crisis económica, lo que ha hecho que los patrocinadores que habíamos confirmado para marzo, no pudieran acompañarnos ahora en diciembre por dificultades económicas”, comentó King, “ha sido difícil llevar a cabo este festival internacional con la limitación monetaria, lo que causó que tuviéramos que reajustar secciones tanto de espectáculos como del área formativa”

Aún con poco apoyo detrás, King puntualizó la ayuda recibida por parte de MiCultura la cual fue “clave en el desarrollo del festival” y un “gran aliado de las actividades artísticas”. En cuanto al futuro del arte en la era postpandemia, King señaló: “La estabilidad de los artistas va a depender de cómo logremos enfrentar el nuevo coronavirus y dejar un país mejor preparado para lo que vendrá, si nos fijamos en el ejemplo de otros países vemos reflejada la complejidad que envuelve la restauración de un panorama tan importante como el cultural y social. En otros países se ha contado con un apoyo que aún falta fortalecer en el gremio cultural y escénico de Panamá”.

La edición del FAE 'En Conexión', marca para King el resultado de meses de planificación y esfuerzo tras la suspensión del festival en marzo, una semana antes de su inauguración, por el estado de emergencia sanitaria nacional. De igual forma, indicó que es necesario “formar un nuevo pensamiento acerca de lo que podemos hacer para dar nueva vida a la escena cultural nacional, sabiendo lo que podemos hacer y lo que no para adaptarnos a las circunstancias que implican un cambio de perspectiva”.

“Cualquier gran proyecto que se busque hacer en este momento no va a ser sostenible, porque no podemos realizar grandes inversiones en puestas de escena si sabemos que no va a representar una ganancia igual o mayor a la inversión, además no se va a contar con apoyo económico de la empresa privada o del Estado porque hay otras prioridades que ocupan sus manos, principalmente salir de la crisis sanitaria y económica que arropa al país”, anotó.

Pese a las dificultades que se vislumbran en la actualidad y que han paralizado el mundo laboral artístico en Panamá y la región, King consideró oportuno recordar la importancia de seguir promoviendo festivales y eventos culturales para la sanidad social. “Aunque el mundo artístico no ha sido el que ha recibido mayor apoyo del Estado o del sector privado –y en una era postpandemia no podemos asegurar que haya mayor inversión–, el esfuerzo seguirá, y la ventaja de alguna manera es tener a MiCultura y una Ley Nacional de Cultura aprobada, lo que puede representar cambios favorables para el sector y la población en general”.

El director artístico también recalcó que la reinvención y la búsqueda de nuevos recursos, alianzas y colaboraciones “tiene que multiplicarse en función de que continúe la labor escénica”, dado que “no podemos especular cómo será el futuro y lo que tendremos que enfrentar, porque cada sector tiene sus propias realidades, pero lo importante es no darnos por vencidos”. Resaltó la demostración de la fuerza que posee la cultura y “el impacto en la sociedad para superar el encierro y en muchos casos, la soledad”.

Con la oferta artística –muchas veces gratuita– del FAE y otros festivales, se deja una huella que ha permitido el despeje de preocupaciones y la unión social con mayor participación en lo virtual. “Esperamos que esta demostración de la importancia de la cultura y el arte en la vida de la población, sirva para que quienes toman las decisiones sobre los presupuestos estatales, valoren de mayor forma los proyectos culturales para la restauración del colectivo panameño postpandemia”, destacó King.