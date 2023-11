'Romper el silencio' para no perpetuar el delito

'Rompamos el silencio' busca concienciar sobre el abuso sexual en Panamá. Cedida

Doralis Mela fue abusada sexualmente en dos ocasiones. La primera cuando era una niña, y la segunda, siendo una adolescente. Este trágico hecho lo contó a sus padres. El silencio fue la respuesta de sus progenitores.

Con ayuda de terapia, Mela ha podido aliviar aquel episodio de su vida. Pero expone que el 99.9% de las víctimas no se salvan. Doralis Mela junto a la productora Jhojaddy Ramírez lanzaron 'Rompamos el silencio', un cortometraje que busca concienciar sobre el abuso sexual infantil en Panamá.

Este filme es el inicio de una campaña sobre esta problemática que se da en la mayoría de las veces en los hogares. Esto se hace para darle voz de aliento también a las que han pasado por eso. Y, sobre todo dirigido a los padres de familia o cuidadores de los menores de edad, ya que muchos confían en otros miembros de la familia, señala Mela durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

“No sabes cuando das la espalda qué pasa con ese niño que dejaste a cargo de un familiar. Son situaciones muy peligrosas, muy graves que pasan a menudo. Lo que busco es proteger a los niños. Y como he dicho: a mamá y a papá se les respeta, pero a los niños también se les respeta. No puedes obligar a un niño a darle un beso a un tío, si el niño no quiere. No puedes obligar al niño a abrazar a una persona”, sostuvo.

Actualmente buscan fondos para seguir realizando filmes que puedan proyectar esta problemática. Cedida

La productora Jhojaddy Ramírez fue la encargada de escribir el guión de 'Romper el silencio'. Comenta que aunque es productora cuando aborda este tipo de temas se apoya de expertos que puedan ampliar sobre la problemática, como lo fue en el caso de este filme.

“Un punto importante es que las escenas en las que la víctima estaba siendo tocada, se recrearon a través del recurso de la animación. Esto se hizo así para proteger a los niños”, agregó Ramírez a este medio.

La productora decidió colocarle al filme 'Rompamos el silencio' porque cuando Doralis Mela cuenta su historia para hacer el video, uno de los comentarios que dijo fue que sus padres guardaron silencio cuando su tío abusó de ella, inclusive ella, posteriormente, por años no habló del tema.

“Es una invitación a romper el silencio para las personas que son víctimas. Para las personas que conocen de los casos y no han podido hablar tampoco (...) Con esta pieza se busca desafiar esa normalización y esa indiferencia por parte del común denominador. Cada vez hay más casos y se normalizan. Como se dice que ya pasó. Esto no debería ser una costumbre, y tenemos que hablarlo”, remarcó.

En el futuro se lanzarán varias piezas audiovisuales en la que se hablarán personas que han sido víctimas de abuso sexual. Se tienen los guiones listos, pero aún no se ha podido grabar los cortometrajes por falta de presupuesto. “Es muy difícil lograr fondos para este tipo de temas que son tabú”.

La presentación de 'Romper el silencio' se hizo en el Teatro Municipal Gladys Vidal el pasado 19 de octubre. Luego se realizó un conversatorio en la que muchas personas escribieron luego a los organizadores señalando haber sido víctimas de abuso sexual.

Un problemática en Panamá

De acuerdo con la psicóloga Nazareth Espinosa existe mucha desinformación sobre el abuso sexual, ya que actualmente, muchos menores de edad están sufriendo delitos sexuales y no lo saben. Por ejemplo, cuando salen de sus comunidades y vienen a Panamá se dan cuenta que fueron violentados.

“Un caso que supe fue cuando un niño vio cómo su padre violaba a sus hermanas y luego el menor violó a sus hermanas (...) Es necesario que los niños reciban educación sexual para que sepan cuando es un delito. Para que se les diga que ciertas partes de su cuerpo no pueden ser tocadas”, agregó la experta.

En las familias se guarda silencio, explicó Espinosa porque “es un tema que les provoca vergüenza. Prefieren que su hijo siga viviendo el abuso sexual durante toda su vida. No interponen una denuncia porque sería un escándalo. También por creencias religiosas, ya que, si violan a su hija dirán que ya no es virgen, entonces ya no será digna para casarse. Es un tema súper complejo en Panamá”.

Las personas por ley tienen la obligación de notificar ante las autoridades un abuso sexual, subrayó Espinosa, ya sea si un docente sabe que un estudiante esta siendo violentado, o igual, cuando un psicólogo tiene cococimiento de un caso. “Normalmente, los psicólogos lo primero que hacen es hablarle a los padres para que sepan que los menores pasan por la situación. Si el padre no hace nada es una obligación legal imponer una denuncia”.

La presidente de Coalición Internacional de Mujeres y Familias (Cimuf), Samirah Armengol criticó el hecho de cómo muchas veces las víctimas son revictimizadas en el país. Cuando hacen la denuncia, se les pregunta, por ejemplo, “¿por qué estaban vestidas de equis forma?, o ¿te tocó equis persona? (...) Cuando Doralis habló sobre lo que le pasó muchas personas en sus redes sociales estaban diciendo que eso lo estaba diciendo para llamar la atención”.

Armengol refutó que “siempre nos pintan a los abusadores como monstruos. Si nos pintan a los abusadores como unos demonios violentos. La gente enferma y los abusadores pueden ser cualquier persona. Generalmente los niños y las niñas son abusados por su círculo cercano: por su papá, por sus tíos, por el vecino, por el hermano, por el primo. En Panamá en el último año hemos visto una gran cantidad de casos que salen en los periódicos como el abuelito que la violó y quedó embarazada, otro caso, un papá que la violó, y tenía tres hijos del papá”.

“Se mantienen en el ciclo de violencia. Estamos en una sociedad enferma de violencia, hipersexualizada, que está bien para unas cosas, pero luego está mal para otras. Entonces en el tema del abuso no se habla. Por eso la importancia del nombre de esta campaña, y de ese corto, para que rompamos el silencio”, concluyó a La Decana.