Divertirse sin romperse en el camino

Se vienen unos días de fiesta y diversión, y qué bien nos hace a las personas pasarlo bien, divertirnos y sentirnos felices. Cuando nos divertimos, podemos relajarnos y disfrutar del momento presente. Para divertirnos necesitamos sentirnos seguros, libres de peligro, y es una habilidad que tienen los niños y que muchos adultos han perdido.

La capacidad de jugar es la base del sentido del humor. Las personas sometidas a un alto nivel de estrés pero que poseen un buen sentido del humor presentan menos depresión y ansiedad que quienes no lo tienen tan desarrollado.

Hay muchos estudios que han comprobado los beneficios de divertirse. Sin embargo, en ocasiones no hemos aprendido a escuchar la intuición de nuestro cuerpo, y puede que se nos vaya la mano con algún exceso: comidas, bebidas, cigarros, horas sin dormir... No quiero aburrirte, pero es posible que por momentos no prestemos atención a las señales que el cuerpo nos da y le exijamos de más, creyendo que nos estamos divirtiendo y que eso hará que nos sintamos mejor, pero no será asi.

Dice Deepak Chopra, los científicos aún no tienen idea de cómo es que una sola célula termina dividiéndose en tantos tipos diferentes de células, El cuerpo humano tiene unos 250 tipos diferentes de ellas, capaces de organizarse para formar el estómago, el cerebro, la piel, los dientes y todas las demás partes altamente especializadas del cuerpo.

Además de cumplir su tarea específica en el cuerpo, cada célula realiza millones de cosas cada segundo, solo para mantenerse en funcionamiento: elaborar proteínas, ajustar la permeabilidad de su membrana y procesar nutrientes, por nombrar algunas.

Nuestro cuerpo actúa de manera sincrónica todo el tiempo. Cuando hay alguna perturbación, por pequeña que sea, este reacciona en su totalidad. El cuerpo realiza cerca de un millón de tareas para recuperarse cuando lo hemos dañado.

Nada de esto podría ocurrir sin que la información se correlacionara a una velocidad mayor a la de la luz, fuera de los limites de la física común.

¿Está en nuestra naturaleza enfermarnos o podemos estar bien? El cuerpo nos manda mensajes para mantener el equilibrio y permanecer saludables.

Sabemos en forma intuitiva que cuando le prestamos atención al cuerpo nos sentimos muy bien.

Albert Einstein dijo, “la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un sirviente; hemos creado una sociedad que honra al sirviente y se ha olvidado del regalo”.

Cada uno de nosotros posee la intuición para permitir que nos guíe, la intuición es la voz interior que puede ser escuchada mientras nos dedicamos a nuestras actividades diarias, podemos confiar en ella. No necesita ser procesada por el pensamiento.

Cuando ignoramos nuestra intuición perdemos la habilidad de apreciar las sensaciones, permitiendo a la mente racional desviarse de esa conexión y dejar de escucharla.

La intuición es algo que todos tenemos, algunos más desarrollada que otros, y tiene un papel importante en ayudarnos a mantener el equilibrio en nuestro cuerpo.

A divertirse sin romperse

www.paulacabalen.com

Life & Business Coach, mentora y consultora

Escritora y 'speaker' internacional, CEO de Consultophy

Points of You Master & Distribuidora