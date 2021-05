El tiempo, el espacio y la existencia, Sofía Verzbolovskis expone en Venecia

Sofía Verzbolovskis completa los últimos detalles de su participación en Time, Space, Existence, exhibición colateral de la Bienal de Venecia de Arquitectura organizado por el European Cultural Center. La panameña fue invitada a participar luego de recibir el del premio del jurado en el Lens Culture Street Photography Awards. El evento, en el cual participarán más de 200 artistas y arquitectos de alrededor del mundo que arranca el 22 de mayo se extenderá hasta el 21 de noviembre de este año, en paralelo con la Bienal, en el Palazzo Bembo, el Palazzo Mora y los Giardini della Marinaressa. Time, Space, Existence, como lo explican sus organizadores, “presentará proyectos tanto completos como en proceso, propuestas novedosas y sueños utópico de expresiones arquitectónicas”. Formarán parte de la exposición una amplia selección de proyectos que van desde trabajos conceptuales, modelos, fotografías y esculturas hasta instalaciones en sitios específicos.

Felicitaciones por tu participación en Time, Space, Existence. Para tener un poco de referencia, quisiera comentaras sobre el Juror's pick Award del concurso de fotografía de calle de Lens Culture, ¿qué historia hay tras la foto y qué repercusiones tiene el lograr este premio?

¡Gracias! Si, fue muy emocionante recibir uno de los premios de Juror's Pick en un concurso de mucho renombre, como lo es el Lens Culture Street Photography Awards. Whitney Johnson, ahora en National Geographic y anteriormente editora de fotografía del New Yorker, fue quien escogió mi foto. Fue también un honor para mí poder leer por qué la escogió.

La foto la tomé en una área muy remota de Senegal, Fass, y creo representa la manera como yo tomo fotos en la calle. (Lo que primero me llama la atención es la arquitectura. Esto actúa como fondo o el entorno de mi foto, de ahí espero a que la vida transcurra por delante.)

Los ganadores de Lens Culture estaban supuestos a exhibir durante Paris Photo el año pasado pero debido a la pandemia se tuvo que postergar. ¡Espero que este año se pueda!

Recibiste una invitación a participar en esta exposición relacionada con la Bienal de Arquitectura en Venecia. ¿Qué representa para ti participar en un evento de esta magnitud?, Cuando recibiste la noticia, ¿qué pasó por tu mente?

Lo primero que pasó por mi mente fue, ¿será verdad? Jaja. Pero, para mí es un verdadero honor haber sido invitada a exhibir mis fotos en esta exposición de tanto prestigio y ser parte de una larga lista de artistas y arquitectos increíbles tales como Iwan Baan, Toshiko Mori, Lawrence Weiner, Daniel Libeskind, Richard Meier, Yoko Ono (entre otros) que han participado en “Time, Space, Existence” y “Personal Structures” en años pasados. Es una oportunidad única poder mostrar mi trabajo frente a miles de personas en un evento de tanta trascendencia mundial.

¿Qué consideras llamó la atención del European Cultural Centre para considerarte?

Como mencioné, mis fotografías estilo street photography están muy enfocadas en arquitectura y la vida que transcurre alrededor. Lo primero que busco donde sea que esté son las líneas y la geometría en edificios y estructuras y cómo la gente interactúa con ellas. La foto de Lens Culture, Fass Blues, es un ejemplo de esto así que ¿quizás fue lo que les llamó la atención?

Creo que los curadores del ECC buscan artistas con una variedad de estilos y puntos de vistas.

¿Hay establecidos algunos parámetros generales para los participantes?

Pienso que el parámetro general para los que participan es tener trabajo que hable sobre el tema de la exposición, “Time, Space, Existence.” Es un tema de una magnitud enorme, así que creo que habrá una gran variedad de trabajos. La ECC tiene como propósito iniciar un diálogo entre artistas, arquitectos, diseñadores, fotógrafos y demás.

¿Qué vas a presentar en el Palazzo Mora?

Bueno, fueron horas y horas de pensar que quería presentar! Sabía que la foto Fass Blues, por la cual me invitaron, tenía que ir y tenía otra en mente que me la imaginaba en formato grande. Pero de ahí tocaba escoger el resto y esto lo hice con la ayuda de la curadora Maylin Pérez, con quien pasé horas en zoom discutiendo las posibilidades y revisando fotos.

Voy a exponer una mezcla de imágenes de street photography, tomadas en diferentes ciudades del mundo desde Nueva York, hasta Johannesburgo. Los individuos en cada foto quizás nunca lleguen a conocerse en persona, pero podrán conectarse a través de las líneas, los colores, la luz y la geometría a través de estas fotos.

¿Qué tomaste en cuenta para plantear tu proyecto?, Ya falta poco para la inauguración, ¿está todo listo?

Si! Estoy muy emocionada. Finalmente puedo decir que ya está casi todo listo. Nunca antes había tenido que mandar fotografías ya enmarcadas transatlántico, así que esto ha sido toda una experiencia, desde cómo empacar las fotos, llenar formularios de aduana, trabajar con fletes, y demás.

Una de las cosas que tenía que tomar en cuenta era el tamaño exacto de la pared para determinar cuantas fotos exponer y cómo las quería presentar en ese espacio determinado. También las dimensiones de cada foto, el ancho del marco, cuanto espacio dejar entre fotos, que tan alto las quería colgar y una variedad de detalles que nunca antes había tenido que considerar. Todo esto sin poder estar presente a la hora del montaje por causa de la pandemia, desafortunadamente!

¿Qué hay más adelante en tus planes?, ¿Ha influido este evento en la forma en que proyectas tu futuro próximo?

Si, definitivamente este evento va a influir en cómo conceptualizo las futuras exposiciones. Ha sido muy divertido y a la vez un aprendizaje, experimentado, diseñando el montaje y pensando en cómo crear el mayor impacto a través de las fotos, con una pared de sólo cuatro metros.

Sofía Verzbolovskis

Fotógrafa

Sofía Verzbolovskis (Panamá, 1987) es una fotógrafa panameña radicada en Nueva York.

Fass Blues, fotografía ganadora del Juror's pick del Lens Culture Street Photography Awards en 2020. .

Después de obtener su licenciatura en NYU, viajó a Ghana como voluntaria para una escuela local, lugar donde comenzó a enfocarse en la fotografía. Regresó a Nueva York para el programa de foto periodismo en el International Center of Photography (2010-2011). En agosto de 2014, Sofía fue seleccionada para la Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano (BAVIC 9).

Ha participado en exposiciones individuales en Panamá y New York, y en muestras colectivas en Panamá, México, España, Estados Unidos, Guatemala y Australia.

Sus fotografías han sido publicadas en el Huffington Post, The Wall Street Journal, 24 Favorite Travel Photographers, Fathom (2016), Foto Féminas — New York Times Lens Blog (2018), Woman Crush Wednesday— Musée Magazine (2019), New Yorker Photo Instagram Takeover (2019), Cafe Babel, #Photography Magazine, Witness — World Press Photo Interview (2019), entre otros.Tuvo su primera exhibición individual en septiembre del 2012, titulada Diablos Rojos: Fin de una era en el Taller Latino Americano en Nueva York. Esta serie viajó a Allegro Galería en Panamá, con el título, “Cementerio de Diablos”.

Sus fotos tomadas con iPhone han sido exhibidas en el Head On Photo Festival en Australia y en el Woodstock Center for Photography, siendo finalistas en concursos realizados por el Smithsonian Magazine y PH Museum. Este año, su fotografía “Fass Blues, obtuvo el Juror's Pick Award en el concurso de Street Photography de Lens Culture.

The European Cultural Centre

Los organizadores

Es una organización cultural fundada por el artista danés Rene Rietmeyer y data de 2002. Al día de hoy es un grupo de gente diversa que se mantiene en expansión y a quienes les gustaría hacer una diferencia positiva. Al colectivo le preocupa la humanidad y, sobre todo, el estado y la dirección del mundo en la actualidad, por lo que consideran que hacer nada no es una opción.

Han creado una organización dinámica que establece centros culturales alrededor del mundo y está dedicada al intercambio cultural mediante la orgnaización de exhibiciones de arte y arquitectura, simposios y una amplia gama de proyectos culturales.

Con el apoyo no solo de europeos, pero en conjunto con personas de todo el mundo, su meta es crear concienciación, estrechar las similitudes culturales, valorar las singularidades y aprender sobre las cualidades de las diferencias existentes. Consideran que el progreso se alcanza de una mejor manera creando una profunda concienciación sobre los serios retos que se enfrentan el día de hoy. Tratan de unir personas de diferentes culturas con la esperanza de que todos aprenderán unos de los otros.