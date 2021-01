Un fascinante mundo periodístico

“¡Cuántas veces nos cruzamos en el camino de nuestra vida con personas que se deslizan suavemente, con el lenguaje silencioso de las palabras, sin hacerse sentir, sin prorrumpir en queja alguna, totalmente comprometidos con la búsqueda de la verdad y, sin embargo, no fijamos en ellas nuestra atención; no pensamos siquiera que no hay ninguna de aquellas personas que no encierra en su mente, alguna revelación que hacer, una historia lejana o reciente, tal vez si, hasta una novela! ¡Y es que cada periodista explora ávidamente los secretos de la nación, de donde saltan, a poco que se les explore, punzantes espinas que hacen destilar sangre y emiten el grito de la denuncia contra los que no miran a la patria con amor y compromiso!”, escribió tempranamente, en homenaje de lo que hoy llamaríamos “periodismo de investigación”, Elvira García y García –en los albores del periodismo latinoamericano del siglo XX– una de las primeras mujeres con una columna de opinión en la prensa peruana. Llevada por sus convicciones en favor de la libertad de expresión, reforzó sus planteamientos escribiendo, el 9 de noviembre de 1929, que [para los periodistas] “el único talismán que nos sirve de salvaguarda es la fuerza moral superior: la conciencia que parece señalarnos, con la fiereza de su rectitud, el camino que hemos de seguir y el que debemos dejar de lado... En medio de ese imperativo nos hallamos frente a una gran luz que es el deber de informar, y acariciados por su dulce calor, encontramos la respuesta de lo que significa el amor a la verdad...”. Es pues una declaración precursora de una mujer visionaria que, con valor y serenidad, preparó el terreno para una progresiva participación de la mujer en la prensa escrita. No fue una periodista temeraria pero sí, una mujer decidida. Durante más de una década la revista “Mundial” la contó entre sus colaboradores.

En la historia de la libertad de prensa, La Opinión Nacional nació como diario en 1896 e impulsó, en Lima, la revista Mundial que recogió los principales acontecimientos nacionales, sociales y mundiales de las primeras cuatro décadas del siglo XX. En 1929 instalaron una imprenta “Sturmvogel” de patente alemana, plana de dos revoluciones, que alcanzaba una velocidad de 2,500 ejemplares por hora. Esa modernidad fue importada por la casa Konrad Linder, vía Panamá, en el vapor “Orduña”. La edición del 22 de noviembre de ese año recogió las reflexiones de Elvira García y García sobre el periodismo y mencionó, en su afán de halagar a la comunidad británica, el arribo al Perú del barón comandante sir Trevor Dawson para impulsar el vasto campo de intereses de construcciones navales y armamento, así como publicó la columna “Lo que el cable no dice” del ideólogo José Carlos Mariátegui autor de los Siete ensayos de la realidad nacional, la semana deportiva de béisbol ganada por el equipo “Yamato” de la Asociación peruano–japonesa, la histórica llegada de la corbeta chilena “General Baquedano” el día 19, en viaje de instrucción al Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, y el adverso resultado del partido de fútbol sufrido por la selección peruana en Buenos Aires a manos del goleador argentino Ferreira a pesar de las arengas del embajador peruano Miguel A. Checa (revista Mundial No. 492).

En vista que la nueva imprenta inició su funcionamiento en el día que se recordaba la figura del escritor y lexicógrafo inglés Samuel Johnson –el 145 aniversario de su sensible fallecimiento–, la revista Mundial dedicó sus primeros artículos recordando la importancia del A Worlde of Wordes, el primer diccionario inglés publicado en 1598 por el italiano Giovanni Florio así como la publicación del Dictionary of the English Language en 1755 del propio Johnson, que mantuvo su vigencia hasta la aparición del American Dictionary (1828) de Noah Webster. Regresando al siglo XVIII, Johnson debió su fama al diccionario –llegaron a llamarlo “Dictionary Johnson”– y a la biografía que escribió el escocés James Boswell sobre él.

Boswell y García y García comparten algunas coincidencias, de orígenes aristocráticos ambos, viajeros, precursores –él, del arte biográfico en lengua inglesa; ella, del arte periodístico gestado por mujeres– y los dos fuertemente motivados por dejar un legado en sus respectivas sociedades. Un fascinante mundo periodístico.

Embajador de Perú en Panamá