'Héroes o villanos', la dualidad del ser humano

Lionel Messi, junto a su equipo se convirtió en el nuevo héroe de Argentina por traer la Copa Mundial en el 2022 al país futbolero. En su país natal, él es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, sin embargo, en Francia tal vez sea un villano por ganarle a su equipo en Qatar.

Los calificativos que se tengan sobre las personas dependerán de la valoraciones de juicios con que miren los emisores. Esta dualidad es la que plantea la exposición 'Héroes o villanos', del artista español Alberto Ramírez en la galería Weil Art.

'Héroes o Villanos' la integran 16 cuadros de retratos de controvertidas personalidades, en su mayoría de la escena artística como Lionel Messi, Marilyn Monroe, Madona, Michael Jackson, yAmy Winehouse.

La muestra, que estará hasta el 23 de abril, fue una idea que surgió entre el curador, David Weil y Ramírez. “Primero creamos el concepto, la temática (…) pero la inspiración fue del artista”, explica Weil durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

En otras obras están personajes del cine como es el caso de los cuadros del Joker, en uno de los retratos con las facciones del actor Joaquin Phoenix y en el otro está Heath Ledger. “El Joker ha sido enfocado generalmente como el villano, pero en las últimas películas se expusieron las crítica de la sociedad”.

“La vida nos rodea de esta dualidad, es importante tenerla presente, no existe una sola verdad. Siempre va a depender del ojo de quien juzgue”, añade Weil.

Los 16 cuadros tienen colores vibrantes, con trazos que provocan al espectador un remolino de emociones, como las que transmiten las personalidades retratadas. Los colores blanco y negro no existen en las pinturas si no un torbellino llamativo.

“Hace tiempo que con el retrato [no pinto] con los colores carnes, siempre intento meter un contraste muy fuerte”, detalla el artista Alberto Ramírez a este medio.

Ramírez dijo que la idea era hacer algo más dinámico y con más movimiento. “Yo no utilizo degradado, en los tonos de color no hay degradado, no hay un color que degrada a otro color. Todos son colores puros, esto hace que lo haga más limpio, pero es más difícil que se pueda conseguir el efecto de volumen y más en un rostro”.

“Pareciera que fuera color carne pero hay matices que van hacia el rosado. La idea es hacer ese volumen a base de color, no todo está orientado para que el cuadro tenga movimiento”, añade.

Es un poco un diálogo entre la construcción y destrucción, agrega, porque es ese el dualismo continuo que hay en el arte de buscar un equilibrio entre lo racional e irracional. “Es esa parte de ese dualismo, de jugar con esas dos partes. En una mano es más espontánea y en otra más racional”.

Para Ramírez, titular la obra como 'Héroes o Villanos' resultó interesante para que el receptor tuviera la oportunidad de tener su valoración de juicio hacia el personaje. “Todos tienen esa parte de los dos [bueno o malo], es el contexto el que te marca la perspectiva que tenemos de las cosas”.

Una de ellas, señala Ramírez, es Marilyn Monroe quien en la década de los 60' era considerada por sus fanáticas como un ídolo, lo que tal vez, para los padres de ella, no. “No era un ejemplo de moralidad. El mismo personaje puede ser visto de distintas maneras, depende de quien lo vea”.

“Madonna es otro icono de liberación, pensé que también encajaba, con todos los escándalos que tuvo. Siempre estuvo arriba y abajo. Es una persona increíble, abrió muchas puertas para las personas que vinieron después. Para mí es una heroína, aunque para otras personas no puede ser un buen ejemplo”.

Los dos cuadros que tienen colores piel son el de Kurt Cobain y el de Amy Winehouse, aunque esta última con matices rosados. “Después de hacer una serie de cuadros muy coloristas, el cuerpo me pide hacer algo más armónico, con tonos carne como este caso”.

Luis Alberto Ramírez es un artista nacido en Madrid, España, que se especializa en retratos a gran escala de personajes famosos.