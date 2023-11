Una pluma cargada de historias, pasión y honestidad intelectual

Daniela Pastrana (i) recibió una medalla como finalista durante la undécima edición del premio Roche de Periodismo en Salud 2023 en Panamá. Gerardo Pesantez | EFE

La pluma de la periodista mexicana Daniela Pastrana se ha dedicado en los últimos 30 años a combatir temas como la desinformación, el racismo, la xenofobia, la desigualdad y la violencia de Estado, además de las migraciones, los pueblos, la crisis climática, el feminismo y la lucha de clases. Es fundadora y editora general del medio digital Pie de Página e integrante y fundadora del consejo directivo de la Red de Periodistas de Pie.

Esto la ha hecho merecedora de varios premios y que su nombre se haga conocido, sobre todo en la región de Latinoamérica.

El último galardón lo recibió en suelo panameño la noche del 16 de noviembre durante la undécima edición del premio Roche de Periodismo en Salud 2023, donde obtuvo una medalla como finalista. La mexicana llegó a las instalaciones de La Estrella de Panamá para conversar sobre su carrera, su país, y las experiencias que al ser parte del oficio le han dado a su vida.

La mirada mexicana de Panamá

El 20 de octubre del presente año el mandatario panameño Laurentino Cortizo sancionó la Ley 406 de 2023 que aprueba el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals. Desde entonces ha habido una ola de protestas sin precedentes en el país como reflejo del descontento de la población ante esta decisión.

“He tenido la oportunidad de visitar Panamá muchas veces y nunca imaginé evidenciar en algún momento esta efervescencia social que estamos viendo”, expresó Pastrana a 'La Decana'. “Conocíamos que Panamá estaba enfrentando un problema debido al contrato minero, pero no sabíamos de la dimensión que representaba y lo que implicaba para el país”.

Agregó que la razón por la que este tipo de información no suele llegar a otros países, se debe a “una deficiencia del periodismo en las agencias”. Aun así compartió su posición ante la situación del país, catalogando la respuesta de la población como “esperanzadora” ya que “demuestra que hay una resistencia y me hubiese gustado que México hubiera reaccionado de esa misma forma en el momento en que fue víctima de los contratos mineros”.

En medio de las protestas también se ha conocido el descontento de la población con los medios de comunicación, y sobre todo sus periodistas, quienes han sido calificados como “no indispensables”.

La periodista mexicana conversó con 'La Decana' sobre sus experiencias, su carrera como periodista y su país. Eduardo Dutary | La Estrella de Panamá

Ante este comentario, Pastrana respondió que por un lado “siento la necesidad de defender el trabajo periodístico y su importancia. Sin embargo, debo ser autocrítica y reconocer que, por lo menos en México, el periodismo ha quedado muy lejano al pueblo y sus necesidades. La población nos ve más como un problema que una solución y, por ende, no tenemos un respaldo por parte de ellos al momento de necesitarlo”.

Sus consejos ante este panorama fueron dos: acercarse a la población y sus necesidades sin importar la agenda política, y velar por el periodismo y las personas del gremio “porque lastimosamente, en momentos de conflictos, son los primeros que caen”.

El México que deja López Obrador

En junio del próximo año México escogerá a un nuevo presidente que lidere su país. En cuanto al trabajo que López Obrador ha logrado en el territorio, Pastrana lo define como un político “con muchos claroscuros”.

Esto debido a la buena gestión económica que tomó durante la pandemia y los programas sociales enfocados en la población vulnerable, lo cual lo “ha llevado a obtener un 70% de popularidad”. La periodista informó que han sido 5 millones de mexicanos quienes han salido de la línea de pobreza en los últimos cuatro años. “Sin embargo, ha tomado distancia entre los empresarios mexicanos y se ha apoyado en el ejército, lo que se ha cuestionado muchísimo”.

En estas campañas electorales han sido muchas mujeres las que se han atrevido a participar, y sus nombres se han visto resaltados como Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. “El hecho de que ahora tengamos más participación femenina nos deja un buen escenario para la sociedad, y sobre todo las mujeres, pero nos deja una incógnita de cómo continuará esa relación con los paramilitares”.

Una vida llena de letras

Daniela Pastrana comenzó su vida universitaria estudiando cine, pero tomó cursos de periodismo y poco a poco se fue acercando a la rama sin poder dar marcha atrás. Fue en este mes cuando cumplió tres décadas en un oficio que le ha dado enseñanzas, experiencias e historias que contar.

Considera que las cualidades que la han hecho resaltar en la profesión son su perseverancia y sus intentos por “problematizar y proyectar un periodismo que sea útil para la sociedad”, razón por la cual la conocen actualmente como una periodista filósofa.

Su proceso de escritura, sobre todo con la larga trayectoria que posee, se basa en contar historias desde su perspectiva. “En estos momentos me he atrevido a ser más personal con mis escritos y contar las cosas desde mi visión. También trato de no dar por hecho las cosas y siempre estudiar e investigar sobre lo que deseo escribir”.

En cuanto a las características que deben formar a un periodista, la mexicana mencionó la honestidad intelectual como la primordial. “Afortunadamente se ha perdido la idea de que en el oficio se tiene que ser objetivos, y se nos permite contar historias desde nuestra mirada y hasta donde queramos hacerlo y nos sintamos capaces”.

También resaltó la pasión como característica importante entre los periodistas. “Vivimos en una era en la que todo se encuentra en nuestros dispositivos móviles y nos volvemos esclavos de ellos. La comodidad que la tecnología nos ha dado, ha eliminado la pasión del oficio y no debería ser así. La noticia está en la calle y no en una pantalla, y debemos salir a conseguirla y evidenciarla con nuestros propios ojos”.

El rol de la mujer periodista

Por años las mujeres han intentado alzar su voz en los distintos oficios que forman el mundo y uno de esos ha sido el periodismo. Pastrana explicó al diario que se mantiene optimista ante el rol que las mujeres juegan en el oficio, pues poco a poco han ido ganando terreno. “El rol y participación de las mujeres ha mejorado e incrementado. En México vamos avanzando a un ambiente de igualdad, ya que ahora se nos dan más oportunidades y propuestas distintas de trabajo”.

Explicó que dentro de su redacción es habitual ver a mujeres profesionales con sus hijos, lo cual es importante porque “no las frena de ser profesionales y madres de familia”.

“El mundo debe apuntar a propuestas distintas y darnos a todos la oportunidad de proyectarnos”, expresó.

El futuro de Daniela Pastrana

A nivel profesional, la periodista desea en un futuro poder consolidar su medio digital Pie de Página “como el que yo sueño”. Lo define como un medio que “pueda tener una vida democrática interna real y que tiene el valor de los derechos laborales”.

“Es un medio con decisiones muy horizontales y muy feminista, pero todavía está muy precarizado. Tenemos unas condiciones de trabajo que no son las idóneas y todavía nos falta afinar muchas cosas”, explicó.

Además de esto, desea presentar una propuesta que “valga la pena defender y que sea reconocida por la audiencia de esa misma forma”.

Se ve escribiendo toda su vida aunque no implique trabajos “formalmente periodísticos”. “Amo leer, escribir y contar historias. Eso nunca dejaré de hacerlo. El periodismo es el amor de mi vida”.

Conversando sobre cómo le gustaría ser recordada, Pastrana expresó que su deseo es ser un referente en el periodismo como alguien “que hizo algo útil para la sociedad y que logró controlar ese ego de creer que lo sabe todo” porque, como explicó, “siento que ese es el cáncer de los periodistas: creer que lo saben todo y que pueden usar ese poder para sus intereses”.