Juan Guzmán: 'El doblaje te da la oportunidad de todos los días ser alguien diferente y disfrutarlo'

El actor estuvo en Panamá para el Cómic Con 2023 el pasado agosto. Redes sociales

Para el actor venezolano Juan Manuel Guzmán (Caracas, 1966), la actuación es un trabajo de pasión y disciplina que lo ha llevado a trabajar por más de 30 años en la industria del doblaje latinoamericano. Sus pasos en la actuación lo trajeron como invitado especial al Cómic Con Panamá 2023, donde pudimos conversar sobre la rapidez de la evolución del doblaje en América Latina y sus retos actuales.

Guzmán ha sido la voz oficial en doblaje latino de actores como Robert De Niro, Willem Dafoe, Al Pacino, y de personajes reconocidos como Samurai Jack (2001), Otis en La granja (2006), Parche el pirata en Bob Esponja, Capitán Nudillos en Las maravillosas desventuras de Flapjack (2008), Rick Harrison en El precio de la historia (2009) y actualmente es Rick Sánchez en Rick y Morty (2013 - presente).

Sus inicios en el doblaje fueron, irónicamente, fuera de la cabina y de los escenarios, trabajando como técnico de audio en la empresa Etcétera Group, mientras estudiaba teatro en 1989.

“Empecé a pedir que me hicieran casting una y otra vez, hasta que por fin llegó la oportunidad y creo que les gustó lo que hice porque desde ese momento me adentré en la industria”, comentó a La Estrella de Panamá.

Juan Manuel Guzmán, actor venezolano de doblaje Redes sociales

La versatilidad de su voz le ha permitido camuflarse en diferentes roles, tanto de personajes atrevidos hasta sarcásticos, relajados y fantasiosos, creando un portafolio de voces que lo hacen un talento de renombre en América Latina.

“El mundo del doblaje te da muchas satisfacciones porque te da la oportunidad de todos los días ser alguien que no eres, pero que disfrutas mucho ser”, indicó Guzmán.

Con una presencia relajada y constantemente risueña –un contraste vívido con su personaje más reconocido, Rick Sánchez–, Guzmán se presentó ante cientos de vítores de fanáticos presentes durante la Cómic Con Panamá 2023, realizada el pasado mes de agosto.

Su cita con la Cómic Con fue su primera visita a Panamá, en la que pudo sacar a relucir su talento con la voz y traer a la realidad a muchos de sus personajes como Parche el pirata y Rick Harrison.

Juan Manuel Guzmán es actualmente la voz de Rick Sánchez en la serie 'Rick&Morty'. Redes sociales

Con más de 30 años de trayectoria, Guzmán es la voz de recuerdos de juventud para diferentes generaciones, un trabajo que considera “divertido” y retador en todo momento.

“Me he divertido haciendo personajes como Steve en 'Las pistas de Blue' y como Otis, los cuales son diferentes, pero llegan con puertas abiertas de posibilidades”, señaló, “aun así uno de los mayores retos es la rapidez de este trabajo y la complejidad de algunos personajes, puesto que una vez te lo asignan resulta que la serie sale al aire en una semana y debes volar porque hay que entregar ocho o diez episodios de un solo tirón”.

Y además de entregar material de forma expedita, la labor del actor se complica con cada personaje y cada muda de piel, según explicó Guzmán: “Hay que trabajar muchísimo también cuando te tocan personajes con los cuales no te identificas, y que como actor tienes que asumirlos; por ejemplo, yo hacía una serie que se llamaba 'Shameless' donde mi papel protagónico era el papá de la familia, un adicto a las drogas y al alcohol, y como adicto que era, pues vende la casa, deja que prostituyan a las hijas, pone a los hijos a robar y los convierte en delincuentes. O sea, hace un montón de cosas con las cuales no me identifico, pero bueno, si uno es actor y acepta ese tipo de personaje puede que tengas una crisis por dentro, pero tienes que defender tu personaje y sacarlo adelante”.

Este es un reto que enfrenta el actor caraqueño también con su actual piel como Rick Sánchez, un científico genio, pero alcohólico, que viaja por el universo con su nieto Morty, en distintas aventuras peligrosas y bizarras.

“Rick tiene su manera de hacer las cosas y tiene, como todo personaje, una razón de por qué es así, y cuando uno explora esa razón puedo decir sí estoy de acuerdo con Rick en por qué es así, por eso hay algunas decisiones que él toma basadas en lo que ha tenido que vivir con las cuales yo de pronto no estoy de acuerdo, pero lo asumo y lo defiendo cuando estoy haciendo el personaje”, señaló el actor.

El reto del doblaje actual

Más allá de lograr entrenar su voz, Guzmán apuntó que la industria del doblaje se enfrenta a una evolución constante –aupada por la pandemia del coronavirus y su afectación en los modelos de trabajo–, donde el talento debe casarse con la practicidad y la autogestión.

Para Guzmán, una problemática es que “se confunde mucho ser un fanduber con ser un actor”, puesto que son prácticas diferentes. Un fanduber es una persona no profesional que hace doblajes eventuales sobre material ya existente en videos caseros.

“Muchas veces la nueva generación es muy buena haciendo fanduber, pero le cuesta un poco prepararse para convertirse en actor de verdad, entonces hago un llamado a que estas personas busquen escuelas de actuación y se preparen para que sean distintas, para que sean más versátiles y para que puedan tener más trabajo en el futuro y las tomen en serio”, subrayó.

Además, expresó que la inteligencia artificial se está convirtiendo lentamente en una problemática de la industria, ya que “conforme va pasando el tiempo se va acercando más a nosotros y cada vez nos tenemos que volver más creativos para poder sobrevivir”.

En esto, el actor instó a los nuevos talentos a dedicarse de lleno a la actuación y sobre todo a aprender las técnicas correctas: “Busquen a alguien que les enseñe a respirar. Parece una tontería, pero hay que saber respirar para poder caracterizar personajes, para poder cambiar la voz, para poder subir de tono y para explorar todo este mundo de la voz”.

Con un catálogo de personajes y mil historias por contar, a Guzmán aún le quedan sueños por cumplir, pese a ser una de las voces más reconocidas del continente, en una industria que cada vez más gana reconocimiento y sale de detrás de bambalinas.

“He tenido la suerte y la dicha de que me han llegado personajes increíbles en mi carrera, pero siempre estoy esperando a ese personaje que vaya más allá y que exija más aún; estoy esperando que me haga dar lo que no he dado todavía”.