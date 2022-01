Una hoja de ruta para estimular la creatividad

Promover el desarrollo de la creatividad, desde una edad temprana debe ser parte de los objetivos en el sistema de educación. Pexels

“La creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización, las matemáticas o la ciencia, y por eso debemos tratarla con el mismo respeto”. Es el pensamiento que expone sir Ken Robinson, educador extraordinario y creativo del pensamiento paralelo.

2022 nos trae enormes retos a todos... definitivamente, en algunos programas educacionales del mundo, particularmente en los latinoamericanos, las técnicas para desarrollar la creatividad no es prioridad.

Como creativo por naturaleza y de profesión, sé que uno nace siendo creativo y que existen ejercicios para desarrollar o fortalecer este misterioso talento. Así como un deportista es excelente gracias a la práctica, lo mismo debe hacer un creativo, practicar.

También puedo decir que la sencillez es la máxima sofisticación y que lo simple, siempre será lo correcto. No podemos, repito, no podemos seguir copiando mediocremente ideas ajenas y, para rematar, mal ejecutadas. El potencial que tiene el país es rico e inigualable, entonces, ¿por qué tenerle miedo a nuestro propio éxito y talento? ¿Por qué temerle a nuestra propia luz?

Permítame compartirle, amigo lector, unos consejos tan, pero tan sencillos, que harán de su vida un modelo creativo en desarrollo y se transformará en un activo que ayudará a Panamá a generar planes de éxito únicos e inigualables.

La imaginación y la curiosidad son la fuente de todo logro humano

Una buena educación no puede potenciarse sin la inteligencia; y una inteligencia sin imaginación se traduce en una vida apática.

La imaginación se desarrolla leyendo, observando, escuchando, probando, tanteando, en fin, explorando su entorno, cuestionándose como niño el constante ¿por qué? Aunque sienta que esos porqués no tienen sentido, su subconsciente y gavetas del cerebro se lo agradecerán ya que las respuestas se acumularán en un archivo llamado experiencia.

Le dejo unas simples preguntas ¿Por qué se llama cocaleca?, ¿por qué se llama pollera?, ¿por qué se llama Coca Cola?, ¿por qué si o si se debe comer rosca en Navidad?, ¿dónde entra Santa en un país donde no hay chimeneas?

Si no está preparado para equivocarse, nunca llegará a nada original

Penalizar el error mientras se educa es sencillamente la mayor desgracia educativa. Es a partir del error donde podemos sacar las mejores enseñanzas. El error debe verse como un proceso positivo dentro del propio aprendizaje del alumno y de cualquier ser humano.

La historia nos enseña que algunos de los mejores resultados vienen del error, sino preguntemos a Pasteur, Edison, Disney, Steve Jobs... los grandes errores suelen terminar en grandes aprendizajes. ¿Usted sabe el impacto que tiene para un niño tipificarlo de fracasado?, ¿usted sabe que solo se bota la basura? Entonces, ¿por qué la gente insiste en decir “me botaron del trabajo”? Si cambiamos los conceptos y términos, cambiamos el pensamiento.

La creatividad se aprende

Desgraciadamente, el modelo educativo actual mata la creatividad, no potencia el talento, sino que prioriza el resultado final más que el proceso en sí. Nada, repito, nada viene de la nada, y es justamente el gran error que cometen algunos libros de negocios; ellos le presentan al empresario exitoso y el resultado de su trabajo, sin embargo no le presentan su trabajo en sí y qué hizo para llegar al éxito.

A mis alumnos les hablo de mis inicios, del camino recorrido, de lo bueno y lo malo, de mi carrera, de mis logros alcanzados y claro, de mis errores. Una de tres: O se espantan o se inspiran o hacen ajustes en su propio camino. ¡El creativo que no comparte su camino, no es creativo!, y el profesor que no hace de su vida un modelo positivo e inspirador para otros, no es ni líder ni guía.

La creatividad es tan importante en educación como la alfabetización, y por eso debemos tratarla con el mismo respeto

Es muy fácil enseñar a leer y a escribir, pero algunos docentes no tienen ni idea de cómo enseñar a ser creativos. Hoy muchos hacen “copiar-pegar sin analizar lo que enseñan, algunos ni se preparan y prefieren mantener en su vida la ley del menor esfuerzo. Recuerdo que tuve un profesor que para todo era “vean el tutorial x”, “lean de tal capítulo a tal capítulo”; 20 años después me lo volví a topar y sigue dando el mismo contenido con el mismo método.

Otros son tan cuadrados, que, sacarlos de su zona de confort es un pecado mortal e inmediatamente proponen huelgas. Cuanto más pensemos, más creativos seremos. Si los docentes son más creativos, más analíticos, más recursivos y proactivos, entonces será muy fácil enseñar creatividad en la aulas, independientemente de las materias que se impartan.

¿Quiere saber un hecho preocupante? Seguimos enseñando con metodologías del siglo XIX a generaciones del siglo XXI y, además, ellos están recibiendo dicha metodología a través de recursos obsoletos del siglo XX. No olvidemos algo clave: estos jóvenes realizarán trabajos que aún no se han inventado y que están tomando forma diariamente desde plataformas que cambian de forma constante.

La gente produce lo mejor, cuando hace cosas que ama

Haga lo que haga, ámelo y santa Teresa de Calcuta decía: “Ama hasta que te duela”. Encuentre una actividad donde sus aptitudes, actitudes, pasiones y oportunidades conspiren entre sí. Estos son los cuatro pilares fundamentales para el crecimiento personal de los individuos y para la creatividad.