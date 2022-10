Un Panamá que mueve tendencias desde la pasarela

Debbie Kuzniecky, productora de TV y Cine. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Pasarela de la Panamá Fashion Week 2022. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Marie Claire Fontaine, creadora y productora de la PFW. Larish Julio | La Estrella de Panamá

La PFW no solo impulsa el talento de diseñadores sino de muchas personas en la industria creativa. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Stephanie de Roux, modelo panameña. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Jurandir de Oliveira, diseñador brasileño. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Dania Arcila, diseñadora colombiana brinda homenaje a Panamá con su colección 'Abundancia'. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Moisés Sandoya, diseñador panameño. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Panamá es uno de los países latinoamericanos con mayor presencia de marcas de moda internacional. En él, se pueden encontrar desde grandes firmas de lujo, hasta las conocidas fast fashion como Zara, Stradivarius, y la más reciente, H&M. Sin embargo, el istmo panameño está intentando cada día hacerse conocer con pequeños emprendedores del diseño que luchan por encontrar un nicho en el mercado.

PFW: el impulso del talento panameño

Desde el 27 de septiembre hasta el 2 de octubre, entre el American Trade Hotel y La Manzana de Santa Ana, se celebró el evento más importante de la moda y la industria textil en el país: la Panama Fashion Week (PFW). El programa de seis días contó con más de 25 desfiles y presentaciones entre marcas y diseñadores nacionales e internacionales.

De acuerdo con la Asociación de Diseñadores de Moda y Afines de Panamá (Adimap), la industria de la moda local está compuesta por 100 empresas y más de 50 casas de moda, la mayoría de las cuales son pequeñas y medianas empresas, que emplean a más de 1,500 personas y ayudan a difundir su cultura en el mundo, a través del diseño de alta calidad en todas partes.

Personalidades del mundo de la moda

Durante la Semana de la Moda de Panamá, este diario conversó con personalidades del sector, que compartieron sus opiniones sobre el impulso que esta industria tiene en el país.

Marie Claire Fontaine, productora y creadora de la PFW y conocida como “la madre amorosa de los artistas y creativos de Panamá”, comentó sobre la cadena de valor que genera este tipo de eventos y que causan un movimiento económico laboral.

“No solamente se está trayendo un arte en movimiento a la escena, sino que se está fortaleciendo la identidad, y marca del país generando movimiento económico en muchos sentidos. Es muy importante que el público conozca todas las propuestas nacionales para que apuesten al consumo de local” dijo.

Debbie Kuzniecky, productora de televisión y cine, consideró que la moda impulsa no solo la economía, sino la calidad humana. “La industria de la moda es una cadena de valor humano. No solo son diseñadores quienes aportan su granito de arena a estos eventos, sino que tienes fotógrafos, costureros, proveedores quienes brindan los materiales para crear las prendas modeladas, diseñadores gráficos, modelos, y más. Tienes un grupo enorme de personas que forma parte de la industria y que le brindan una gran oportunidad a Panamá no solo en economía, sino también en cultura y arte”, dijo a La Estrella de Panamá.

El diseñador panameño, Moisés Sandoya, considera a su patria como “extremadamente valiosa a nivel mundial”, y piensa que es hora de reconocerla no solo por su mérito histórico sino por su fuerza en la industria textil.

“Si Panamá es importante en lo que a historia se refiere, también es importante en moda”. De igual manera, consideró que la industria creativa se ha vuelto el motor que impulsa a los países del mundo. sobre todo en su economía. “Como diseñadores nos hemos enfocado en mejorar día a día y ofrecer algo nuevo al mundo, con nuestras presentaciones, lo cual afecta positivamente a la economía a nivel mundial”.

La modelo panameña, Stefanie de Roux, quien en numerosas ocasiones ha representado al país en certámenes de belleza como el Miss Universo 2003 y Miss Tierra 2006, habló sobre la importancia de tener eventos como la PFW por varias razones. “Primero que nada, este tipo de eventos le brindan trabajo a muchos rubros, desde los costureros, diseñadores, modelos, hasta aquellas personas que dedican su tiempo a construir la pasarela y organizar toda la dinámica de la noche. Además, expone el talento local que cada año va mejorando y merece la pena ser conocido a nivel mundial”.

Jurandir de Oliveira, fashion designer brasileño describió la importancia que tienen los eventos de moda como la PFW y el impacto que genera en la industria, no solo del país, sino a nivel mundial. “Este tipo de eventos son fundamentales y un catalizador donde todos los diseñadores preparan sus colecciones, ponen todo su talento y arte y lo reflejan a través de una colección”.

Además, “es un momento de encontrarse con personas llenas de talento, no solo en lo textil sino también en la fabricación de accesorios, zapatos, maquillaje, y más. Estas son personas que trabajan en el sector de la moda y promueven su talento, y el movimiento del comercio, siendo esta una industria de gran importancia para el mundo” dijo.

La diseñadora panameña Michelle Nassar, se siente agradecida con su país ya que le ha brindado oportunidades para impulsar su carrera como viajar a presentar sus diseños en Dubái, y trabajar junto a Vogue.

“Panamá ha dado un giro impresionante con el apoyo a la moda. Se están logrando incentivos para llevar a diseñadores nacionales a Miami o trabajar de la mano con Vogue. Se le está dando la oportunidad a los panameños de darse a conocer y ofrecer sus diseños al consumidor” dijo.

Contó al medio que el gobierno panameño está avanzando en un buen camino para apoyar al mundo de la moda y a sus diseñadores pero que aún se deben hacer mejoras: “Necesitamos más desarrollo de telas y darnos la oportunidad de conseguir nuestro material de manera local”.

Diana Arcila, diseñadora colombiana con 20 años en Panamá, reconoció que su trabajo no pudiese ser realidad sin el fiel equipo detrás de este. Actualmente cuenta con 8 grupos indígenas quienes ayudan a hacer sus diseños, basados en las molas, con la misión de brindarle un homenaje a la cultura y las tradiciones de Panamá. “Me enorgullece saber que estoy contribuyendo en su calidad de vida. La industria de la moda no solo se trata de diseñadores, sino de impulsar el talento de sastres, modistas, y artesanos, lo cual de alguna manera contribuye al progreso económico y artístico del país, gracias a las oportunidades que se les puede dar a otras personas” dijo al diario.