Maestra Vida, el musical de Rubén Blades, estrena este viernes 3 de marzo

El musical Maestra Vida, el musical de Rubén Blades, llega a las tablas del Teatro Nacional de Panamá a partir de este viernes 3 de marzo y se extiende hasta el 12. Un viaje en el tiempo, una historia que transcurre en el año 1975.

La trama de la obra podría adaptarse a cualquier país de Latinoamérica. Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo lleno de amor, música, diversión y más

El musical es producido por Augusto Posso, con la dirección artística de Edwin Cedeño y música de Roberto Delgado y Orquesta. Se desarrolla en un bar popular, donde Quique Quiñones, inmerso en el licor y los recuerdos, cuenta la historia de los abuelos y padres de Rafael Da Silva, amigo de su hijo Calito Lito. Historia que inició años atrás, en la década de 1920.

Este viaje en el tiempo entrelazado por la vida de los vecinos del solar de los aburridos, inicia cuando Carmelo Da Silva, conocido sastre del barrio, lucha contra todo obstáculo por casarse con Manuela Peré, la mujer más hermosa del barrio.

“Desde muy pequeño yo decía que algún día produciría una obra de teatro de Maestra Vida y hoy es una realidad, después de dos años trabajando en este proyecto verlo materializado en las tablas del majestuoso Teatro Nacional, es todo lo que siempre quise hacer. Gracias al maestro Rubén por permitirme llevar su gran obra a una puesta en escena con más de 50 artistas”, comentó Augusto Posso.

Posso habló de la primera vez que tuvo la conversación con Blades al solicitar los permisos para llevar a cabo la obra y recordó que el gran maestro le explicó que nunca se había hecho un libreto teatral de Maestra Vida, únicamente se hacía un montaje con los diálogos que se encuentran en el CD.

“Rubén Blades me dijo que si yo lo realizaba quedaría en la historia, pues se podría replicar no solo a nivel nacional por diversos productores, sino también internacionalmente y eso fue lo que hicimos, escribimos en un libreto por primera vez la obra teatral Maestra Vida, el musical de Rubén Blades. Se conocerán más detalles, habrá profundidad en las historias de los personajes y se añadirán otros que están relacionados y todo esto no hubiese sido posible sin todo mi equipo a quienes les agradezco haber creído en mi sueño”, concluyó el productor de la obra.

Esta historia de amor se desarrolla entre canciones como “Sin Tu Cariño”, “Como Tú”, “Dime” entre otras, así como dándole paso a muchos otros personajes de su creación como Ligia Elena, El Trompetista, Juan Pachanga y Pedro Navaja acompañados musicalmente de Roberto Delgado y Orquesta.

Maestra Vida es un espectáculo con más de 50 artistas en el escenario bajo la dirección artística de Edwin Cedeño, coreografías de Yilca Arosemena, dirección vocal de Dino Nugent, libreto de Renán Fernández y asistencia de Dayra Torres.

Marie Claire Marín le da vida a Manuela Peré, contó que su experiencia en la obra ha sido de crecimiento profesional y personal, “hemos hecho una sinergia hermosa junto con todo el cast y representar a Manuela para mi ha sido un camino lleno de muchísimas emociones, porque es un personaje icónico y llena de muchísimas historias”.