Quinta edición de 'Mosaico' celebra la diversidad cultural de Panamá

Los expositores compartieron con el público reflexiones sobre cómo la diversidad, la multiculturalidad, el respeto y la libertad hacen de Panamá un gran país. Cedida

“Les voy a contar una historia. Hace más de 80 años mis abuelos escaparon de un pequeño pueblo de China, producto de una guerra entre países; perdieron todo lo que tenían. Pero con la esperanza de un futuro mejor, se montaron en el primer barco que encontraron, hacia cualquier destino (...) la vida los llevó a una pequeña ciudad muy distante, llamada Colón, en Panamá”, compartió Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio de Colón, durante la quinta edición de 'Mosaico: Panamá, país de oportunidades', organizado por la Congregación Kol Shearith Israel.

El propósito del evento es crear un espacio que celebre y promueva la diversidad y convivencia armónica que existe en Panamá. “La historia nos ha demostrado que la apertura a diferentes culturas, religiones y pensamientos nos hace un mejor país”, dijo Joshua Henríquez, presidente de la Congregación Kol Shearith Israel.

Durante su intervención, Chen confesó que cuando le llegó la invitación para formar parte del grupo de panelistas, se cuestionó el porqué debería estar ahí. “En otras partes del mundo esto sería muy poco probable, que un joven panameño de ascendencia asiática, de Colón, tenga el privilegio y la oportunidad de dirigirse a tan prestigioso público”. Sin embargo, al contar la historia de su familia, dejó clara la importancia de su participación.

“Un lugar [Colón] que los acogió [a sus abuelos] y aunque no sabían el idioma ni la cultura, les dio morada. Como agradecimiento, les enseñaron a sus hijos a amar esa ciudad. A mi padre le inculcaron querer, apreciar y defender el lugar que ahora nosotros llamamos hogar. Esta es una de las tantas vivencias que han dado forma a muchas de las familias que hoy conforman Colón (...) el único sitio donde tantas razas, etnias y nacionalidades, convergen y viven en armonía”.

'Mosaico: Panamá, país de oportunidades' es organizado por la Congregación Kol Shearith Israel. Cedida

Chen también hizo un llamado a los ciudadanos a no juzgar por las apariencias. “Aunque estamos en 2023, todavía nos juzgan por cómo nos vemos, por cuáles son nuestras religiones y hasta por nuestra edad. Me han preguntado, ¿cómo un chino puede ser presidente de la Cámara de Comercio de Colón?, les hago la pregunta a ustedes ¿cómo debe verse o qué define a un colonense? Vengo a decirte que tu edad, cómo te ves o cómo luces no te define, y tampoco debería hacerlo”.

Junto al colonense, otras cinco personalidades participaron en el panel, entre ellas, la primera neurocientífica panameña Gabrielle Britton; el presidente de Ciudad del Saber, Jorge Arosemena; la fundadora de Marea Verde, Mirei Endara de Heras; el arqueólogo Tomás Mendizábal, y la artista multinstrumentista Patricia Vlieg.

“Para aprender a mirarla [la tierra] no basta nacer en ella o haber llegado, hace falta lo que hicieron muchos de los que nos han hablado. Hay que dejar que la tierra nazca y crezca en nosotros (...) algo así como enamorarse, desenamorarse y volver a enamorarse muchas veces”, expresó Vlieg.

La artista añadió que es de una familia multicultural. “Mi bisabuelo es de las Antillas Holandesas. Mis abuelos nacieron en esta tierra con sus dosis de mestizaje. Abrazaron este país, pero también supieron mantener vivo ese puente con sus raíces, con su historia. Por eso, para mí la imagen de los puentes es tan poderosa, no solamente porque es parte del contenido simbólico de nuestras imágenes colectivas como país, sino porque es parte del aprendizaje de la historia personal”.

La fundadora de Marea Verde, Mirei Endara de Heras expresó que “Panamá es un país de oportunidades; abrió las puertas a mis abuelos, a mis padres y a mis suegros, que establecieron aquí vidas seguras y exitosas. Mis abuelos paternos vinieron de Ecuador y de Inglaterra. Mi mamá vino de Japón y mis suegros de Cuba. En este país encontraron un hogar y pudieron fundar empresas. “Mi mamá entró como secretaria en un banco y se convirtió en la primera mujer gerente de ese banco”.

“Con mucho esfuerzo y mucho trabajo lograron tener vidas exitosas en Panamá. Han podido aportar en la construcción de un mejor país, aprovechando oportunidades. También nos inculcaron valores de amor, respeto, integridad y sobre todo, responsabilidad con este país que les abrió las puertas. A mí me enorgullece ser panameña y tener esta diversidad”, agregó.

Cada expositor compartió con el público reflexiones personales y profesionales sobre cómo la diversidad, la multiculturalidad, el respeto y la libertad hacen de Panamá un gran país. Al finalizar sus presentaciones, compartieron e intercambiaron ideas en un conversatorio.

El rabino de la congregación, Gustavo Kraselnik, se refirió a la importancia de resaltar aquellas oportunidades y características que hacen único a este país. “A veces, inmersos en lo cotidiano y lo cultural, nos olvidamos de lo que representa Panamá para cada uno de nosotros. Este es un país con gran aporte de corrientes migratorias a lo largo de toda su historia, de corrientes migratorias internas también y cada uno encontró su lugar o intentó la posibilidad de desarrollarse plenamente”, expresó.

Kol Shearith Israel, fundada en 1876; es la congregación judía más antigua del país y es parte del Congreso Judío Panameño, que agrupa, además, al colegio Isaac Rabin, la Hermandad Femenina KSI, el Movimiento Juvenil Noar y la Logia B´nai B´rith, Carlos Zelenka. Los ingresos recaudados a través de la actividad, que contó con el patrocinio de empresas panameñas, son utilizados en los proyectos educativos y sociales que realiza la congregación.