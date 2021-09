Voces jóvenes abren puertas en la literatura

'Mesiak' es el nuevo libro de Palomino disponible en Amazon. Cedida

La expansión del mercado editorial en Latinoamérica ha permitido la inserción de una mayor cantidad de talento joven en las categorías de mayor demanda (literatura juvenil, young adult, fantasía, entre otros), dando rienda suelta a jóvenes que buscan seguir sus sueños de crear nuevos mundos fantásticos en la literatura y vivir de su pasión: escribir. En este aspecto, las escritoras panameñas Marian Herrera, Gabriela Palomino y Hanna Levy se han atrevido a publicar sus historias basadas en experiencias, imaginación e inventiva.

Las jóvenes de 20, 17 y 14 años, respectivamente, incursionaron en la escritura a cortas edades (Herrera a los 8 años, Palomino a los 10 y Levy a los 12 años), dando paso a la creatividad y pasión por las letras, y rodeándose de otros jóvenes con la misma pasión. Herrera, quien publica sus libros bajo el sello de Nova Casa Editorial desde los 15 años con su primera obra Spotter (que inició en la plataforma Wattpad ganando gran popularidad), comenzó a escribir desde niña en cuadernos escolares, inventando nuevos escenarios para sus personajes, alimentándose de poesía y soñando con dedicarse a la medicina y la tecnología, además de la literatura.

Ahora, con tres libros publicados (Spotter, Next to Him, Latidos del corazón y un cuarto en camino (que culminará la trilogía de Spotter), Herrera equilibra las responsabilidades editoriales con las académicas y personales. “La experiencia ha sido de adaptación, no nos preparan como escritoras jóvenes para salir a un mundo diferente del de Wattpad, por lo que al entrar al editorial no hay un manual de instrucciones para entender el negocio, puedes cometer errores, y es difícil confiar en las personas, pero es muy gratificante cuando ves el resultado de tu esfuerzo. Se debe tener cuidado, pero también se disfruta”, comentó a La Estrella de Panamá desde Costa Rica, donde reside.

La joven, que estudia actualmente su cuarto año de medicina en la Universidad de Costa Rica, indicó que empezar a ser escritora desde joven le permitió conocerse a sí misma y el estilo que quería adaptar a sus libros. “Hay tiempo para conocer más autores y seguir sus pasos”, indicó, a la vez que daba un consejo a quienes empiezan sus viajes literarios en la plataforma Wattpad: “No se dejen influir por los números: votos, comentarios, lecturas. Luego caerán en un ciclo de escritura para satisfacer al público y no porque les gusta. Al final no se conocerán como escritores porque escribirán solo para las audiencias. Escriban lo que se sientan cómodos escribiendo, no solo porque sea un tema popular, ni las tramas populares, sino historias que les hagan sentir bien, ya sea drama, comedia, clichés, romances. Escribir no debe ser para agradar a otros como prioridad, se empieza con uno mismo”.

Gabriela Palomino ha publicado seis obras en Amazon. Cedida

Por su parte, Palomino, que acumula seis autopublicaciones de ficción y no ficción en su cartera (Mientras la miro' [versión en inglés y español], Aprende inglés en 6 meses, Domina el inglés con estos métodos, Mesiak, y El inglés que no te enseñan en el colegio: Vocabulario), contó que comenzó en la literatura por el apoyo de su padre: “Un día me dijo 'en vez de solo tú comprar libros, las personas deberían comprar tus historias', y me dio esa inspiración que necesitaba para sentarme a escribir”. La escritora, que también funge como tutora de inglés, escribió su primer libro de ficción romántica 'Mientras la miro' y lo autopublicó en el mercado de Amazon, editando, maquetando y creando la portada por sí misma. “Es un proceso frustrante, pero nada se compara con tener tu propio libro en las manos”.

De igual forma, Palomino tradujo el libro al inglés y también se vende en la página principal de Amazon ($16.50 en formato físico y $5 en formato Kindle), de lo cual obtiene entre un 50% y 70% de las ganancias. “Descubrí que podía vender mis libros por Amazon al buscar en Youtube videos sobre cómo escribir un libro como primeriza, allí varios videos me guiaron en el proceso y eso me hizo emocionarme aún más”, enfatizó.

En cuanto a sus publicaciones de no ficción, Palomino escribió la guía educativa Aprende inglés en 6 meses, el cual fue inspirado por sus clases inglés y el apoyo de sus estudiantes. “En TikTok realizo videos de consejos para aprender a hablar inglés desde la perspectiva de un adolescente, lo que es más práctico para el aprendizaje a largo plazo, contrario al modelo escolar actual”, apuntó.

Nacida también de la nueva ola de escritores de Wattpad, la joven Hanna Levy autopublicó su primer libro titulado Masquerade, el cual comenzó siendo un reto de historia corta en la plataforma, pero evolucionó en una historia completa cuando Levy se dio cuenta de que “había mucho más que contar sobre los personajes”. El libro, que se encuentra a la venta en Amazon ($15 en formato físico; $2.99 formato Kindle), creció en popularidad dentro de Wattpad, empujando a Levy a tomar el paso de traerlo a la vida.

'Masquerade' es el primer libro de Hanna Levy Cedida

“Quiero seguir escribiendo, es una necesidad, y me gusta la fluidez con la que logro crear las historias, como si nacieran de mi interior”, indicó Levy, “pero también quiero estudiar derecho y ciencias políticas cuando llegue a la universidad”. Desde su usuario virtual (@han_2412), Levy creó la historia de Masquerade, que transcurre en el último año de secundaria de dos estudiantes de Burgundy Academy, quienes deben encontrar a los asesinos de una serie de muertes misteriosas que ocurren durante el baile denominado Masquerade.

Inspiración

Para Herrera, la poesía es la musa de sus libros, la música y las experiencias personales. Bajo la guía de poetas como Pablo Neruda y Charles Baudelaire, junto a la escritora Emily Brontë, la joven escritora ha creado historias de romance, traición, desesperanza y búsqueda de la identidad propia, arropadas en los géneros de drama, fantasía y young adult. Para su nuevo libro, Numb, que planea tener listo en 2022 –después de dos años de escritura–, se ha centrado en “crear un final digno, con tramas inesperadas y emociones crudas” para la trilogía Spotter.

Además, señaló que su estilo de escritura “maduró al dejar de leer Wattpad” y concentrarse en libros de mayor profundidad y detalle. “Ahora tengo mis propias palabras para crear cambios especiales en los personajes, y he descubierto técnicas para mejorar la estructura de mis libros”, explicó y comentó que para crear personajes creíbles se debe “ingresar en la mente de otra persona para crear una narrativa personal y única”. “Como escritores debemos conocer a nuestros personajes desde dentro, y no proyectarnos tanto en ellos, un método de disciplina”, apuntó.

Marian Herrera firmó su primer acuerdo editorial con Nova Casa Editorial a los 15 años. Cedida

Desde la perspectiva de Palomino, la inspiración viene de los libros de Ariana Godoy, John Green y Nacarid Portal. Para su nueva novela, Mesiak: La verdad sobre la mentira ($15.50 en formato físico; $4 en formato Kindle), basada en los géneros de fantasía y ciencia ficción, la joven creó un mundo alterno a la realidad en que vive, donde la “humanidad no destruyó el planeta, sino que lo salvó, pudo evolucionar y respetar la naturaleza tanto como a ellos mismos”.

Palomino destacó que “no me veo haciendo algo que no sea escribir”, y a sus 17 años ya planea dedicarse a la literatura durante la universidad. “Sé que no será fácil, pero uno solo debe tomar el paso y dedicarse a lo que quiere”, comentó.

Por su parte, Levy apuntó que le inspira la escritora Ariana Godoy, además de diversas historias en Wattpad: “Si ellos pueden hacerlo, yo también, y no es algo limitante, sino un desafío que debo enfrentar. Un escritor debe tener paciencia y creatividad para poder hacer un libro con detalles creíbles, y una historia que impacte”, comentó la joven, “pero al mismo tiempo quiere la satisfacción de saber que lo logró después de incontables revisiones”.

Como consejo para otros escritores y escritoras jóvenes, Levy enfatizó: “Escriban, vale la pena. Maduren una idea, estructuren sus detalles y publiquen su libro. Escribir un libro es algo que realmente me llena y ellos pueden hacerlo también. Pidan ayuda, no tengan miedo de pedir opiniones y seguir sus sueños”.