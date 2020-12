Yael Danon lanza sencillo y promueve la lucha contra el bullying

La cantante judío-panameña y embajadora del movimiento 'Ni uno más' envió un mensaje de reflexión, donde exhortó a luchar en contra del bullying. Además, presentó los detalles de su nuevo sencillo 'Can You Feel'

Yael se llevó el triunfo del concurso de la franquicia internacional Got Talent en 2019. Cedida

Sin temor a expresar sus emociones y dispuesta a mostrar su lado activista, Yael Danon compartió con nuestro diario durante una entrevista telefónica .

Con una voz alegre, la cantante de 14 años acogió la llamada para hablarnos sobre su nuevo sencillo y compartir su perspectiva sobre los cambios sociales que ha traído la pandemia.

Danon manifestó que la música en este confinamiento ha tenido un poder más allá del que muchos se imaginan, y es que para ella se ha vuelto un medio de escape, donde solo bastan tres minutos para que las emociones fluyan y las personas se desconecten de todo lo que está pasando en estos tiempos de incertidumbre.

Aunque en esta pandemia han cesado los conciertos presenciales, la tecnología ha jugado un papel fundamental ya que le ha permitido a los artistas llegar al público a través de distintas plataformas. “Contar con las herramientas digitales en medio de todo esto ha sido fantástico. Spotify, Instagram, Twitter, Apple Music entre otras aplicaciones. Sabemos que no podemos salir; sin embargo, hemos podido hacer conciertos virtuales que, si bien es cierto que no permiten el contacto cara a cara, al menos nos han facilitado la conexión con quienes nos siguen y nos han permitido llegar a más personas”.

En el caso de las redes sociales anotó que tienen claramente sus ventajas y desventajas. Reconoció que en la actualidad, muchos jóvenes y adultos no le están dando un buen uso debido a que están empleando un lenguaje discriminatorio dentro de estas plataformas.

“Soy embajadora del movimiento 'Ni uno más', una iniciativa que busca erradicar el bullying y prevenir el acoso escolar. En octubre de este año hice una campaña donde entrevisté a influenciadores y artistas que hablaron sobre el tema”, dijo.

Según la joven cantante aún le falta mucho por aprender y considera que siempre hay un espacio “para enriquecernos cada día”, también dice disfrutar su proceso de formación y seguir evolucionando como artista. Cedida

“Lo que más me sorprende de este medio es que, aunque te permite darte a conocer, algunos usuarios crean cuentas falsas para insultar. La gente tiene que reconocer que el acoso en redes sociales no es bueno”, arguyó Yael, “el bullying no discrimina y hay adultos que también lo practican”.

Proyectos

Recientemente Yael lanzó su nuevo sencillo titulado 'Can You Feel', producido por el Dj y productor panameño, Gian Varela.

“Esta canción tiene un tono diferente porque aquí trato de experimentar con nuevos ritmos como la electrónica, pero a la vez mantiene la esencia de mi estilo, que es el género pop. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales”, dijo.

Yael aprovechó el espacio para expresar su profunda admiración por el cantante panameño Sech, con quien le gustaría hacer una colaboración. También confesó que le encantan las composiciones de Tommy Torres; así como la carrera de la cantante estadounidense Billie Eilish, quien resultó ganadora de cinco Grammys con tan solo 18 años. “Ella rompió todos los esquemas en la industria. Mi sueño es poder abrir un concierto de Eilish”.

Compartió que durante la pandemia su creatividad ha fluido y ha logrado componer diversas canciones. “He estado trabajando en un pequeño álbum, donde incluiré de 10 a 11 piezas musicales. La cuarentena me dio ese empuje para seguir escribiendo. El motivo principal es que he tenido más tiempo para estar en casa, cosa que antes se me complicaba porque tenía distintos compromisos como asistir a la escuela, conciertos y amigos, pero ahora todo es virtual”.

Sostiene que en este confinamiento el proceso de introspección la ha conducido a descubrir su ADN musical. “Antes realmente me daba miedo escribir lo que nacía de mi corazón. Me daba mucho temor lo que pensaran los demás de mis contenidos, pero me he dado cuenta de que lo importante es cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo lo hacemos con los demás”.

Para Yael, observar y escuchar a las personas a su alrededor han sido dos factores cruciales para navegar en el universo de la composición. “Estar atentos a los que nos rodean, escuchar sus experiencias es lo que nos permite abrir la mente y comprender todo lo que está pasando en este momento. Trato de fusionar mis vivencias con las de los demás para que surja una linda melodía”.

En adición, la cantautora subrayó que para lograr una conexión con el público es necesario mantener la autenticidad. “Las personas perciben cuándo el cantante está en sintonía con lo que hace, el amor por la música se siente y creo que es lo que se le debe transmitir a los fanáticos”.

Con el propósito de seguir mejorando en este ámbito comenta que continúa preparándose para afinar su voz y crear nuevos proyectos. “Me falta mucho por aprender. Considero que siempre hay un espacio para enriquecernos cada día. Disfruto mucho mi proceso de formación. Ver la forma de cómo mejorar es la manera correcta de avanzar en la vida”.

Antes de colgar la llamada, la artista reflexionó sobre las enseñanzas que le ha dejado la covid-19 a la humanidad. “Recuerdo que antes decía: 'Me da pereza ir a la escuela', pero hoy día es lo que más extraño. Realmente añoro ese contacto con mis amigos. La pandemia nos ha enseñado a ser más agradecidos con la vida y a valorar lo que tenemos”.