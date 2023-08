Un 'Despierta' que Alejandro Lagrotta le canta a Panamá

El cantante, compositor y productor Alejandro Lagrotta Cedida

El cantante, compositor y productor panameño Alejandro Lagrotta hace un llamado de atención con su nueva canción Despierta. La melodía, que tiene una fusión de bachata y pop, alerta al ciudadano de esos pequeños actos de corrupción que puede evitar.

Desde no aceptar un botín de dudosa procedencia, hasta rechazar un jamón o una concesión. Lagrotta explica que este tema fue escrito tras una conversación entre amigos. Entre uno y otro tema terminaron hablando de política.

“A mí me encanta hablar de política, como artista siempre me gusta hablar [de ella]. Los que estamos sentados a la mesa, decíamos en coro: “Panamá necesita despertar. Sentimos que estamos dormidos”, dijo Lagrotta durante una conversación con La Estrella de Panamá.

Posteriormente, Lagrotta en su casa escribió la canción en frases como “tú dices que los de arriba son maleantes. Pero abajo hacemos las mismas cosas”. Para acompañar la letra decidió colocar el ritmo de la bachata porque considera que “le puede hablar a todo el mundo”.

“Es una canción que te adentra en la realidad que vivimos todos, no me excluyo de ella, puesto que también me he colado en una fila. Estamos alimentando un sistema que está roto. Participamos de una corrupción, pero pensamos que la corrupción es un asunto de otros".

El cantante remarca que todos los panameños de alguna manera están golpeados por el fenómeno de la corrupción, porque el problema se refleja en todo, por ejemplo, cuando una persona tiene que ir a un hospital y no encuentra medicina; hasta la persona que tiene que salir muy temprano de su casa, porque las vías de acceso son las mismas desde hace 20 años.

La melodía es una invitación para salir de este sistema que te obliga a hacer las cosas mal. Es una exhortación, añade Lagrotta para que la sociedad empiece a pensar diferente, y para dejar de cantar ese coro: “el panameño es así” o frases como: “en Panamá las cosas son así”.

Un tema que aborda el artista en su canción son las redes sociales, ya que para él “la gente es muy valiente en las redes. Twitter se ha convertido en el circo romano. Somos expertos crucificando a las personas en las redes. Es una vida hipócrita”.

Es importante apreciar las redes por lo que son, aclara Lagrotta, pero contribuir desde la participación ciudadana. A veces se piensa que participar ciudadanamente es colocar un tuit.

“La gente se limita a dar su opinión, y está bien, eso se respeta, pero tu opinión no crea un cambio. Esta canción, al final, es una opinión y puede generar un cambio dependiendo de la decisión que tome cada persona, de lo que la canción le transmita: si tomo esta canción y en vez de apuntar a una persona con un dedo, en vez de culpar a otros hago un trabajo de introspección... Puedes tomar la decisión de no coimear, pagar tus impuestos, ser una persona que sirva a su comunidad”, recalca.

Alejandro Lagrotta aclara que Despierta no va dirigido a nadie en particular, ya que el hecho de que tenga una opinión política no significa que lo haga desde un enfoque partidista. “Yo soy un ciudadano que quiere medicinas para las personas (...) Soy un ciudadano que paga impuestos y quiero saber cómo está el sistema de transporte. Tengo derecho. Estoy opinando, pero también contribuyendo”.

Además, subraya que no aspira a ocupar un puesto político, porque opta por generar cambios desde 'su trinchera'. “Estoy viendo las cosas que están pasando y voy a escribir canciones. Eso es lo que yo hago. Lo que menos quiero en la vida es ser exitoso en algo que no es mi propósito. Podemos ser 'influenciadores', no importa el lugar en donde estemos. Tú necesitas influir donde estás. Un joven no necesita ser diputado para influir. Si no eres influyente siendo un empresario, menos lo vas a ser como político”.

CANTANTE Y COMPOSITOR

Es por ello que se cree que la solución se encuentra en una sola persona, asegura el compositor. “Cuántas veces nos han prometido eso y seguimos con los mismos problemas. Eso significa que el problema no lo van a arreglar. Aquí tenemos un problema de conciencia ciudadana”.

Alejandro Lagrotta concluye que no tiene la solución mágica para acabar con el problema de la corrupción, pero en Despierta hay una frase que dice: “cambia hoy tu corazón”. Es decir que no se pueden cambiar los corazones de los demás, pero sí las decisiones propias que se toman todos los días.

Despierta es una de las nuevas canciones del nuevo álbum que Lagrotta prepara para 2023.