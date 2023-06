Pash, una fuerza que impulsa el género urbano en Panamá

Patrick Vander Werf, mejor conocido como Pash, empezó su carrera en 2018. Cedida

Desde muy pequeño, la vida de Patrick Vander Werf, conocido artísticamente como Pash, fue influida por todo tipo de géneros musicales. Desde el reguetón hasta la salsa y el rock, la vida del panameño estuvo rodeada de letras y ritmos musicales que ofrecían distintos sentimientos y mensajes.

En la actualidad es conocido como uno de los talentos emergentes del género urbano en Panamá, que ha escrito grandes temas como Algo diferente, Oveja negra, y Panamá gris que lo han impulsado a ser lo que es hoy. Su proyecto más reciente es presentarse el 1 de julio como telonero en el concierto de Cultura Profética, una banda de regué con más de 25 años en el mundo musical.

“Es una responsabilidad enorme a la que le estoy colocando todo mi tiempo, energía y empeño, porque quiero que salga lo mejor posible”, expresó Pash mientras conversaba con “La Decana”. “Estoy súper contento porque será un show con banda de fondo que incluye guitarra, batería, teclados y bajo. Sin duda será algo magnífico y lleno de poder”.

El rapero explicó que su inclinación por la música es gracias a un miembro de su familia que le enseñó todo lo que las letras y las melodías tienen para brindar.

El rapero de género urbano es conocido por componer e interpretar temas como “Oveja negra”, “Urgente” y “Panamá gris”. Cedida

Amor por la música

Desde muy pequeño, Pash conoció muchos estilos y géneros musicales gracias a su hermano mayor. Al crecer, este le fue mostrando al joven de 25 años todo el poder y los terrenos que la música ha abarcado a lo largo de los años, y le mostró un género que le cambió la vida y lo impulsó a seguir su sueño de convertirse en uno de los artistas de estilo urbano más conocidos en Panamá.

“Mi hermano me mostró todo tipo de música desde muy pequeño”, expresó Pash. “Le atribuyo a él este amor inmenso por la música, porque me mostró un mundo de mucho poder con innumerables ramas musicales desde tan pequeño. De no ser por él, no estaría donde estoy hoy”.

Además de su hermano, el rapero de género urbano agradece a su padre y lo define como su modelo a seguir. “Ambos son personas que nunca se rinden y se encargan de dar el 110% todo el tiempo sin miedo a arriesgarse. Me guío mucho de su forma de vida inclinándolo al lado artístico”.

Pash se presentará el 1 de julio como telonero para el concierto de Cultura Profética. Cedida

En la actualidad, Pash se describe a sí mismo como “un artista alegre y triste a la vez”. Resalta que otras de sus grandes cualidades que lo han catapultado en el género urbano son su honestidad y versatilidad.

El rapero de género urbano explicó que no tiene una sola fuente de inspiración al escribir temas como Algo diferente, Oveja negra y Panamá gris, que lo han impulsado a ser lo que es hoy. “Soy de inspirarme en todo para escribir. Siempre he sido de escuchar más que de hablar, así que me inspiro en las personas y las conversaciones que llevan”, expresó.

Reveló que sus mejores trabajos ocurren cuando está triste, porque “en esos momentos soy muy vulnerable y no me preocupa soltar todo lo que llevo dentro. Es algo que sale natural”.

En la actualidad ha tratado de enfocarse en un ritmo más positivo con el fin de brindarle a su público algo más bailable y feliz. “Cuando comencé, mis temas eran mucho más melancólicos y con motivos de protesta. Al salir de la pandemia me propuse ofrecerle a mi público algo distinto”.

El joven de 25 años entró al mundo musical desde muy pequeño, pero su amor se lo dedicó al 'rap'. Cedida

Un proceso para crear arte

Pash conoce todo el proceso para que las ideas que tiene en su mente pasen a un papel y de ahí a un estudio de grabación con el fin de que todo el mundo quiera escucharlo. “La mayoría de las veces empiezo con la letra y después me enfoco en la música”, explicó. “He formado un equipo increíble con un productor joven de 17 años, quien me ha ayudado muchísimo con las melodías mientras yo manejo las letras, y a veces intercambiamos el trabajo”.

El artista reveló que el proceso que más disfruta de componer es armar la letra de sus temas. Un proceso que define como “algo lindo que disfruto, pero que a la vez es muy difícil”. Reveló al diario que es una persona muy perfeccionista, lo que en ocasiones afecta su trabajo porque no sabe cuándo detenerse. “No somos perfectos y al final se trata de sacar un buen tema con un mensaje y que las personas lo disfruten. Es algo que estoy tratando de mejorar, ya que esto es mi trabajo y lo tomo con mucha responsabilidad para mantenerme firme y tener la posibilidad de cumplir todos mis sueños”.

No somos perfectos y al final se trata de sacar un buen tema con un mensaje y que las personas lo disfruten PASH

RAPERO PANAMEÑO

A esto añadió que nunca se arrepiente de escribir y presentar lo que siente. “Siento que he escrito todo lo que siento. Siempre me ha salido del corazón y no me callo con nada. Siempre trato de poner la lírica más real (...) Todo lo que quería decir, lo digo porque es importante expresar de manera correcta lo que siento y la intención que tengo con mi mensaje”.

Un llamado a la humanidad

Panamá gris es una de las canciones que impulsó a Pash a la fama. Un tema con motivo de propuesta a la humanidad. Formada por líricas que hacen un llamado a la sociedad con el fin de crear consciencia sobre los problemas de contaminación en Panamá.

Con este tema, Pash exhorta a los panameños a tener un cambio de actitud en cuanto al medio ambiente, con versos como “Yo quiero llenar de verde las paredes grises de mi país” y “Yo sueño con un océano del color del cielo y sin nada gris”.

El tema fue escuchado por el cantautor panameño y ganador de premios Grammy Rubén Blades, quien invitó a Pash a su estudio de grabación mientras se encontraba terminando su álbum “Paraíso Road Gang”.

“Entendía la responsabilidad que presentaba estar en un estudio con Rubén Blades, así que comencé a investigar sobre salsa instrumental y me propuse escribir algo con ese género y al estilo de este gran artista”, dijo.

Pash escribió el tema y lo publicó. Meses después fue contactado por Blades, quien se encontró interesado por su trabajo y le pidió rehacer el tema con su banda. “Esto también me dio la confianza de saber que no estoy haciendo las cosas por hacerlas, sino que la gente me está escuchando y mi música tiene un mensaje o un buen impacto en los oyentes”.

La música como responsabilidad

El rapero panameño reconoce que su carrera abarca una gran responsabilidad y es algo que él mismo se ha exigido. “Hoy cuento con un equipo increíble que me apoya artísticamente, y sobre todo siento una responsabilidad enorme con mi familia que han estado para mí desde el primer día”, dijo.

“También existe una responsabilidad de sacar tu mejor trabajo para que esas personas que no conoces, pero te apoyan, se sientan felices con tu música. Siento la responsabilidad de darles mi trabajo más real”.

Pash explicó que desea seguir enfocándose en su música y que tiene muchos planes para el futuro. “Quiero seguir haciendo música, viajar para poder llevar mi ritmo a diferentes lugares, trabajar con productores de otros países. He viajado muchas veces a Argentina porque mi papá es de allá, y me gustaría traer esa cultura y ese ritmo que es muy distinto a Panamá”.