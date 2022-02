Juan Pomares, un tenor orgulloso de llevar el emblema nacional

A través del canto lírico ha logrado dejar el nombre de Panamá en alto. Cedida

El tenor panameño, Juan Pomares (1987), no se detiene en su caminar artístico. Actualmente representa a Panamá en el X Festival Internacional del Bolero y la Canción Romántica, el cual inició de manera presencial en la sala mayor del Teatro Nacional Rubén Darío en Nicaragua, el pasado 24 de febrero y se extendió por diferentes ciudades del país centroamericano hasta hoy.

Pomares, quien se considera un joven humilde y “bendecido con el don divino del canto”, además de; apasionado con lo que hace, comentó a La Estrella de Panamá, que representar al país siempre le trae nostalgia, pero a la vez orgullo.

“Llevar el emblema nacional a otras ciudades en representación del país trae mucha nostalgia; sin embargo, es un orgullo poder hacerlo y sobre todo, es un honor dejar a tu nación bien representada”, destacó.

El artista, impulsor de la cultura en Panamá a través de sus interpretaciones en canto lírico, boleros, baladas y rancheras, reconoció que Dios le regaló un don que le toca “cultivar y compartir porque no es mío; es un don divino que en este caso lleva el nombre de Panamá”.

Pomares considera que su don “es divino”. Cedida

“Me encanta la idea de hacer lo que no todo el mundo logra, que es transmitir lo que un compositor o artista en un momento dado hizo... Soy un hombre que se siente orgulloso de ser panameño y que ama lo que hace”, matizó.

Pomares, quien ha sido reconocido como tenor (cantante cuyo registro está situado entre la del contratenor y la del barítono) en toda América Latina, admitió que la buena música tiene un efecto positivo en el ser humano y eso se reafirmó durante el confinamiento por la pandemia cuando la Policía Nacional llevó música a varios sitios del país, a fin de calmar el estado de ánimo y regular las emociones de las personas en tiempos de crisis.

Añadió que la música de hoy se ha transformado, pero no quiere decir que géneros musicales como la salsa o los boleros ha dejado de gustar a la gente sino que la tendencia ahora es distinta.

Pomares inició sus estudios de canto en el Instituto Nacional de Música de Panamá en 2006.

El artista, además de cantar también toca varios instrumentos. Cedida

Sin embargo, fue en 2009 que ingresó a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá en la carrera de canto con la soprano y maestra Irena Sylya (Estados Unidos), quien es actualmente su instructora de canto y directora de la Fundación Ópera Panamá, así con como con María Urriola, a quienes, hoy agradece por todo el apoyo brindado tanto nacional como internacionalmente.

Rompiendo los estigmas

Pomares, quien ha participado en diversos conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, incluyendo la Noche Francesa, del Club de Leones de Panamá, el Festival Internacional Afredo Saint Malo, Noche de Mozart de la Fundación Tomatis, además de recitales con la Fundación Ópera Panamá, dijo que aún vivimos en una sociedad muy machista, sin embargo, desde que surgió la llamada revolución femenina o la emancipación de la mujer desde finales del siglo XVIII, estas fueron creando plazas dentro de la música en ámbitos como directoras de orquestas, tocando instrumentos musicales como tubas, trompetas, saxofón, tambores, en fin infinidad de ellos, algo que antes solo hacían los varones. “Definitivamente se están rompiendo los estigmas y la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para las mujeres se están viendo en el área de la música. De hecho, hoy tenemos más mujeres sopranos que hombres tenores, pero todos tienen las mismas oportunidades”, señaló.

No obstante, las mujeres se han reivindicado y conseguido, en numerosos casos, la igualdad legal, política, profesional, social, familiar y personal que tradicionalmente se les había negado, según destacó.

Juan Pomares es reconocido como tenor en toda Latinoamérica. Cedida

La cultura musical en Panamá

De acuerdo con Pomares, en Panamá poco a poco se han estado haciendo cosas buenas en el ámbito musical. “Contamos con fundaciones como Ópera Panamá, que ha llevado la música a las estaciones de tren, parques y avenidas en su momento. También está la Sinfonía Concertante, un programa que ha llevado la música a los barrios. Así como también contamos con proyectos grandes como el Panama Jazz Festival que organiza Danilo Pérez y sus esposa Patricia Zárate, el Festival Internacional Alfredo de Saint Malo, entre otros”, comentó.

También detalló que Panamá tiene buena docencia musical, sin embargo, los espacios para las presentaciones de los jóvenes que se van preparando no existen.

“Son muchas las ramas del arte y la cultura que necesitan ese apoyo, tanto de empresas privadas como gubernamentales. Podríamos crear más espacios y proyectos donde se nos escuche y logremos plasmar lo que aprendimos en la universidad y de esta forma lograr que la ópera, el bolero y otro tipo de música, además de verla en un teatro también sea llevada fuera del país porque Panamá tiene mucho potencial”, constató.

“A diferencia de países como Estados Unidos y países de Europa, en Centroamérica los gobernantes ven al arte y a la música como un gasto y no como una inversión de vida”, planteó.

Insistió en que la música, principalmente la ópera es una profesión igual de productiva que cualquier otra. “En Asia, por ejemplo; el nivel de competitividad es alto porque son muchos los que eligen la carrera del canto o la música y eso genera un desarrollo tanto intelectual como económico para el país”, acotó Pomares.

Trayectoria y nuevas presentaciones

Pomares, quien ha representado al país en Perú, Colombia, República Checa, Austria, vuelve a presentarse en el Festival de Ópera de San Luis Potosí en México, el próximo mes de mayo 2022.

Pero no es la primera vez que Pomares visita al país de Ramón Vargas, uno de los tenores líricos mexicanos más activos en la ópera internacional actualmente. “También me he presentado en la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa”.

En julio de 2018, Pomares cantó su primer Don José en la Ópera Carmen, en el Festival de Ópera de San Luis Potosí en la Plaza Monumental de Toros junto a más de 200 participantes.

Además, recibió el Tercer Premio en el Concurso Internacional de Canto en esta ciudad mexicana, así como el Premio Especial de una invitación a cantar la Orquesta Sinfónica de Río Grande al Norte de Brasil, ese mismo año.

Además, se hizo acreedor del Premio Festival Concert Tour del concurso de canto Pustina International Vocal Competition celebrado en República Checa en 2016, un galardón que recibió antes de su recital debut en el Ehrbar Saal en el Vienna Summer Music Festival en Austria.

En 2017, se unió a un reparto internacional, donde interpretó el papel de MacDuff en la ópera Macbeth de Verdi, presentada por la Fundación Ópera Panamá con la Orquesta Sinfónica Nacional en Panamá Viejo.

“Ganar este concurso internacional de canto lírico en República Checa y poderse codear con músicos de primer nivel y de países que ven a la ópera como su marca es muy loable”, resaltó el tenor panameño.

En 2020 el tenor panameño se presentó en la gala lírica denominada 'Noche Romántica' en el Teatro Anita Villaláz y en 2021 en una Noche de Ópera y de Boleros en conjunto con el Festival Internacional Saint Malo.

Pomares en sus presentaciones ha interpretado a óperas como: Carmen, Cavalleria Rusticana, MacDuff, Mcbeth, Pinkerton, Madama Butterfly, Pagliacci, Alfredo, La Traviata, Tamino y Zauberflöte.