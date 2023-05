Un libro que refuerza la identidad de Panamá

Libro 'Los pueblos originarios de Panamá y su relación con el ambiente natural: 50 años de estudios' Cedida

El libro Los pueblos originarios de Panamá y su relación con el ambiente natural: 50 años de estudios del doctor Richard Cooke brinda una selección de las contribuciones más antiguas sobre el origen, la supervivencia y dispersión de los pueblos originarios de Panamá.

Se trata de 50 años de estudios del pionero de la arqueología que “nos dan luces de lo dinámico que fue nuestro istmo en su época precolonial. Nuestros pueblos originarios, que conforman hoy día alrededor del 13% de la población, tenían una extensa e intensiva presencia en todo el istmo previo al arribo de los españoles, con estructuras sociales distinguibles, lenguas, costumbres y utilización de la tierra y usos propios. Esto es importante para fundamentar nuestra historia, no solo como país, pero también nuestra identidad como panameños, puesto que nuestra historia debe incluir que éramos antes de la llegada de los españoles y creo reforzaría en gran medida nuestra unidad como nación”, explicó el secretario Técnico del Sistema Nacional de Investigación, Omar Lopez Alfano.

“Richard Cooke tenía un gran don para comunicarse con los residentes locales y enseñarles de lo que hacía, y que no importa de donde procedas, si lo haces con entrega y amor, la gente te recibe y te quiere”, OMAR LOPEZ ALFANO

SECRETARIO TÉCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN

Contenido de la obra

Uno de sus estudios, no incluido en la obra, detalló Lopez Alfano, analiza por ejemplo la constitución genética de la mayoría de los panameños y nos revela que el 83% de la población general panameña alberga el “ADN mitocondrial (ADNmt) de ascendencia de nuestros pueblos originarios, posiblemente de origen Chibcha”.

En otro caso, agregó, “su publicación en Science de 2001, “Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems”, Jackson et al., nos da una conclusión de lo que Richard había venido registrando y que tenía que ver con el uso intensivo de nuestros recursos modifican las interacciones ecológicas. Este artículo, donde Richard es coautor, nos da un ejemplo de cómo la sobreexplotación de los recursos pesqueros lleva a la transformación y colapso ecológico de sistemas costeros. Estos son dos grandes ejemplos de los aportes del dr. Cooke. Hay muchos otros en el sentido cultural mucho más amplio”.

El libro Los pueblos originarios de Panamá y su relación con el ambiente natural: 50 años de estudios fue presentado, el pasado martes, por el Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) en un homenaje póstumo al Dr. Richard Cooke.

Pormenores de la obra

“En un inicio pensábamos que el Dr. Cooke podría hacer un volumen más bien antológico, sin embargo, al discutirlo con él, nos manifestó que quería representar en ese libro su gran interés y pasión por entender la historia de los grupos indígenas del Istmo, sus usos, costumbres y en particular, siendo el zooarqueólogo, el uso de la fauna”, dijo Lopez Alfano a La Estrella de Panamá.

Desde la década de los 70 's, para el doctor siempre era de su interés comunicar más allá del mero ejercicio científico-académico. “Así fue como él seleccionó 7 trabajos, que desde aquel entonces habían posiblemente quedado en el olvido, más aún cuando algunas de esas revistas no existen hoy día o no existen electrónicamente. Esta selección recoge ese momento de su carrera y su atención a los pueblos originarios”.

El Dr Cooke fue miembro fundador del Sistema Nacional de Investigación y recibió su primer reconocimiento como Investigador Distinguido en el 2008 y desde entonces había pertenecido a la entidad, añadió Lopez Alfano. Aproximadamente, en julio del año pasado, la secretaría técnica del Sistema Nacional de Investigación sometió a criterio del consejo directivo nacional la moción de darle un reconocimiento en vida al Dr. Cooke dada su trayectoria y gran legado científico.

Ellos ratificaron dicha moción. Este homenaje estaba para realizarse en marzo y “lastimosamente falleció (22 de febrero) unas semanas antes. Este reconocimiento incluyó la edición de un volumen que represente su trayectoria y legado”.

Más que una vida académica

“El compromiso de un ser humano por descubrir, por aportar al conocimiento, una carrera y una vida fundada en la investigación científica. También nos deja una enseñanza, de que como científicos estamos comprometidos a involucrar las personas y hablarles en términos sencillos de lo que hacernos y porque es importante. Richard tenía un gran don para comunicarse con los residentes locales y enseñarles de lo que hacía, y que no importa de donde procedas, si lo haces con entrega y amor, la gente te recibe y te quiere”, destacó.