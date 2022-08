Quiero cambiar de trabajo, ¿por dónde empiezo?

Hay decisiones que se toman basadas en el miedo. Pixabay

Cuando tenía 20 años me postulé para trabajar en una empresa en el área contable. Tenía algo de experiencia en eso, ya que había trabajado previamente en contabilidad en un supermercado.

Estaba estudiando mercadeo, pero decidí pasarme a administración de empresas para que me tomaran en ese trabajo. Aquí tomé una decisión basada en miedo, en lo que creí necesitar en ese momento.

Luego de tres años de trabajar en contabilidad en una reconocida compañía de seguros, quise pasar al área de mercadeo. Sabía que no me gustaría estar toda una vida trabajando en contabilidad.

Decidí pedirle a la gerente de mercadeo de la empresa una oportunidad. Ella me respondió que no tenía experiencia para ello, que en ese momento necesitaban otra cosa. De modo que decidí renunciar y tomar la primera oportunidad de salir de ahí. En ese entonces se presentó a mi vida comenzar a trabajar en PricewaterhouseCoopers como consultora de Sistemas SAP. Cada vez me alejaba más de lo que me gustaba, el mercadeo y las ventas. Pero me acerqué al liderazgo de equipos y a la interacción con clientes de diversas industrias.

Adquirí conocimientos muy importantes, viajando por el mundo, trabajando en compañías de primer nivel, compitiendo contra mí misma en algo que no me preguntaba si me gustaba o no.

Me iba bien, hacía bien mi trabajo, pero por momentos sentía que no era feliz. Cada vez trabajaba más, y me cansaba más. Puede que alguien lo haya notado, me enfermaba, estaba enojada a veces.

Seguí la carrera de la rata, y cada vez era peor. La carrera de la rata es armar un mundo de gastos e inversiones alrededor de tus ingresos; una vez que tenía el apartamento, debía comprar una casa más grande, y luego sumarle la piscina, luego el segundo carro, y así... Y cada vez necesitar más dinero para seguir creciendo.

Fue entonces que llegó a mi vida una crisis personal, durante un año, todo era crisis, cada cosa que sucedía parecía ir en mi contra. Hasta que decidí parar, una médica que me revisó por una conjuntivitis muy grave que tuve, me lo hizo ver. Me dijo: tienes un hijo, piensa, ¿qué quieres para ti y para él?

Había comenzado terapia y me sentía cada vez peor, hasta que, gracias a una amiga, consulté con una maestra espiritual, Betty, alguien del mundo de la sanación, de la meditación, y a eso le sumé el coaching. Esa decisión me condujo a hacerme preguntas que hoy creo esenciales hacerme cada día, y que cambiaron el curso que tomó mi vida: ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta hacer? ¿A qué vine a este mundo?

Voy a seguir con este tema, porque es largo, y creo que vale la pena.

¡Sigue tu corazón!

Paula Cabalen

www.paulacabalen.com

Life & Business Coach, mentora y consultora

Escritora y 'speaker' internacional

CEO de Consultophy Points of You Country Leader