Nuevo tema de Dogomar Morosini alza la voz contra el femicidio

Artista uruguayo Dogomar Morosini. Sandry Crespo | La Estrella de Panamá

El amor no está pasado de moda es el mensaje de la canción El último romántico. Instagram: @dogomarmusic

El artista uruguayo Dogomar Morosini acaba de lanzar su más reciente tema 'El último romántico', un homenaje al amor y a la mujer, que busca generar reflexiones contra el femicidio. “Nunca más un femicidio”, dice al inicio.

“Decidí escribir del tema del femicidio, enseñarle a los chicos que hay otras maneras de solucionar los problemas, que no es matando a la mujer ni que la mujer te matará a ti. Es mostrar que cuando el amor se acaba, cada uno tiene su vida y que cuando llegó a la vida del otro con su mochila, con su historia, con una cantidad de cosas que ambos respetaron, al separarse, cada uno tiene derecho a seguir con su vida”, explica el cantautor a La Estrella de Panamá.

Morosini desea reflejar con la canción que “regalar una flor a una mujer no es de tiempos antiguos”, y que la violencia tan común en estos tiempos nunca debe ser una opción.

El amor no está pasado de moda. Ese es el mensaje central de la canción 'El último romántico', con la cual el autor busca enseñar que no hay derecho a quitarle la vida a alguien. “Quiero que la gente recapacite y vean que hay otros caminos”.

Desde hace 12 años, Morosini está radicado en Panamá. Hace seis años retomó su pasión por la música. Relata que su estilo personal ha estado influenciado por músicos como Gardel, Raphael y Sandro.

En Uruguay hizo parte del grupo Los Iracundos y comenzó a cantar con ellos porque sentía atracción por los temas románticos.

“Ese grupo nació en Uruguay, pero viajó muchísimo, por Venezuela, Ecuador, Chile, Perú, Argentina… Su estilo de música fue muy romántico, bonito en las melodías, y fue, como quien dice, el caballito de batalla”, cuenta el artista.

“Pero llega un momento en que la vida te da espacios, a veces en una edad o en otra, pero te los da para resolver ese 'deber' que te tenías. Hoy tengo el espacio y voy a empezar”, DOGOMAR MOROSINI, CANTAUTOR

Además, el estilo musical de la agrupación estaba marcado por los ritmos de otros países, “nuestro país es muy chico y generalmente lo que recibimos es de afuera, o sea, toda la parte tropical que se recibió en aquel momento era de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador”.

Durante su carrera musical, le tocó hacer una pausa para formar familia. “Uno construye hogar, se casa y no tiene espacio para la música, hay que trabajar, criar a los hijos; eso me pasó”, dice. “Pero llega un momento en que la vida te da espacios, a veces en una edad o en otra, pero te los da para resolver ese 'deber' que te tenías. Hoy tengo el espacio y voy a empezar”, añade al referirse a su pasión por la música.

Y recomenzó haciendo covers. En el año 2018, grabó una fusión de tango, vallenato y balada del tango, llamada 'Hasta Siempre Amor', en homenaje al Maestro Donato Racciatti al cumplirse 100 años de su nacimiento.

Empezó a escribir sus propios temas románticos con su base en las baladas y los boleros. “De un momento a otro me empecé a ir por el desamor, pero no porque estuviera pasando por alguna situación, sino porque era un tema del que se necesita escribir. Dentro del desamor empezó todo esto del femicidio”, detalla.

Otros temas

Las baladas: 'Y no te olvido', 'Locura', 'Regálame y Sedúceme'; el bolero: 'Mi rebelde corazón' y la balada flamenca: 'Como ayer' son algunos los temas de la autoría de Dogomar Morosini.

Del tema 'Pero tu corazón', el autor explica que podría tratarse de un matrimonio “que lleva mucho tiempo, quizás 30 o 40 años por decir algo, en el que la mujer no siente nada por la persona, el hombre pesca que la mujer ya no siente más nada por él y que hay algo, que hay otro amor. El tema invita a la pareja a sentarse a charlar. En la canción el hombre le dice a la mujer que lo que ella nunca se animó a decirle, alguien se lo contó, cualquiera se imagina que fue otra persona, pero fue su corazón, 'tu corazón me lo contó anoche' digo en la canción”.

La pareja termina la relación, el hombre deja que se vaya como una reina, “da a pensar que las culminaciones de las relaciones no siempre resultan mal, que hay formas de no salir herido para que sigan en sus vidas con la posibilidad de formar un hogar nuevo”.