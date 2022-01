La importancia de alimentar el espíritu de la excelencia

La búsqueda de la excelencia debe ser una constante. Pexels

Vivimos hoy en una sociedad en la que muchas personas hacen lo mínimo que se requiere para seguir adelante. Ahora que se inicia 2022, algunos no están orgullosos de su trabajo o de quiénes son. Si alguien está mirando, hacen las cosas de una forma, pero cuando nadie está mirando, recortan de donde puedan para escoger el camino más fácil.

Si no tenemos cuidado, podemos ser arrastrados a esa mentalidad en la que pensamos que está bien llegar tarde al trabajo, que no importa no verse lo mejor posible, y que tampoco importa no dar lo mejor de nosotros.

Ahora, en este nuevo año, tengamos el espíritu de la excelencia; hacer el mejor trabajo sin importar si alguien está mirando o no, recorrer la milla extra, hacer más de lo que tenemos que hacer.

Sé el empleado modelo en la compañía donde trabajas, que tu jefe y tus supervisores puedan decir a los nuevos empleados: “Míralo a él”, aprende de él o ella.

No solo hagas lo mínimo para mantener tu puesto de trabajo, sé una persona de excelencia.

Si tienes que estar en el trabajo a las 8:00 de la mañana, deberías llegar 10 minutos antes. Produce más de lo que debes, quédate 10 minutos más; no comiences a cerrar 30 minutos antes de la hora de cierre. Algunas personas llegan al trabajo 15 minutos tarde, agarran un café, se pasean por la oficina, y finalmente se sientan para trabajar media hora tarde. Luego se preguntan por qué no son ascendidos.

Busca la excelencia ahora; no te estanques, siempre da pasos para mejorar en todos los pequeños actos.

Si vas a una tienda y accidentalmente tiras la ropa, no la dejes allí, ni hagas como que no lo viste. Una persona de excelencia la recoge y la pone en su sitio. Cuando estás comprando en el supermercado y decides que mejor no quieres la caja de cereales, no la pongas al lado, colócala en su sitio.

Toma la decisión de ser excelente en este nuevo ciclo que ha iniciado.

Examina tu vida, todos tenemos áreas en las que podemos ser más excelentes, ya sea en la forma en que tratamos a los demás, cómo nos presentamos, o cómo desarrollamos nuestras habilidades.

Si tienes un espíritu de excelencia, el universo sopla en dirección hacia ti; mirarás hacia arriba y serás más talentoso, con más sabiduría y más ideas.

Hasta la próxima, guerrero, guerrera