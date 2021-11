El sedentarismo y su repercusión en la fertilidad masculina

La OMS aconseja hacer al menos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana para todos los adultos. Shutterstock

Los problemas de infertilidad masculina pueden llegar a tener diversas causas, y el sedentarismo es una de ellas. De acuerdo con la clínica española especializada en tratamientos de esterilidad e infertilidad Ginefiv, el sedentarismo es una de las raíces más comunes de infertilidad en los varones. A ello se suma que con la pandemia se ha acelerado el consumo de alcohol, de tabaco y el hábito de la mala alimentación, según expertos.

“Durante la pandemia mi ritmo de actividad física bajó considerablemente y aunque mi pareja y yo aún no tenemos planeado tener hijos, me preocupa que el sedentarismo que acogí en esa temporada me afecte más adelante”, comparte Carlos Rodríguez de 26 años.

El director médico de la clínica Ginefiv, Joaquín Llácer, señaló a Europa Press que el sedentarismo, así como un exceso de ejercicio físico se han identificado como causas de enfermedades endocrinas, vasculares y cardíacas que tienen una repercusión directa en la infertilidad. “Hay que establecer una rutina de actividad física tras el retorno a la normalidad. Esa es la clave para preservar la fertilidad masculina”.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que, en la actualidad, un 8% de las parejas en todo el mundo tiene problemas para concebir hijos, y que hay cerca de 80 millones de individuos con problemas de infertilidad.

El sedentarismo también incide en el aumento de peso en la población masculina.

Infertilidad e investigaciones

Otras de las pesquisas de Ginefiv señalan que alrededor del 50% de los casos de problemas en la consecución del embarazo en la pareja se debe a dificultades relacionadas al sexo masculino.

En la lista de análisis relacionados a este tema se encuentran las investigaciones efectuadas por GeneraLife, un grupo europeo al que pertenece Ginefiv, que publicó en la revista científica Fertility and Sterility acerca de cómo el factor masculino tiene impacto en la tasa de fertilización y en el desarrollo potencial del embrión.

“Los resultados del estudio mencionado anteriormente reflejaron que el factor masculino tiene una influencia significativa en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Sin embargo, aun en los casos más severos, donde no se encontraron espermatozoides en el eyaculado y tuvieron que ser obtenidos directamente del testículo, los embriones que llegaron al estadio de blastocisto tuvieron una probabilidad de dar como resultado un recién nacido sano similar a aquellos provenientes de varones sin problemas en el semen”, destaca Llácer.

Recomendaciones

Para preservar y mejorar la calidad de los espermatozoides, Ginefiv compartió con el diario La Vanguardia algunas recomendaciones durante una entrevista sobre infertilidad.

Como primera línea aconseja controlar el estrés y la ansiedad. Para la clínica el estado emocional y psicológico influye directamente en la estructura de las células reproductivas, por lo que puede provocar estrés oxidativo, que disminuye la producción de oxígeno celular en el semen.

Asimismo, aconseja evitar el alcohol y el tabaco ya que la nicotina y el exceso de alcohol influyen en la calidad seminal. “La nicotina puede producir roturas en el ADN de los espermatozoides y afecta al material genético. Por otro lado, una tasa elevada de alcohol interfiere en la producción de testosterona, que es la principal hormona masculina en la producción de los espermatozoides”, precisa la clínica.

Otro aspecto que destaca es tomar en cuenta no utilizar ropa ajustada ya que las piezas ceñidas al cuerpo ejercen presión sobre la piel y, en el caso de los testículos, aumenta la temperatura de la bolsa escrotal y como consecuencia deteriora la calidad seminal y limita la producción de espermatozoides.

De igual manera, recomienda tener precaución con algunos deportes ya que algunas disciplinas pueden influir de manera negativa, por ejemplo, deportes como el ciclismo ya que ponen en riesgo la temperatura de los testículos. En adición, los baños calientes, el uso de mantas térmicas y los hidromasajes, según Ginefiv, perjudican de la misma manera ocasionando una alteración en la producción de los espermatozoides.

A la lista de recomendaciones se suman aspectos como la alimentación equilibrada, “con un peso saludable el hombre llega a tener una buena calidad seminal. Está demostrado científicamente que los hombres con obesidad producen 9 millones de espermatozoides por mililitro menos respecto a los hombres con un peso normal”.

También precisan que es necesario descansar el tiempo adecuado, ya que la falta de sueño actúa en los niveles de testosterona, que afectan a la cantidad de espermatozoides.

En esa línea, un estudio sobre fertilidad de la Universidad de Boston detalló que la falta de sueño reduce en un 42% la probabilidad de fecundar respecto a hombres que duermen las horas aconsejadas.

Por último, recomienda evaluar la fertilidad en caso de detectar alguna anomalía en el órgano reproductor que pueda afectar la producción de espermatozoides en el futuro. “Mediante un espermiograma se pueden estudiar todos los parámetros básicos de la fertilidad y entender los aspectos más relevantes de la funcionalidad de las glándulas sexuales”.

Por otro lado, en cuanto a las recomendaciones para evitar el sedentarismo, la OMS aconseja hacer al menos entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana para todos los adultos, y una media de 60 minutos de actividad física aeróbica moderada al día para los adolescentes.