¿Qué serías capaz de hacer por un millón de euros?

Berta (Andrea Pérez Meana) es una incisiva psicóloga que cuestiona la relación de Héctor (Leonte Bordanea) y Paula (Isabeau Méndez). Cedida

Una reunión de amigos cambia de dirección con el planteamiento de una pregunta.

¿Qué escogerías, 100,000 euros el día de hoy o un millón en 10 años?

Toni (Rogelio Bustamante), un empresario millonario plantea este dilema a Héctor (Leonte Bordanea) y Paula (Isabeau Méndez), una pareja amiga con problemas económicos. La respuesta, según Berta (Andrea Pérez Meana), una afamada y mediática psicóloga y pareja de Toni descubre grandes rasgos de la personalidad de quien la responda.

Lo que empieza como un simple juego va tomando un cariz mucho más serio, cuando de a poco se van sumando algunas inesperadas respuestas. ¿Qué harías o qué no harías por dinero?, ¿qué harías con ese dinero? La situación hipotética va generando respuestas inesperadas y algunas revelaciones que causarán decepción y cambiarán la vida de los protagonistas.

El Test, comedia escrita por el español Jordi Vallejo lleva ya varios años en las carteleras españolas.

“La vi hace unos cinco años en España, soy amigo de parte del elenco que la presenta allá y fui a verla para ver a nuestros amigos y me encantó. Enseguida le pregunté a ellos cómo les y la verdad es que la obra en ese momento, e inclusive todavía les está yendo bastante bien. Ya lleva unos 6 años en cartelera en España”, comenta Benjamín Cohen, director del montaje en Panamá.

Negociar los derechos no fue difícil pues El Test pertenece a una agencia asociada a Agencia Teatral, que en Panamá representa a varios dramaturgos panameños para ofrecer sus obras en el exterior así como las de otros artistas latinoamericanos en otros países.

“Íbamos a montarla originalmente en el 2018 en el Teatro en Circulo, pero en ese momento ya teníamos fecha de apertura de nuestro teatro (Pacific) y decidimos guardar los proyectos que teníamos en cola para estrenarlos en nuestra propia sala”, explica Cohen.

Todo estaba listo para estrenar en 2020, pero debido a los acontecimientos derivados d ela pandemia d ecovid-19, la temporada 2020 debió trasladarse al 2021.

“Finalmente hemos podido darnos el gusto de montarla”, dice entusiasmado.

Humor

Cohen está consciente de que en Latinoamérica, los gustos del público van por la comedia. “Esta obra es una obra de humor, pero no es una comedia fácil, es un humor inteligente, pero tiene una temática bastante diferente, tiene otra propuesta teatral y eso fue lo que me gustó. Que no es la obra a la que vamos a ir solo a reírnos sino que es una obra en la que nos divertimos con lo que está pasando, nos dan risa algunos diálogos pero tiene un tema que nos atrapa”, reflexiona el director.

Toni, el millonario (Rogelio Bustamante)soluciona muchas cosas con su chequera. Cedida

Partiendo de una mera suposición, se van tejiendo situaciones muy complicadas que ponen a prueba la estabilidad de estas parejas. “Ves cómo un simple test de personalidad que se aplica en psicología, puede trastornar la vida de parejas que son a su vez, mejores amigos desde hace 25 años”, o al menos eso es lo que ellos pensaban.

Los derechos de El Test han sido adquiridos por Netflix para hacer una película, cosa que no se sospechaba ocurriría al momento en que Cohen se hizo de los derechos de presentación para Panamá. “No teníamos ni idea que la obra iba a tener ese giro tan importante en España, ha recorrido los teatros principales de España y ahora se va a poder disfrutar en una producción para las pantallas de Netflix”, comenta.

Los actores

El montaje de Cohen ofrece la oportunidad de ver a Leonte Bordanea en una faceta completamente diferente. “Para él, esto es un reto porque más que todo, su trabajo se ha caracterizado por hacer extraordinariamente los protagónicos en musicales; obviamente es un gran cantante”, detalla Cohen. En El Test, Bordanea hace el papel de Héctor, propietario de un bar, no muy próspero y casado con Paula, cuyo padre piensa que él no está a la altura de su hija.

Paula es protagonizada por Isabeau Méndez, quien a pesar de todos los retrasos que tuvo el montaje, logró hacer un espacio en sus compromisos y sumarse al proyecto. Paula es una mujer que no deja de apoyar a Héctor en sus proyectos, aunque no tengan mucho futuro.

Rogelio Bustamante hace el papel de Toni, un hombre que supo aprovechar todas las oportunidades que la vida le presentó para hacer fortuna, pero que aunque se pensaría que ya lo ha logrado todo, todavía tiene algunas metas entre ceja y ceja. “Rogelio trabajó en el musical Vida Doméstica, una muy buena experiencia”, reconoce Cohen. Por último, Está Andrea Pérez Meana, como Berta, la psicóloga, quien desarrolla toda una teoría con respecto a la pregunta del millón de euros. “Desde que pensamos en el montaje en 2018 pensamos en Andrea para el papel de la psicóloga y conservó este espacio hasta ahora”, cuenta.

“Estamos muy satisfechos con el resultado pues tenemos un elenco, todos muy profesionales, que pudieron tener la obra montada en un tiempo récord de dos semanas”, asegura.

Y es que con la incertidumbre generada por cierres y reaperturas, la producción no podía correrse el chance de establecer ensayos por un tiempo prolongado y que estos fueran en vano debido a un posible cierre.

“Después de caranavales, cuando vimos que seguía en pie la reapertura nos dimos a la tarea de hacer todo el montaje en este corto periodo de tiempo. Todo se logró gracias al elenco que es muy profesional, con bastante experiencia. Inicialmente fue un poco caótico, pero ahora, están volando”, afirma el director.

La escenografía

La obra originalmente tiene lugar en la terraza de un penthouse de la zona de La Castellana en Madrid. Para el montaje local, Cohen decidió crear un ambiente más latino e incluyó algunos elementos como un jacuzzi. “Creamos una típica terraza de clase alta, con el jacuzzi, la barbacoa para hacerlo más con nuestro calor. Y todos los elementos que están allí, están a propósito porque se hizo con todas las medidas para proteger a los actores del covid”, detalla.

La amplitud del escenario y la disposición del jacuzzi, un juego de sillones y una mesa acompañada de un juego de sillas, permite que los actores de desplacen en escena manteniendo una distancia a veces mayor de dos metros entre cada uno.

Una conversación casual se torna en una lucha campal a la hora de establecer una respuesta para el test. Cedida

“Para mí fue un reto, pensando en que tienen que estar separados, se debieron eliminar escenas de besos, y otras de violencia física, para evitar al máximo esa cercanía. No solo se debe proteger al público sino a quienes están en el escenario”, sostiene.

La escenografía se enriquece mucho con el fondo generado con las pantallas, que permite ver una panorámica de la ciudad de Panamá y que realmente transporta al público a este espacio privilegiado, con cascadas y una impresionante vista.

En cuanto a los protocolos de bioseguridad, “cumplimos y hemos hecho algunas cosas adicionales para garantizar al público que ir al teatro es seguro”, afirma Cohen.

El Teatro Pacific cuenta con espacios amplios, luces ultravioleta especiales que desinfectan el aire, rociadores de alcohol especial para las butacas y un sistema de ingreso a las salas que evita el contacto entre las personas o los grupos y burbujas familiares. Todo este estricto protocolo de seguridad fue probado con éxito en la obra de navidad que el Teatro Pacific ofreció hace unos meses atrás.

Teatro Pacific prepara una robusta temporada incluyendo musicales como “esta noche no estoy para nadie”. “ Mientras se pueda, vamos con lo mejor que podamos dar en cuanto a teatro para el público, no solo de la ciudad de Panamá, sino también a algunos turistas que hemos visto que e han interesado por lo que estamos presentado”, cuenta Cohen.

Para el dramaturgo y director, es una oportunidad para que tanto teatros privados y estatales arranquen un proyecto de turismo teatral. “En Panamá las producciones teatrales, en general, no tienen que envidiarle nada a las de otros países. La calidad actoral y la calidad técnica, son muy elevadas. Son producciones buenas para atraer el ojo internacional”, declara.

Una última pregunta hacemos a Cohen, ¿100 mil euros hoy o un millón en 10 años? “Un millón en 10 años. “las inversiones a largo plazo son las que más funcionan”, concluye.

El Test estará en cartelera hasta el 22 de abril en funciones de miércoles a sábados a las 7:00pm y domingos 6:00pm en la Sala 1 del Teatro Pacific. Los boletos pueden adquirirse sin contacto descargando la nueva APP del Teatro Pacific, también a través de la página web www.teatropacific.com o en la taquilla que abrirá los días de las presentaciones, dos horas antes de la función. Para más información contactar al info@teatropacific.com o al 6131-8778.