Biblioteca Nacional rinde homenaje al expresidente Ernesto Pérez Balladares

El exmandatario durante el conversatorio con su nieta Dora María Saldaña Pérez Balladares. Biblioteca Nacional

La Fundación Pro Biblioteca Nacional, con el objetivo de gestionar asistencia técnica y financiamiento para la modernización de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. y la Red de Bibliotecas Públicas nació hace 25 años bajo el amparo presidencial del doctor Ernesto Pérez Balladares.

Esa fecha no pasó desapercibida y en ocasión de la entrega del depósito legal del libro El Panamá que construimos, escrito por el expresidente, se entregó también un reconocimiento al exmandatario por su compromiso con la preservación bibliográfica, así como con la promoción del libro y la lectura, a través del “Proyecto de modernización de la Biblioteca Nacional y de la Red de Bibliotecas Públicas”.

“El depósito legal tiene un objetivo importante, que es la recopilación del patrimonio documental panameño. En esta sala conservamos ese patrimonio documental nacional y es donde va a reposar su obra”, explicó Guadalupe de Rivera, directora técnica de la institución.

“Aprovecho para comentarle que en diciembre de 1997 nos acompañó en el lanzamiento del catálogo automatizado que en ese momento contaba con 10 mil registros. Hoy la base de datos tiene más de 230 mil registros. Gracias por todo su apoyo. Como bibliotecóloga que soy, me siento muy contenta por todo el apoyo que hemos recibido”, dijo de Rivera.

Directivos y exdirectivos de la Fundación Biblioteca Nacional entregaron la placa de reconocimiento Biblioteca Nacional

Y es que ese primer aporte económico otorgado por la administración de Pérez Balladares “marcó un antes y un después en la historia de la Biblioteca Nacional”, según establece la biblioteca en un comunicado oficial. Dicho aporte se refleja en “colecciones actualizadas, en un edificio conservado en excelentes condiciones y en servicios ajustados a las necesidades de los usuarios de hoy”.

El reconocimiento fue entregado por los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Pro Biblioteca Nacional, presidida por el ingeniero Luis Enrique Bandera. Además estuvieron presentes Raúl Vaccaro, Fernando Gómez Arbeláez, Salvador Sánchez, Edilda Flauzín. María Magela Brenes, directora general, y Guadalupe G. de Rivera, directora técnica, de la Biblioteca Nacional fueron parte del acto de entrega de la placa conmemorativa por los 25 años de la Fundación.

El exmandatario recibió también por parte de la biblioteca, una colección de libros de la Editorial Biblioteca Nacional, como una muestra de los proyectos que han sido posibles a lo largo de 25 años de gestión.

La velada se completó con un conversatorio en torno a El Panamá que construimos, sobre la vida política y familiar de Pérez Balladares, así como su experiencia en la presidencia de la República. El conversatorio estuvo a cargo de Dora María Saldaña Pérez Balladares, nieta del exmandatario.

El expresidente Ernesto Pérez Balladares hace entrega del depósito legal de su obra 'El Panamá que construimos' Biblioteca Nacional

La publicación

El Panamá que construimos cuenta poco más de 800 páginas, fotografías y códigos QR que permiten al lector profundizar en temas específicos a través de alguna otro documentación online. También cuenta con un índice onomástico que hará más fácil la ubicación del material relacionado con personas específicas.

Para Pérez Balladares se trató de un proceso difícil. “No es una experiencia fácil si quieres hacer una obra buena”, admitió durante el conversatorio.

Y agradeció el trabajo de su asistente Ileana Pantoja quien ayudó a dar forma a largas conversaciones que se convirtieron luego en capítulos del libro.

“Ella entonces procedía a cerciorarse de que las cosas que estaban dichas allí fueran ciertas. Lo hizo mediante documentos de la Biblioteca, periódicos de la Biblioteca, mediante entrevistas con algunos de los personajes, algunos de los cuales tienen una memoria fabulosa de las cosas que pasaron no solamente durante mi administración sino antes. Todo eso fue conformando este libro”, detalló.

Sobre el nombre de su libro, El Panamá que construimos, explicó que “ responde a un documento que hicimos durante mi administración que recoge una serie de párrafos, expresiones que utilicé durante mis discursos como presidente. Ese libro se intituló El Panamá que estamos construyendo. Como secuela de aquello, creo que el título El Panamá que construimos es el más adecuado”.

Pero luego de esta segunda publicación considera que no habrá otra. “Creo que la labor está hecha, no creo que tenga ocasión ni tiempo para hacer otra, pero sí me siento muy satisfecho de haber podido plasmar y dejar la historia de lo que ha sido mi experiencia como presidente de la República”, aseguró.

Algunos relatos

“La unidad básica de cualquiera sociedad es la familia. Y por eso para mí, era importantísimo dejar el legado a ustedes mis nietos y a mis hijas, por supuesto. Pero sobre todo, el concepto familiar que está recogido en todo mi libro creo que es fundamental y es un mensaje a la sociedad”, explica Pérez Balladares sobre el contenido de su libro.

“Lo otro, claro, son muchas experiencias vividas, muy importantes para mí en su momento, y que de alguna manera tienen trascendencia al día de hoy. Todo lo que nos tocó hacer en ese período del 94 al 99, cinco años en los que prácticamente tuvimos que embutir una serie de reformas estructurales a la economía a la forma de conducirnos, que habían quedado postergadas por lo que sucedió en la década pedida, en el 80, después de la muerte del general Torrijos, mi mentor”, detalló. “Nos tocó en cinco años reformar toda esta estructura y adecuar nuestras estructuras para que la transición del Canal de Panamá fuera como en efecto fue. Sin que se notara de un día para otro”, agregó.

Sobre el personaje que más impacto generó en su vida, sin dudarlo establece que fue Omar Torrijos, porque a través de sus giras al interior de la república, pudo conocer un país que era absolutamente desconocido para él, un banquero que vivía en una burbuja.

“Esas giras y esa convivencia con un Panamá que yo no conocía produjo en mí un deseo de poder hacer algo, de ayudar porque nosotros en ese tiempo vivíamos en una sociedad de ricos y pobres, prácticamente no había una clase media, tampoco habían muchas oportunidades para que la gente más humilde tuviera un camino a un acenso económico”, relata. “Eso, por supuesto, despertó en mí un mundo nuevo, un mundo que me incentivó mucho a participar, a tratar de aportar, en lo que yo podía, con mis conocimientos, a que eso se mejorara y fuéramos una sociedad con aspiraciones mejores”, cuenta.

De allí, la decisión de dejar la banca y dedicarse a la política. Y recuerda el día que informó a sus padres y a su esposa de sus propósitos. “Fue una catástrofe. Mi mamá no lo podía creer, me decía que 'cómo es posible que una carrera tan exitosa como la que tienes en el banco (...) cómo vas a tirar eso por la borda, a lanzarte en el abismo de lo desconocido... Y Dorita que es mucho más concreta con su apoyo me dijo 'lo que tú digas está bien para mí'. Y bueno, no nos fue mal”, relató.

Pérez Balaldares quiso incluir en esta publicación los hechos que más sobresalieron durante ese periodo de su vida. “¿Se quedaron por fuera cosas? Es posible que sí, pero creo que el libro recoge los acontecimientos más importantes de la vida nacional y la vida nuestra, durante mi administración. Espero que lo disfruten”, concluyó.