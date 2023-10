El paso por Darién en 30 fotografías, la travesía contada desde el lente de Tito Herrera

La exposición 'Los que pasan' estará disponible hasta el 9 de noviembre. Larish Julio | La Estrella de Panamá

La cámara de Tito Herrera siempre ha tenido afinidad por el desplazamiento de personas. Para el fotógrafo, la migración no es solo una temática o la razón de una exposición, sino un contexto en el que se ha ido adentrando poco a poco a lo largo de los años tras el lente.

En su última exposición, 'Los que pasan', que ahora se presenta en la Alianza Francesa, recopila las historias de aproximadamente ocho viajes a las comunidades aledañas a la selva del Darién en 30 imágenes, mostrando a la audiencia un poco del recorrido de los migrantes por Panamá. Esta exposición estará disponible en la Alianza Francesa hasta el 9 de noviembre, abierta a todo el público.

“Por eso se llama 'Los que pasan', porque se ve lo que acontece mientras están en su recorrido, no como los que ya terminaron el proceso [y llegaron a su destino]. Y también es un poco mostrar que el viaje sigue, por eso esta exhibición está enfocada en los sobrevivientes de la selva y su corta estadía en las comunidades de Darién: Membrillo, Bajo Chiquito y Lajas Blancas, que son las que vamos a ver en las diferentes imágenes”, expresó Herrera a La Estrella de Panamá, durante una conversación.

El fotógrafo también dejó en claro que en esta exposición quiere mostrar a la audiencia una mirada de la migración completamente distinta, dejando de lado la visión con la que se aborda la movilización humana en los medios tradicionales o en piezas documentales, y brindando una perspectiva humanista al tránsito de personas en esta frontera del istmo.

Tito Herrera realizó al menos ocho viajes al Darién para compilar el material de esta exhibición fotográfica. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Lejos del dramatismo con el que se retrata el proceso de migración, Tito Herrera utiliza imágenes de la vida cotidiana de los migrantes y las comunidades que viven cerca de la frontera para explicar la travesía de los extranjeros por el Darién.

“¿Qué vamos a ver?, vamos a ver diferentes imágenes del proceso, vamos a verlos durmiendo o descansando; vamos a verlos felices o frustrados. Vamos a verlos bañándose, desayunando en el río, en caballo, caminando solos o acompañados, de día o de noche. También presento una mirada a esa vida de comunidad [del Darién], que se ve en el proyecto de una manera mucho más amplia”, destacó el fotógrafo.

Más de 1000 imágenes fueron recopiladas a lo largo de los varios viajes de Herrera al Darién, en los que acompañó a los migrantes en su viaje de aproximadamente 48 horas por la selva.

Según el fotógrafo, estos recorridos son una “montaña rusa de emociones”, en la que muchos de los que empiezan el recorrido se quedan en el camino y otros no saben realmente lo que les espera, pero en la que también hay momentos que apelan a la sensibilidad humana.

La exposición busca mostrar una cara más humana del recorrido por la selva del Darién. Larish Julio | La Estrella de Panamá

El resto de las fotografías y la historia de los migrantes se encontrarán disponibles en el sitio web oficial del fotógrafo, quien también mencionó que 'Los que pasan' es un proyecto que aún no ha concluido y que con el tiempo se añadirán nuevas fotos e historias.

Más de 15 años en las fronteras

Aunque es la primera vez que Herrera expone su trabajo en torno a la migración, ya tiene dos décadas dedicándose a la cobertura del tema desde las diferentes aristas audiovisuales y el fotoperiodismo.

“Mi tema con la migración es un poquito más complejo [que lo que muestro en 'Los que pasan']. Yo he sido productor para diferentes canales internacionales en sus documentales sobre la migración, he visto el tema como fotógrafo para medios internacionales, haciendo trabajo documental y como guía. También he ido [a la selva] por mi cuenta a ver y hacer fotos de todo lo que ocurre en esos viajes y cada vez que iba, sumaba al proyecto que estrenamos ahora”, mencionó Herrera.

Sin embargo, su trayectoria en la migración no solo le ha dejado material fotográfico, también ha ganado experiencias reales en las diferentes fronteras que ha recorrido en América Central y el resto del continente.

El fotógrafo recuerda la primera vez que llegó a la frontera en el Darién para documentar la migración. Según lo que contó a este diario, en ese momento 5,000 indígenas huían de la guerrilla colombiana hacia Panamá, no existía el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) ni las comunidades que ahora existen cerca de la frontera. “Nunca vimos la caravana de migrantes, pero fue mi primer cruce de cero y mi primera historia de migración por Darién”, dijo.

Luego de esa experiencia, desde 2012 hasta el año pasado trabajó recorriendo las rutas migratorias de Río Grande en México, Guatemala, Panamá y Los Andes de El Salvador y su recorrido por estas rutas lo ayudó a cambiar su perspectiva acerca de la migración y formar lazos con las personas que iban de paso.

“Yo creo que es imposible hacer esta clase de historias como hasta ahora las vienen haciendo. Sentarte tantas veces a escuchar a una persona y que te cuente que le violaron, que le robaron o que le mataron [a alguien] te deja opciones: te haces empático al tema y empiezas a ponerte en el lugar de la persona o te haces completamente inmune y no sientes absolutamente nada. Yo creo que lo mío va más por el lado de la empatía”, concluye el fotógrafo.

Sin embargo, para 'Los que pasan', el fotógrafo dejó de lado su postura acerca de la movilidad de personas, porque no quiere sesgar a la audiencia al ver sus imágenes.

La exposición debe hablar por sí sola y cada quien deberá sacar sus propias conclusiones sobre la travesía de los migrantes en la selva del Darién, sin dejar de lado que quienes cruzan también son personas.