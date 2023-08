Conferencistas internacionales participaron en 'No es vender, es influir'

Beto Boutet , fundador de seguros Boutet y organizador de la actividad. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Aplicar estrategias de ventas comprobadas para impulsar los resultados; conocer herramientas prácticas para aplicarlas en las empresas; potenciar el desarrollo personal y profesional para alcanzar metas; fueron algunas de las enseñanzas que dejó el congreso de ventas y marketing desarrollado por el panameño Beto Boutet.

La tercera edición de 'No es vender, es influir' se llevó a cabo en el Panamá Convention Center este jueves 24 de agosto desde las 7:00 a.m., contó con la participación de conferencistas internacionales, como Yokoi Kenji, Vilma Nuñez, Adriana Macías y Naji Haddad, entre otros.

“Es para ayudar a los emprendedores a que tengan la oportunidad de conocer de otras personas que han vivido la experiencia en ventas y tienen resultados probados; les permitirán aprender y llevar su vida a otro nivel”, dijo Boutet, fundador de seguros Boutet y organizador de la actividad.

Panos Leledakis, experto en inteligencia artificial y realidad virtual, dio recomendaciones para brindar presentación virtuales profesionales, entre ellas, incluyó ejemplos de algunos equipos multimedia que pueden facilitar el trabajo.

El evento se realizó en el Panamá Convention Center. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Leledakis también trabaja con realidad aumentada, transformación digital, estrategias de marketing en Internet y tecnologías de punta en la profesión de seguros. Tiene un historial impresionante como orador público internacional. Su estilo de hablar se caracteriza por la energía y pasión, que capta la atención de la audiencia.

Vilma Nuñez, CEO del Grupo Convierte Más y Business Marketing Advisor, compartió sus estrategias como consultora y comunicadora de marketing en la conferencia 'Marketing snacks: Inteligencia artificial y tendencias para vender más'. Habló de cómo, con sus mentorías, ayuda a marcas y profesionales a vender más.

“¿Cuántas cosas no estas haciendo por ser egoísta? ¿Cuántas veces no has sentido tu miedo al éxito?, siempre hablamos del miedo al fracaso, pero ¿no será miedo al éxito lo que tenemos?”, expresó durante su participación la también rectora en la universidad American Business.

A través de sus consultorías, mentorías y formaciones ayuda a vender más a marcas y profesionales con técnicas de marketing, publicidad y ventas online. Vilma es comunicadora de marketing, creadora de metodologías digitales, autora de libros, speaker internacional y fue de las primeras mujeres en incursionar en los negocios digitales con ebooks, cursos online y certificaciones en 2013.

Vilma Nuñez compartió sus estrategias como consultora y comunicadora de marketing. Larish Julio | La Estrella de Panamá

La charla de Jonatan Loidi se trató del 'Poder del 5% de habilidades de los líderes que están cambiando el mundo'. El conferencista es CEO de Gruposet. Dirige un programa de calidad de servicio en Disney Orlando y fue nombrado embajador de la cultura Disney por Doug Lipp (disney U). Además es creador de la primera experiencia de innovación para latinos en NASA.

Patty Palumbo tuvo una participación especial con el 'Método vibra'. Inició con una meditación y continuó con una rutina de ejercicios sencillos, que le permitió al público hacer una pausa activa.

Naji Haddad presentó 'Todo sucede por una razón'' El asesor financiero libanés Naji Haddad estudió Economía y Gestión Financiera. Luego, decidió ofrecer asesoramiento financiero a las personas sobre cómo asegurar su vida y el futuro de sus familias.

La mexicana Adriana Macías expuso 'Éxito sin pretextos'. Ella ha desarrollado distintas herramientas para mejorar su calidad de vida y se dedica a compartirlas con la gente buscando dejar una marca positiva en el mundo. Se muestra optimista y con buen humor, ha logrado desarrollarse personal y profesionalmente a pesar de haber nacido sin brazos.

Yokoi Kenji hizo su conferencia 'Furinkazan: Código de liderazgo samurai'. Es hijo de padre japonés y madre colombiana, creció y vivió en Yokohama – Japón, durante catorce años. En la actualidad, lidera un mensaje para la comunidad hispana, que abarca la necesidad de un liderazgo integral. En su conferencia combinó su sabiduría ancestral y la constante búsqueda de equilibrio.

El congreso lo cerró el organzador Beto Boutet con 'No es vender, es influir'. “Las ventas ahora son artes marciales mixtas. Siempre vamos a tener la venta tradicional, por teléfono y ese tipo de cosas. Pero las redes sociales influyen mucho, el marketing es muy importante, deben ser vistos. La atención atrae el dinero por eso no pueden tener privadas las cuentas de redes sociales. Tienen que compartir contenido de valor”, expresó a este medio durante una entrevista previa al evento.

Boutet compartió que uno de los motivos para realizar el evento fue las ganas de aportar a la economía del país. Asistieron a la jornada personas de Ecuador, Costa Rica, Colombia y otros países. “Quiero que Panamá sea el centro de convenciones más importante de crecimiento personal de Latinoamérica. Que todo el mundo pueda venir de diferentes lugares y activar la economía”.