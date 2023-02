Adele, Harry Styles y Beyoncé, los predilectos para los Grammy 2023

Harry Styles es el favorito para ganar la categoría de Grabación del Año con su tema 'As it was'. Billboard

Beyoncé es hasta la fecha la artista más premiada por los Grammys. Grammys

Adele está nominada a cuatro Grammys por su canción 'Easy on me', incluyendo Grabación del Año y Canción del Año. Redes Sociales

'Morale & the Big Steppers' del rapero Kendrick Lamar y 'Voyage' también compite como Álbum del Año. Archivo

Bad Bunny es uno de los candidatos para la categoría de Álbum del Año. Archivo

Los artistas más reconocidos de la música tienen una cita este domingo en la Arena Crypto.com de Los Ángeles, donde se celebrará la versión 65 de los Premios Grammy.

La variedad de artistas seleccionados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, encargada del proceso de nominaciones y votación, va desde veteranos en la industria como Beyoncé y la agrupación sueca, ABBA; cantantes del momento como Bad Bunny y Doja Cat; hasta Omar Apollo, Maneskin y Steve Lacy, los nuevos artistas predilectos de las generaciones más jóvenes.

No hay duda de que cada año la competencia se vuelve más reñida para las tres categorías principales: Album del Año, Canción del Año y Grabación del Año, las nominaciones que generan la gran pregunta: ¿quiénes serán los ganadores?

Disco del año

Los candidatos para la categoría de Álbum del Año incluye a titanes musicales como Bad Bunny, con el disco 'Un verano sin ti'; Harry Styles, con 'Harry's House'; Beyoncé, con su séptimo álbum de estudio, 'Renaissance'; 'Special', de Lizzo; '30' de Adele; 'Mr. Morale & the Big Steppers' del rapero Kendrick Lamar y 'Voyage', el último proyecto de ABBA.

A pesar de que la competencia es feroz, debido al éxito que han tenido todos los discos mencionados, 'Un Verano sin ti', '30', 'Renaissance' y 'Harry's House' son los álbumes de estudio con más posibilidades de alzarse como ganador de la categoría, sin embargo, es el sexto proyecto de Beyoncé el que lleva la delantera, de acuerdo con el análisis de la revista Billboard.

Con 'Renaissance', Beyoncé no solo marcó su regreso a la escena musical después de una ausencia de cuatro años, también logró su cuarta nominación al Álbum del Año en la premiación, luego de convertirse en la artista con más Grammys de la historia, en 2019.

El álbum tuvo una buena recepción de los fanáticos y los críticos desde su salida, además debutó como número 1 de la lista Billboard Hot 200, con 332,000 unidades vendidas, siendo el segundo disco con mejor ventas de una artista femenina en 2022.

'Renaissance' también tuvo un lugar en el top 5 de mejores álbumes del año en listas como Billboard y Rolling Stones, lo que inclina a los expertos a creer que será capaz de llevarse el título de Mejor Álbum del Año en la premiación del domingo.

Otras nominaciones

Adele, Lizzo, Steve Lacy y Harry Styles son los artistas que tienen grandes posibilidades de llevarse el premio por Grabación del Año. Según las predicciones de Billboard, 'As it was', el single principal del último proyecto discográfico de Styles, será la canción ganadora de este año en la categoría.

Después de que el artista ganara el Grammy en 2021 por su éxito, 'Watermelon Sugar', se convirtió en un favorito para nominaciones de la crítica. Con 'As it was', logró llegar al puesto número 1 de la lista Billboard Hot 100 por 15 semanas consecutivas, siendo el tema de un artista británico con más tiempo al tope del ranking, sin mencionar que hasta ahora es la canción de un artista masculino con el récord Guinness de más reproducciones en 24 horas lo que lo hace la primera opción para el galardón de Grabación del Año.

Por otro lado, su compatriota, Adele parece ser la favorita para llevarse el premio de Canción del Año con su sencillo 'Easy on me' de su último álbum de estudio hasta la fecha, '30'. Esta canción estuvo como número uno del Billboard Hot 100 por 10 semanas consecutivas, siendo la canción con más semanas en esa posición de una cantante en el 2022.

Con este tema está nominada también a otras tres categorías de los Grammys, incluyendo Grabación del Año y Mejor interpretación solista pop.

La premiación

La sexagésima quinta edición de los Grammys será este fin de semana y contará con las presentaciones de cantantes como Harry Styles, Lizzo, Bad Bunny, Sam Smith, Steve Lacy, entre otros.

La premiación será conducida por el presentador de televisión Trevor Noah. El evento puede verse en línea desde las 5:00 p.m.