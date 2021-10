Señoras y señores, con ustedes, 'La Lupe'

Odette Versalles es la actriz e intérprete que se meterá en la piel de Lupe Victoria Yolí Raymond, conocida en el medio artístico como La Lupe, 'la reina del Latin Soul' quien llegó a la cúspide de su carrera en la década de 1960, lamentablemente para no demorar mucho allí. Se trata de un papel muy demandante, porque La Lupe fue una figura muy compleja, además de no ser un personaje ficticio. “Estamos hablando de una persona que tenía toda una vida, una trayectoria muy larga y además, una conclusión un poco triste. No es fácil para nada interpretar a alguien que realmente existió. Cuando uno está creando un personaje es una cosa, pero tratar de interpretar a alguien real es otra cosa por completo”, dice Versalles quien lleva todo el peso de la producción “La Lupe, El espectáculo musical”, un monólogo concierto escrito y dirigido por Daniel Gómez Nates y con la dirección musical de Eduardo Charry, que se presentará del jueves 21 al domingo 24 de octubre en el Teatro Nacional.

Nosotros presentamos la obra hace siete años y cuando iniciamos este proceso le pregunté a Daniel, el director y dramaturgo, si quería seguir el mismo guion o si quería cambiarlo”, comenta la actriz. La versión original fue revisada y Gómez Nates decidió hacer algunos cambios, sobre todo en la parte inicial de la historia. “Él decidió cambiar la perspectiva un poco, pero hay algo que se mantiene igual, y es que se está hablando de los altos y los bajos momentos en la vida de esta cantante”, detalla.

Así, que la construcción del personaje de La Lupe, para este show tuvo sus inicios más de siete años atrás. “Comencé comprando su música, sus discos, para orientarme un poco más sobre su tono de voz, su forma de cantar; también vi algunos documentales, gracias a Youtube se le puede ver en acción. En aquel momento conocía algunas de sus canciones, pero nunca la había visto interpretando su música”, reconoce.

Cuando Odette vio la magia que ejercía La Lupe en escena, su primer impulso fue renunciar al proyecto. “Le dije a la producción, 'yo no puedo hacer esto', la verdad es que esta mujer es increíble”. Finalmente la producción logró convencerla de que ella era la indicada para el papel y siguieron adelante.

“Como maestra (de drama) soy muy energética, aunque no al nivel de La Lupe, pero traté de imaginar qué es lo que le causa ser así. Qué le inspira ser así. Escuchando sus canciones, te percatas de que es una mujer muy sensible, muy emotiva, que lo que siente es lo que proyecta. También me basé en las conversaciones con personas que trabajaron con ella y con su propia hermana, en los documentales, ellos expresan que cuando ella estaba triste, que cuando tenia una pelea con un novio, eso se reflejaba en su canción. En su show, me da la impresión que era una persona que tenía el corazón a flor de piel. La propia Olga Guillot dijo en una entrevista que ella era una persona muy dulce, muy amable, por eso aun más me parece tan triste todos los golpes que ella recibió en la vida”, comenta.

De la música, Odette pasó a los videos y luego, acudió a su propia imaginación para desenmarañar la personalidad de la cantante de quien decían habían dos. Una era La Lupe, que se sentaba en una mesa para conversar contigo y la otra, muy diferente, la que se subía al escenario.

“Es algo que yo puedo entender porque he trabajado en bandas, en musicales, en dramas, en comedias y sí hay una energía en el escenario cuando tienes un público en frente. Te da algo más”. Además era muy espontánea. “Ella misma decía que 'lo que me parece bueno para la canción, si tengo las ganas de hacerlo, lo hago'. No lo pensaba mucho, si le entraba esa energía, ella lo hacía. Y sigo haciendo esas observaciones porque ella no es una mujer que uno puede decir 'ya, la tengo'. Es un proceso que no para hasta que termina la última función”, advierte.

Otra diferencia que encuentra Versalles es esta nueva puesta en escena la da el nuevo escenario que la acogerá. “Hace siete años no estábamos en el Teatro Nacional, sabemos que la expectativa es mucho más alta tanto por parte del público como de nosotros mismos. Estamos haciendo un esfuerzo un poco más grande, Daniel, el director está siendo mucho más detallista en mis movimientos, en mi forma de hablar y de cantar”, asegura.

Odette Versalles comenta cuan demandante es este papel y lo honrada que se siente de poder interpretarlo. Cedida

En una primera ocasión el reto era presentar la música y el monólogo. Superada esa primera etapa, lo que se busca es acercarse mucho más al estilo de La Lupe. “Tenemos la obra comprobada, con público, y dos veces porque hicimos dos temporadas en 2014. La primera fue en el Teatro Inida y un par de meses después en Teatro en Círculo y tuvimos una buena reacción del público. Pero estando en el Teatro Nacional, simplemente entrar al teatro te llena de emoción es muy conmovedor, Entonces queremos dar honor a ese espacio sagrado y también a la misma Lupe. Traer honor a su memoria, a su forma de cantar, su estilo de interpretar, entonces, hay mucho más sobre la mesa, tenemos que demostrar que esto lo estamos tomando en serio y que sea una producción digna de ser presentada en ese escenario”, sostiene.

Y el reto no es sencillo en un espectáculo cuyo éxito recae en usa sola persona. Odette confiesa que este ha sido el espectáculo más demandante de su carrera. “Yo canté en una banda por siete años y solamente sentí que tenía esa presión cuando tenía solos. Esto es muy diferente porque hay actuación, hay interpretación, hay demostración de emociones, y también hay canto, entonces, hay muchos factores en juego. No es fácil, pero al mismo tiempo es muy enriquecedor en mi vida como actriz, me siento realmente honrada de haber sido elegida para este papel porque yo nací en estados Unidos, de padres panameños, llevo en Panamá casi unos 17 años, y honestamente podrían haber elegido a cualquier otra actriz”, afirma.

“Hoy día no hay tantas personas dispuestas a mostrar tanto de su corazón, de su alma, y ella lo hacía en cada presentación. Para bien y para mal ella demostraba exactamente cómo se sentía”.

Aunque Odette encuentra algunas similitudes en su voz con la de la intérprete de “Qué te pedí”, está consciente de que “no canto igual… no”. Por ello, este proyecto siempre tendrá un espacio especial en su corazón porque “es el sueño de cualquier actor. Todos queremos un papel que tenga peso, que tenga momentos divertidos, momentos de alegría y de tristeza para poder demostrar nuestro rango emocional. Y esta obra sobrepasa estas expectativas actorales porque realmente tiene eso y más aún. Nunca he tenido una oportunidad como esta, es única”, considera.

Odette se siente muy orgullosa de haber mantenido de principio a fin la atención de su público en las dos temporada anteriores y agradece el apoyo de los músicos que la acompañan en esta complicada tarea que se facilita con la interesante vida de una figura como La Lupe. “Ella salió de Cuba con la llegada de Castro y logró hacerse un nombre por ella misma, fue reconocida por todo el mundo, eso no es nada fácil y su historia es muy importante. Mi trabajo es transmitirlo de una forma que sea interesante para el público, para que puedan conocerla un poco más”, dice.

Para Versalles, esta nueva versión de la obra ofrece un punto de vista “más sensible, más accesible y comprensible para el público”, y contar con músicos en vivo permite acercarse mucho más a la experiencia de los espectáculos que tuvo La Lupe ya fuese en clubes, bares o en grandes escenarios.

“Es una gran experiencia que me alegra que personas que no alcanzaron a ver hace siete años me están escribiendo para decir que esta vez no se la van a perder”, comenta la intérprete.

La tirana

En uno de los temas más conocidos de La Lupe ella reconoce que la consideran “la mala”. 'La tirana', tema escrito por un novatoTite Curet Alonso inicialmente para una voz masculina, fue rechazado por varios artistas por tratarse de un compositor prácticamente desconocido. La Lupe lo tomó para ella y, por la forma como se desarrolló su vida, parece que hubiese sido escrito para ella.

“Es impresionante porque muchas personas lo único que destacan de ella era su consumo de droga. Y ella era mucho más que eso. Y, hasta cierto punto, eso es un misterio porque muchos dicen que eso se reflejaba en el movimiento de sus manos en el escenario, pero esas eran cosas que ella hacía desde sus inicios en Cuba, antes de llegar al estrellato internacional, antes de ser muy popular el uso de drogas”, argumenta.

“Estoy enfocándome más en la energética cantante que era, y creo que hay muchas cosas sobre ella que se malinterpretaron. Hemos hecho una investigación más profunda para presentar una imagen más cercana a lo que pensamos que era la verdad, y creo que hay mucha conexión con 'La tirana' y su vida. Lo que sí es cierto es que ella tenía un carácter muy fuerte, pero no malas intenciones. Tomó malas decisiones como cualquier otra persona. Decisiones que tomamos por temores, inseguridades, dudas, cosas que nos pasan a todos nosotros, pero que al estar ella bajo los reflectores, en el foco público, la gente puede ser más villanos con uno, se es más susceptible”.

Odette Versalles sigue descubriendo detalles de la vida de La Lupe, así como canciones. Le preguntamos cuál sería su tema favorito, a lo que responde: “Es muy difícil porque todavía estoy descubriendo canciones y no puedo decidirme por una: 'Qué te pedí', uno de mis grandes favoritos, así como 'Puro teatro', hay algo en esa canción que me llamó mucho la atención durante la primera temporada, pero yo también he madurado, soy diferente, no soy la misma mujer de hace siete años y hay algo de 'Si vuelves tú', solamente escuchar los primeros acordes hace algo en mí, el inicio de la canción es muy dramático y me gusta la imagen de un amante que me deja y está considerando volver, pero que yo le voy a poner condiciones. Si no, ni lo intentes y hay algo de eso que me encanta. Todavía está admitiendo amor pero le dice 'no soy la misma estúpida de antes, no voy a aguantar tus cosas'. 'Oriente' es una maravilla, son dos canciones en una con ese cambio de ritmo; sus temas con Tito Puente... es muy difícil establecer una favorita”, asevera.

Tampoco es posible describir a La Lupe con un sola palabra, como le solicitamos a Odette. “Sensible: pienso que una persona que se entrega tanto en el momento de cantar, en el momento de presentarse es porque está absorbiendo todo lo que siente en ese momento para lanzarlo luego al público. Tengo que añadir otra palabra: valiente, porque para hacer eso hay que tener valentía. Ella se sentía de alguna forma y se dejaba llevar. Hoy día no hay tantas personas dispuestas a mostrar tanto de su corazón, de su alma, y ella lo hacía en cada presentación. Para bien y para mal ella demostraba exactamente cómo se sentía. Y hasta cierto punto eso también requiere de mucha honestidad. Ella era muy honesta en el momento de interpretar. Discúlpame, son tres palabras, Una mujer así no se puede describir con una sola palabra, es muy compleja”, concluye.