El periodismo cultural, un salvavidas para los diarios del mundo

El periodista panameño Daniel Domínguez dictó un taller sobre periodismo cultural en La Feria del Libro que se llevó a cabo en agosto 2023. Feria del Libro de Panamá

Si se interrogase a aquellos quienes en su vida se han atrevido a tomar un periódico, muchos expresarían que su motivo se debe a que los diarios tienen como única misión resaltar el dolor y las circunstancias negativas que cercan al mundo. Sin embargo, dentro de sus páginas alberga una sección, que a pesar de en algunas casos ser muy pequeña y poco apreciada, brinda algo de luz y alivio a los lectores puesto que el mundo no solo se forma de acontecimientos criminales, corruptos y muertes.

La sección de cultura intenta rescatar esas alegrías e historias en distintos mundos entre el cine, la ciencia, la moda, la educación y el arte. Se abre a un abanico enorme de posibilidades que además se atreve a contar verdaderas inspiradoras.

“Ese contacto con las artes, la música y la literatura me ha hecho sin duda convertirme en mejor persona y me gustaría pensar que he colaborado para que mis lectores encuentren otra manera de conocer la realidad”, aseguró el periodista Daniel Domínguez en una conversación vía telefónica a La Estrella de Panamá.

Su hoja de vida abarca 33 años dentro del mundo cultural, lo cual confiesa fue un hecho que se llevó a cabo sin que el se hubiese dado cuenta.

El periodismo cultural posee un abanico inmenso que proyecta el arte, la ciencia, la economía, la tecnología y más. Shutterstock

Hace casi un mes impartió un curso estando en La Feria del Libro sobre su el periodismo cultura y su importancia en los diarios. El medio conversó nuevamente con el experto de las artes para conocer el verdadero impacto que escribir dentro de la sección ha tenido en su vida al igual que el poder de la sección de cultura para los medios de comunicación y sus lectores.

Cultura por vocación

Daniel Domínguez siempre ha disfrutado escribir. Desde niño tenía un cuaderno en el cual se dedicaba a redactar sobre las películas que amaba y pasaba horas viendo en un cine de barrio. “Sin saberlo, era periodista desde mis 10 o 12 años porque por alguna razón a mí me dio por escribir textos cortos de las películas que me gustaban en un cuaderno”, expresó.

Al llegar a escoger su carrera, pensó que podía dedicarse a escribir por lo que ingresó a la Facultad de Comunicación Social. Estando en la universidad, formó parte de Campus, un mensual de la Universidad de Panamá en el cual aprendió de todo un poco y colaboró en él desde 1988 hasta 1990. “Desde redactar una glosa, a escribir noticias y vender anuncios, fue un tiempo en el que aprendí mucho sobre el periodismo”.

El paso por el mundo del periodismo seguía prometiendo muchas cosas para Domínguez quien en 1990 comenzó a trabajar en uno de los diarios nacionales al cual le dedicó sus próximos 33 años de oficio hasta finales del 2019.

“Fue ahí donde comencé a tener un empleo donde se me pagaba por realizar acciones fabulosas como leer o ver películas o escuchar música o conocer gente interesante”, recordó.

El oficio ha dejado en él huellas enormes que atesorará siempre y que espera compartir con el resto del mundo como conocer al mexicano y director de cine, Alfonso Cuarón al igual que ganadores del Premio Nobel, Cervantes, Alfaguara y Planeta.

El periodista afirmó que su oficio le ha permitido ver el mundo de una manera distinta ya que “te permite desarrollar un pensamiento crítico ante la vida, potenciar tu creatividad, desarrollar la habilidad de la investigación y trabajar en equipo al igual que bajo presión”.

Un realce en los diarios

El periodista panameño considera que el periodismo cultural le ha otorgado “la seriedad, el compromiso de las verdades, y la invitación a ser lo más preciso y justo posible”.

“Nuestro oficio te enseña a que debes hacerlo por vocación. Saber que debes trabajar desde la ética y el buen comportamiento. Entender que la vida está formada de muchas capas, que no existe ni un pensamiento ni verdad única”.

“Existe gente con talento, imaginación y creatividad. El periodismo cultural te da la oportunidad de ver los rostros de hombres y mujeres artísticas quienes entregan su vida a escribir poemas, libros y eso también se debe contar”, DANIEL DOMÍNGUEZ PERIODISTA CULTURAL

Considera que el periodista cultural tiene un sinnúmero de ventajas. “Nos permite hablar desde la belleza y calidad literaria, tomar prestado las herramientas de la literatura. El periodismo cultural nos da esa posibilidad de escribir como si uno fuese un novelista sin mentir o hacer ficción”.

Según Domínguez, la sección de cultura “es un espacio de fe, esperanza ante las noticias tristes y desalentadoras”.

Reconoce también que esta sección tiene sus retos que afrontar. “El reto del periodismo cultural es ofrecerle variedad al lector en distintos niveles. Variedad de temas, hechos, épocas y de fuentes de información, así como opciones distintas en cuanto al fondo y a la forma de los textos que les proponemos leer”, dijo.

“Ofrecerles notas que colaboren al desarrollo o al aumento del acervo cultural del lector, sin poner límites sobre lo ya establecido o lo ya conocido. Redactar historias atractivas, interesantes, abarcadoras, diversas, lúdicas, experimentales y creativas. Historias que partan del rigor del periodismo y se marinen con recursos de la ficción literaria, donde cabe todo, menos mentir como planteaba Gabo”.

Interés cultural en los lectores

La incógnita que surge al investigar sobre el periodismo cultural y su impacto en las personas es tratar de entender qué tan interesados están los lectores en consumir este contenido ya que por lo general, muchas personas pueden acudir a los diarios para indagar sobre otros temas que apuntan a la política, o acontecimientos internacionales o nacionales.

En cuanto a este escenario, el periodista explicó al diario que “el lector en general, sea su principal necesidad leer sobre cultura o no, siempre anda en búsqueda de textos interesantes que le brinden conocimientos nuevos o les permitan redescubrir los ya sabidos”.

“El periodismo cultural, en su doble condición de creadora de contenidos y de reproductora de saberes ya establecidos, cumple con esa búsqueda. A eso agregar que las manifestaciones artísticas y la cultura sí tienen su espacio entre los lectores más específicos como también lo tienen otros tipos especializados de periodismo como son la nota económica o la científica”, agregó.

La cultura según los expertos

Estudiando el término de cultura y su definición como tal, la misma abarca un mundo enorme. Según el Diccionario de la Lengua Española, el término se define como el “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc”.

Por su parte, Domínguez la define como “un término que debe ser amplio y que debe ser lo más integrador posible en una sociedad que se debe igual para todos, sin privilegios para unos y solo deberes para otros. Eso permite pensar más en cultura desde una mirada colectiva y múltiple, que desde un espacio individualista que siempre lleva al peligro del pensamiento único”.

El periodista también compartió la definición de E.B. Taylor en 1874 que señaló como “bien abarcadora y adelantada a su tiempo”. Esta le da significado a la palabra como “conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de la sociedad”.

Tarea pendiente en el mundo cultural

La cultura y su fuerza en los diarios es un tema que aun tiene muchas tareas pendientes y un concepto que hace falta mejorar en el país. Al interrogarle sobre esto, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de educación que ha presentado el país en distintos estudios como aquel realizado por la OCDE en 2019 que posicionó a Panamá de 71 sobre 79 países estudiados en cuanto a la calidad, equidad y eficiencia de los sistemas escolares, Domínguez opinó que “el desarrollo justo de una comunidad, un país y de un ámbito global requiere, entre otras fuerzas, que la cultura y la educación vayan de la mano dentro del imaginario del Estado con políticas públicas bien pensadas, la colaboración de la empresa privada y el compromiso de la sociedad civil”.

A esto agregó que “ambas colaboran a reducir las desigualdades, las discriminaciones y las marginaciones en diversos campos. Esta dupla colabora a sostener y a fortalecer a un mundo que debe ser cada vez más equitativo, inclusivo y más digno”.

“La cultura y la educación son aliados para combatir a la pobreza y al desempleo. Ambas son espacios a favor de la libertad, el respeto, la humanidad, la sensibilidad, la justicia, la solidaridad, y sobre todo, un espacio de esperanza de que un mejor porvenir para todos sí es posible”.