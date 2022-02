Freddy Serrano: 'Queremos menos de lo mismo y más de lo que falta'

Serrano cuenta con más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado. Cedida

“Más allá de preparar políticos para ganar, los preparamos para cambiar. Entendemos el escenario político a través de las dinámicas emocionales y no racionales y por cuenta de esta situación lo que hacemos es decirles: 'Queremos menos de lo mismo y más de los que falta'. Esto no es un asunto ideológico, partidista, no es un asunto de llevar banderas de afinaciones, es un asunto de prepararlos para entender que la investigación es la que da lugar a cualquier estrategia”; así reflexionó durante una entrevista con La Estrella de Panamá, el consultor y estratega político colombiano, Freddy Serrano, quien visitó Panamá para el conversatorio 'La causa está por encima del ego', homónimo de su nuevo libro.

De acuerdo con el comunicador, La causa está por encima del ego es un manual para afrontar elecciones y ejercicios de gobierno. “Este libro establece que el ego no es otra cosa que dejar a Dios fuera de la ecuación y decirle a los candidatos y aspirantes que esto no es un asunto de ideologías ni de partidos, de movimientos o colectividades; la innovación política es una escuela más allá de los negocios de la administración y de la política, donde por lo general quienes se dedican a esto te dicen el qué, pero no te dicen el cómo. Nosotros creemos fundamentalmente en decirles el cómo más allá del qué”, argumentó, el consultor con más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado.

En esta entrevista el también galardonado en los premios Napolitans Victory Awards e integrante de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, nos habla de por qué es importante la consultoría política, de las normas morales y técnicas que todo candidato en un proceso de elección popular debe guardar frente sus electores y de sus aspiraciones futuras.

'La causa está por encima del ego', es su primer producto literario. Cedida

¿Qué es lo más importante dentro de la consultoría política?

Hay que arrancar con tiempo. Me refiero a que las campañas políticas indistintamente de su filiación tienen tres ingredientes esenciales: tiempo, dinero y reclutamiento. Solo con tiempo consigo un reclutamiento adecuado y solo con tiempo se consigue la financiación adecuada. Desde ya es importante, determinante y fundamental enseñarles cómo se hace un buen proceso de reclutamiento y organización ya que esto da pie a la buena disciplina, sensatez y sentido común. Sin embargo, los políticos siguen haciendo más de lo mismo. Hablan y hablan de política y está técnicamente comprobado, después de haber estado en varios países de América Latina, al 92% de las personas le importa poco lo que pase en el escenario político. Solamente al 8% restante le interesa lo que ocurre con la política ya que está ligada al desarrollo, al progreso, a la paz, la salud, la educación, el empleo. Es ahí donde entra la innovación política a asesorar partidos, movimientos, conectividades, cantidad… para decirles la realidad de las cosas, lo que hace que muchos nos califiquen como 'insultores' más que como consultores.

¿Por qué la causa está por encima del ego?

Muchas veces nos vamos a encontrar con políticos que dicen: “Yo hice el parque, escuela, hospital…”, en fin, pero para eso nosotros los ciudadanos les pagamos. ¿Eso acaso nos hace más importantes o más distinguidos? Los políticos por lo general le dicen a la gente cosas que probablemente no les interesa. El sentido que tiene esta dinámica es decirles en primera instancia que hay que hacer investigación, que no hay que confiar en la intuición y mucho menos en el olfato. Nos cuesta muchas veces entender cómo asumen posturas altamente complejas. Por supuesto, con nosotros hay otros expertos en comunicación no verbal, porque un gesto grita lo que la palabra calla y es ahí donde llega la cordialidad de ese servidor al decirle a los políticos: “El diablo está en los detalles, piensa mínimamente en todos y cada uno de estos componentes para colocarlos en una puesta en escena adecuada”. Que la aproximación con la gente sea la que alegóricamente nos funcione para conectarnos. Para eso también están los medios de comunicación, que de hecho son preponderantes, pero no es a punta de intuición ni de olfato. A veces quien maneja una campaña es la esposa del candidato, primo, hermano... y no el experto que lleva años de estudio y de disposición para ponerlo al servicio de una campaña o un ejercicio de comunicación de gobierno.

Freddy Serrano visitó Panamá para un conversatorio sobre consultoría política. Cedida

En ese sentido, ¿cuáles son las consultorías que usted más destaca?

Por cláusulas de confidencialidad no puedo decir con quién he trabajado. Sin embargo, debo destacar que he estado en México, Paraguay, Ecuador, Colombia, Perú y mi experiencia académica me ha hecho revisar situaciones específicas en algunas zonas puntuales del mundo. Una vez un político me preguntó: “¿Dime qué elecciones has ganado?”. A lo que le respondí: “Déjame contarte mejor cuáles he perdido porque, de hecho, es más importante la derrota, ya que de ella he aprendido lo que no debo hacer en el siguiente proceso electoral”. Pero, es fundamental entender que a veces lo que más mella nos hace dentro de una campaña es el ego del candidato, también el ego del consultor. Entonces a lo que apostamos es a decirle a la gente que “vamos a cambiar la forma de hacer las cosas” o que “'vamos a hacerlo absolutamente disruptivo”. Sin investigación no hay estrategia, así que probablemente quien me pregunte si hago estrategias en base al olfato, le diría que no. De hecho, la persona en la que menos creo es en mí mismo y por cuenta de eso apego siempre a lo cuali-cuantitativo para definir cómo está el escenario.

¿Qué opina de la consultoría política en América Latina?

He estado haciendo conferencias online en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Colombia, Perú, incluso con amigos de Venezuela donde puedo decir que está la mayor cantidad de consultores políticos y con más reconocimiento en América Latina. Pero, si alguien me pregunta por qué los venezolanos no han sido los más exitosos con el tema en su país, yo diría que es porque no han traído a alguien de afuera. La recomendación sería que traigan a alguien de afuera y que te diga lo que no quieres oír y avanza en la construcción de esa dinámica de campaña diferencial que sea irrumpible y distinguida. Lo otro es que son pocos los políticos que acceden a distintas plataformas en busca de capacitación. Los equipos de campaña de forma equivocada muchas veces lo que hacen es buscar en Youtube o Google una campaña de gobierno que probablemente les funcione localmente, para replicarla y hacer una copia. Yo solo les remito que hay que trabajar sobre la base de la autenticidad y potenciar lo que tenemos.