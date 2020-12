De los anaqueles al árbol con las compras navideñas

Pese a las circunstancias extraordinarias que han afectado las finanzas alrededor del mundo, el espíritu navideño se ha intensificado al esparcir un sentido de familiaridad, unidad y esperanza durante las fiestas. Si bien los regalos no deben ser el centro de las festividades, son una entrega que nace desde lo íntimo de la familia, amistades y relaciones que desarrollamos unos con otros como parte de la solidaridad.

La época es propicia para idear nuevas estrategias de regalos que se adquieren a través de compras 'online'. Shutterstock

Para hallar un buen regalo que dar en esta Navidad –y las festividades venideras–, hemos observado las tendencias del mercado internacional, donde lo práctico y de primera necesidad ha llevado una delantera notoria ante lo superficial. El uso del e-commerce también ha sido de alta demanda durante la preparación de las fiestas, lo que se refleja en un estudio llevado a cabo por Visa Consulting & Analytics (VCA), un equipo de consultoría estratégica de Visa, donde se detalló que en el pasado octubre las transacciones de los tarjetahabientes fue cinco veces mayor que en los primeros meses de 2020.

Estos resultados dejan en evidencia la movilización de los consumidores de América Latina y el Caribe hacia el espacio digital en busca de servicios y productos, como parte de un “cambio hacia la adopción de los pagos digitales en línea durante la pandemia, en comparación con la época antes de covid-19”, comentó Javier Vázquez, jefe regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe en un comunicado.

Las categorías de consumo que registraron un mayor impacto durante la pandemia en América Latina y el Caribe, con base en la cantidad de transacciones realizadas entre marzo y octubre de 2020 en comparación con el mismo período de 2019 fueron: bienes digitales (juegos, aplicaciones, libros, plataformas de contenido y streaming, TV en línea), pagos recurrentes (TV por cable o satelital, radio, servicios públicos como electricidad y gas, suscripciones), y servicios profesionales (servicios de limpieza, construcción, servicios a domicilio, almacenamiento, mudanzas, servicios financieros y gastos legales).

Estas categorías alcanzaron un impacto positivo en el informe, mientras que categorías como líneas aéreas, gastos de viaje, hospedaje, alquiler de automóviles y transporte se mantuvieron en cifras negativas por parte de los consumidores.

Dentro del auge de la virtualidad, uno de los regalos más destacados ha sido las suscripciones a plataformas de streaming, como el recién abierto en América Latina, Disney Plus, o el servicio de audiolibros de Amazon, Audible.

Ya sea que a la persona le guste sentarse en casa a ver una buena película, documental o escuchar un libro interesante mientras hace los quehaceres o maneja por la ciudad, ambos servicios proveen un amplio catálogo de productos que el usuario puede disfrutar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo inteligente. En el margen de costos, la suscripción de Disney Plus para América Latina es de $5.99 al mes, mientras que la suscripción regular de Amazon Audible se encuentra en $7.99 al mes –aparte de presentar paquetes regalo por meses empezando desde $15 hasta de un año valorado en $150–.

Además, plataformas de aprendizaje virtual y coaching como MasterClass o Skillshare han presentado paquetes de regalo de beneficiarios por el precio de uno. Lo que diferencia estas plataformas es el método de enseñanza personal y de arreglo individual al ritmo de cada quien –lo que permite llevar a cabo diversos cursos y asignaciones en los momentos más convenientes para quien lo utilice–, de esta manera se han posicionado en la lista de los más demandados en 2020.

Dentro de la plataforma MasterClass, los usuarios podrán escoger el taller que les atraiga dentro de 15 categorías de escritura, dirección cinematográfica, arte e ilustración, arquitectura o negocios, donde trabajarán con personalidades de la talla de Neil DeGrasse Tyson, Alicia Keys, Bob Iger, Danny Elfman y Anna Wintour. Para las fiestas, el sitio web (masterclass.com) presenta una promoción de dos clases por el precio de una, $180, que equivale al uso completo de un año para cada persona.

Por su parte, Skillshare presenta un catálogo más variado de clases en categorías similares a su competidor, sin embargo, las clases –presentadas por expertos en cada rama– permiten al usuario hacerlas por módulo, tomar notas internas dentro de cada video y retomarlas en cualquier momento tras confirmar una membresía mensual valorada en $9.95.

La tradición de intercambiar regalos en nochebuena y Navidad se ha mantenido intacta en la mayoría de consumidores latinoamericanos, incluyendo a Panamá, como indica un estudio de la empresa Deloitte, donde el 65% de encuestados expresó ya haber realizado sus compras o estar en planes de hacerlo.

De esta manera, la compra de regalos se enfila como la prioridad número uno entre los participantes de Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú por un resultado del 30% de encuestados, desbancando la cena navideña y la ropa para nochevieja.

Aunque queda claro que la Navidad global será diferente a la de años anteriores, la costumbre de dar detalles entre amigos y familia se mantendrá como prioridad, por lo que tener regalos en mente, y que estén alineados a lo más popular y reciente, puede ayudarnos a evitar el 'scroll' infinito entre cientos de páginas. Para los amantes de los videojuegos, las consolas PS5 de Sony y Xbox Series X de Microsoft ya han salido de los estantes, sin embargo, la última invención del gigante Nintendo, el Nintendo Switch y la versión Switch Lite aún siguen calientes entrando y saliendo de los anaqueles, puesto que videojuegos como Animal Crossing New Horizons –y próximamente la nueva versión del popular Among Us– han dado un estallido internacional atrayendo más consumidores a este sector de gran demanda.

Este compacto dispositivo de videojuegos presenta el costo de $299.99 en su versión original, mientras que en su versión Lite se encuentra en $199.99 a través de las tiendas de compra online Amazon y Target. Para hacer juego con el Nintendo y las consolas de Microsoft y Sony, los Game Awards 2020 –premiación internacional de la industria de videojuegos– destacó aquellos productos de mayor calidad durante el año de la pandemia como el esperado Cyberpunk 2077 ($59.99, Steam), The Last of Us II ($29.99, Amazon), Among Us ($5.99, Steam) o Ori and the Will of the Wisps ($33.88, Amazon).

Para quienes desean implementar la tecnología en sus hogares postpandemia, un buen regalo sería invertir en la ciberseguridad personal, lo que ahora es posible con la llave de seguridad digital Yubikey 5 NFC, la cual –según reseñas de medios especializados como Xataka y The Verge– permite un sistema de protección de las cuentas digitales de accesos no autorizados. Presenta doble autenticación y resistencia ante cualquier intento de 'phishing' durante el proceso de inicio en cuentas de servicios como Gmail, Dropbox o 1Password. El modelo 5 NFC incorpora una conectividad NFC, lo que agiliza su conexión con diversos dispositivos y se puede encontrar en Amazon por $45.00.

Así mismo, se destaca el Echo Show 8, la quinta generación del famoso Echo Dot, que ahora surge con la integración de su pantalla de 8 pulgadas (algo que no existe en los previos dispositivos) y la mejora de integración inteligente en el hogar, conectándose con cada dispositivo dentro de la casa que contenga configuración inteligente. Su sonido es de alta calidad con altavoces 10 W que permiten más alcance, sin embargo, también compite con su versión anterior Echo Show 5, con el que guarda una diferencia de costo entre 20 a 40 dólares en Amazon. Aún así, las diferencias importantes en la integración del asistente inteligente Alexa hacen que sea una elección individual, pero de calidad.

Sea cual sea el regalo de esta Navidad, las opciones son abiertas y variadas, destinadas a la comodidad del consumidor, centradas en lo práctico en medio de la pandemia.