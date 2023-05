Oscarito enaltece a las mujeres a través de sus letras

El 'Qué loco' del Grupo Manía estrena el tema 'Me muero por eso'. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

Cómo baila mi morena, Un beso, Bajo la lluvia, Me miras, te miro, Caracolito y otros, forman parte de los temas que llevaron a Oscarito a la fama junto a la orquesta de merengue Grupo Manía. Tras siete años como solista, visita Panamá para promocionar su más reciente sencillo Me muero por eso.

Llega a La Estrella de Panamá, viste jeans rasgados y un abrigo con la imagen de Bart Simpson. A pesar de que lleva puestos unos lentes de sol en tono amarillo, no oculta porqué le dicen el 'Qué loco'. No deja de sonreír, es alegría pura. Hace chistes de forma tan natural que se vuelven parte de la entrevista. Está con su hija, Coral Serrano, quien se ríe a carcajadas de las anécdotas que ya conoce de su padre. Ella es productora de los videos, corista, maneja las redes sociales y más.

“No quiero parecerme exactamente al grupo, pero esa es mi esencia. Tenía que buscar un sonido diferente, mantener la base fundamental que representa el proyecto para el pie del bailador y otros detalles; y traerlo a un plano donde me amplíe la demográfica a un público más joven. El género del merengue tiene muchísimos años, hay otros géneros que están surgiendo, entonces hay que buscar los sonidos que actualicen y conecten con esta nueva generación”, revela Oscarito.

Poner en alto a la mujer a través de sus letras, ha sido su prioridad. “Tengo mis razones; mi esposa es hija de una familia de divorciados, mi suegra es una cosa increíble, hasta construye con bloques, dejó todo por criar a sus hijos. Mi mamá crió sola a seis muchachos, vivíamos frente a un punto de droga y ninguno se perdió. Mi esposa dejó su trabajo y se quedó en la casa para criar a nuestras hijas. Para mí son sagradas. En la evolución de nuestros países siempre hay una mujer poderosa, fuerte, que deja huella”, resalta Oscarito.

Disco de Oro, Billboard y otros galardones

El cantante, compositor, productor y arreglista puertorriqueño Oscar Serrano Matos (nombre real), ha sido el productor musical de 13 discos del Grupo Manía, cuyas ventas superaron las 50.000 unidades. Ha obtenido múltiples discos de Oro.

La canción Caracolito marcó el primer puesto en la lista de Billboard el 5 de mayo de 2001, permaneció allí durante 14 semanas. En febrero de 2013 escribió y produjo el disco de Grupo Manía Poderoso, y el tema “No tengo el valor” entró al top 10 de la lista Tropical Airplay de Billboard.

Como solista ha cosechado otros logros. En 2015 fue exaltado al Salón de Fama de la Música; mismo año en que Oscar decide comenzar una carrera como solista para poder dar rienda suelta a su creatividad como productor y artista. Despegó con éxito con su canción “Marilú” y su disco Oscarito - el más loco.

“Estuve visitando diferentes países y me di cuenta de que es parte de la evolución de un artista. Aprendí a respetar y a valorar más mi carrera. Aprendí a trabajar con mi esposa y con mis hijos, cosa que no era costumbre dentro del proyecto y hoy para mí es una realidad. El premio mayor que he recibido en estos siete años como solista es que me siento realizado, pude unir al hombre con el artista. La originalidad está en poder transformar la esencia del individuo en arte”, expresó.

Un camino cuesta arriba

Componer para él mismo ha sido uno de los retos que le ha tocado superar como solista. “Ser cantautor de mi propia banda es diferente, se me hacía mucho más fácil escribirle a ellos. He escrito para muchos artistas como Rosario, Olga Tañón, pero ellos ya traían algo basado en su tesitura, yo trabajaba el proyecto. Pero cuando es para mí, es bien difícil porque tengo muchas cosas en el corazón”.

El sueño de hacer una orquesta como Seis del Solar se hizo complicado. “Soy bien 'fan' de Rubén Blades”, dice Oscarito con su acento boricua. Añade que quería hacer un grupo pequeño como el fundado por el panameño en los años 80. “Quería que los músicos me hicieran coro, poder viajar por todo el mundo con mi orquesta y que no fuera tan complicado para el empresario. Al principio, cuando salí con el proyecto, fue bien cuesta arriba”.

Cuando tenía 19 años lo botaron de una orquesta 'por feo'

Al fallecer la bisabuela de Oscarito, la familia hace una promesa a los Santos Reyes “y comenzaron a realizar una procesión con música típica, me crié con eso. Después mi tía abuela se casó con un hermano del señor Rafael Cortijo, iban a mi barrio con su música. De ahí en adelante aprendí a tocar guitarra y terminé en el bajo. Fundamos la agrupación y empezamos a tocar merengue”, recuerda.

Cuenta entre risas que una vez lo despidieron de una agrupación “por feo”. “No tuve tantas oportunidades en orquestas grandes porque era diferente a los nenes bonitos, no me querían al frente. De hecho, me botaron de una, recuerdo que me iba a casar y me pagaron la liquidación unos días antes de la boda, ¡ea rayo! Por suerte me pagaron”.

Confiesa que le dolió, pero ahora lo agradece, “me superé de una manera que otras personas a lo mejor no”. También recuerda que al comienzo de su carrera musical “tocaba gratis, tenía pasión”, resalta. “Vendía gallinas en los supermercados. Después me pagaban entre $30,00 y $60,00 por actividad”, comenta Oscarito.

El videoclip de la canción Me muero por eso se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.