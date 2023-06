'Amarnos, matarnos o aceptarnos' llega al teatro Pacific

La creadora del monólogo María Andreina Varela Cedida

María Andreina Varela presentará este 6 de julio el monólogo basado en hechos reales Amarnos, matarnos o aceptarnos en el teatro Pacific.

En la obra se hablará de varios temas, como el abuso sexual, el suicidio, los vicios y la consciencia que se debe tener en el momento de “relacionarnos con nosotros y con los demás”, detalló Varela a La Estrella de Panamá.

La actriz vivió en carne propia el abuso sexual, el intento de suicidio y diferentes tipos de vicios. Luego de superar esta etapa, trabajó durante muchos años como consultora. “Me percaté de que muchas personas pasaban por lo mismo y no sabían cómo salir de ello”.

“Nos enseñaron que superar los traumas es doloroso, no creo en eso. No creo que tenga que ser excesivamente doloroso para sanar. Más allá de que me guste [hablar sobre el tema], asumí la responsabilidad de enseñarles a las personas a sanar sus heridas de una manera diferente”.

“Todas las relaciones, si no nos llevan a sentirnos plenos e inclusive [sentir] bienestar, son tóxicas; nosotros terminamos a veces siendo tóxicos con nosotros mismos”, recalcó.

Aunque el monólogo aborda temas fuertes, es un viaje de emociones en el que las personas también ríen. Es una puesta en escena muy participativa, ya que María Andreina Varela interactúa con los asistentes.

Amarnos, matarnos o aceptarnos se realiza a beneficio de la Fundación Vida Mujer. “Estamos recolectando dinero para poder comprarle una silla de ruedas a una chica que sufrió tres impactos de bala por su expareja”, concluyó Varela.